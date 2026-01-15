自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》社宅供給，缺乏制度創新：借鏡國際「合作社」模式

2026/01/15 09:30

◎ 鄭人豪

政府表示，因缺地、缺預算，因此將放緩提供社會住宅的節奏；圖為中壢1號社宅中庭設計綠廊空間。（資料照）政府表示，因缺地、缺預算，因此將放緩提供社會住宅的節奏；圖為中壢1號社宅中庭設計綠廊空間。（資料照）

近期政府頻頻釋出「缺地、缺預算、空屋過多」等訊號，暗示社會住宅（Social Housing）的供給節奏可能放緩。我們必須嚴肅提醒：政府掌握產權的住宅供給，是調節市場失靈、避免房地產金融化的最後防線。一旦放棄持續供給，居住成本攀升與人才流失的惡性循環將變得不可逆。

然而，我們也必須直接面對現行體制的系統性問題：目前的社宅模式確實存在財政負擔沉重、居住穩定性不足，以及無法涵蓋「居住弱勢」與「產業人才」缺口的困境。當今社會住宅核心問題是過於偏向「社會福利」邏輯，無法對應居住需求全貌。

現行政策過度將社宅簡化為單純的「社福補貼」，核心目標僅在於接住底層的社會弱勢。但在高房價時代，對於國家競爭力至關重要的中堅人才與青年族群，正面臨另一種居住困境成為真正的「居住弱勢」。他們即便有穩定收入，在租屋市場上也難以租到高品質、穩定且負擔得起的住宅。當社宅被貼上「救濟」標籤，而不被視為一種「生活選擇」時，它便難以獲得社會中堅階層的支持，進而陷入財政與民意的雙重泥淖。

國際實踐：從西班牙 La Borda 到首爾「無殼蝸牛」

針對此困境，借鏡西班牙與首爾的實務經驗，我們提出「非產權共有」的第三條路：

1.西班牙巴塞隆納的 La Borda：

政府不賣地，而是將公有地以75年地上權租給「居住合作社」。居民共同參與設計，並透過政府信用擔保取得銀行貸款。這種模式讓租金僅為市價六成，且因居民自主管理，大幅降低政府的維護管理成本。

2.首爾「無殼蝸牛住宅合作社」（Minsnail Housing Co-op）：

面對惡劣居住環境，青年自發組成合作社。首爾市政府透過「社會住宅土地租賃」模式，將舊建築或小規模土地低價租給合作社進行新建或整建。在「蝸牛之家」中，青年不僅是租客，更是管理者與社群營造者。

首爾市政府透過「社會住宅土地租賃」模式，將舊建築或小規模土地低價租給合作社進行新建或整建；圖為韓國首爾牛眠公宅社區。（中央社資料照）首爾市政府透過「社會住宅土地租賃」模式，將舊建築或小規模土地低價租給合作社進行新建或整建；圖為韓國首爾牛眠公宅社區。（中央社資料照）

這些國外案例的核心在於：政府保有土地產權，但將開發與經營權釋放給民間，並由政府提供融資保證以降低開發門檻。

法律路徑：運用《促參法》進行制度突圍

筆者曾與國土署及財政部促參法務顧問多次訪談，此模式在台灣現行法規下具有高度可行性。關鍵在於翻轉「促參（PPP）」的運作邏輯：

1.脫離權利金導向：過去促參常被詬病為「價高者得」。我們主張應採「最有利標」，評分核心應聚焦於「租金可負擔性」與「社群管理能力」。

2.空間策略的靈活化：政府應盤點「中小規模閒置公有土地」或「既有低度利用公有建築」作為基地。 這些散佈於市中心的微型資產，雖不適合大型開發，卻非常適合由合作社或非營利團體承接進行小規模興建或建物活化，讓社宅真正融入既有鄰里生活圈。

3.社會資本的導入：透過《促參法》，政府出地、民間出資（由政府擔保），讓符合資格的團體成為開發主體，而非單純由第二部門的建商或工程包商負責。

4.填補人才缺口：此模式能吸引具備自治能力的專業人才與受薪階級，解決「社宅標籤化」與「人才租屋難」的雙重困境，讓社宅成為支撐產業發展的基礎設施。

運用《促參法》思考社宅政策，具有高度可行性；圖為民進黨立委郭國文（右1）、國土署署長吳欣修（左2）等人一同會勘麻豆總爺社宅預定地。（資料照）運用《促參法》思考社宅政策，具有高度可行性；圖為民進黨立委郭國文（右1）、國土署署長吳欣修（左2）等人一同會勘麻豆總爺社宅預定地。（資料照）

總結：政府應從「發包者」轉型為「賦能者」

當政府高喊沒錢、沒地時，真正匱乏的是制度創新的想像力。我們不應將社宅視為財政負擔，而應視為國家的基礎設施。透過釋出地上權、提供融資保證，並結合《促參法》的最有利標機制，才能讓政府從繁瑣的「發包者」轉型為「賦能者」，驅動民間社群自主解決居住問題。

唯有建立可持續供給的產權結構，才能真正對抗失靈的市場，留住支撐國家競爭力的關鍵人才。

（作者建改社副社長、中國文化大學建築及都市設計學系助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書