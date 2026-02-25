自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

工業技術與資訊》AI基礎建設驅動能源典範轉移

人工智慧的高速發展，不僅改變產業的運作邏輯，也重塑全球能源版圖。根據麥肯錫研究指出，預計到2030年資料中心資本支出將達7兆美元，隨著超大型資料中心的擴張，也帶來龐大電力需求，在極端氣候問題日益凸顯之際，考驗著各國能源韌性與永續轉型策略。
工研院

工研院

2026/02/25 15:00

◎ 鄒明珆

淨零排放與數位化浪潮雙重推進，能源議題進入全新階段，由於各國政府大舉強化AI建設，透過AI帶動百工百業數位轉型，資料中心現將成為全球電力的「超級負載」，它要的不是多一點電，而是隨時、隨地、穩定、低碳且大規模的電，因此資料中心不僅將是綠電的大買家，也是儲能與電網升級的催化劑。從供應、需求到分配，2026年將是能源與AI資料中心遭遇的第一個臨界點。

工研院「眺望2026產業發展趨勢研討會」中，「能源 x AI建設」專場聚焦AI時代的能源效率、綠能、電網與儲能領域，探討AI對能源產業的衝擊與展望。工研院產業科技國際策略發展所研究副總監王孟傑指出，AI技術是全球經濟成長的新引擎，然其「吃電巨獸」的特性，促使各國重新評估能源安全與供應體系，也可望創造新的能源建設商機。

國際能源署預測2030年全球資料中心的電力需求將達到約945TWh，略高於當前日本全國的總用電量。其中以AI加速器成長最快。（取自貼文）國際能源署預測2030年全球資料中心的電力需求將達到約945TWh，略高於當前日本全國的總用電量。其中以AI加速器成長最快。（取自貼文）

資料中心帶動廠內能源設備市場成長，2025年產值超過400億美元，其中不斷電系統與冷卻模組市場占比最高。（取自貼文）資料中心帶動廠內能源設備市場成長，2025年產值超過400億美元，其中不斷電系統與冷卻模組市場占比最高。（取自貼文）

AI建設造成能源壓力也驅動技術躍升

王孟傑表示，全球資料中心近期以每年約250座的速度增加中，而各區域平均電力容量則越來越大型化，美洲地區平均每座資料中心已達100MW的規模。根據國際能源署（IEA）數據，生成式AI推升全球資料中心用電量，2024年占全球電力1.5%，2030年預估將達3%，超越當前日本的全國總用電量；其中專為AI優化的資料中心需求更將成長4倍，資料中心已為所在地帶來能源壓力，同時也有商機。

過去先進國家受惠於能源效率提升，電力多呈持平甚至下降的情況，但AI建設浪潮使得各國政府與電力公司面臨新的供電挑戰，而科技巨頭則調整設廠策略，從「市場規模」與「網路速度」優先，逐漸轉向重視「能源基礎設施與供電穩定度」之條件，這也進一步帶動電源設備、儲能系統與能源管理技術的快速成長。

冷卻、UPS直接商機大 擴散至乾淨電力開發

「現行AI資料中心建設的能源議題有三：包括能源效率、能源充足乾淨、並且穩定供應。」王孟傑表示，AI帶來的「算力紅利」正轉化為能源產業的新成長動能。根據Markets&Markets統計，資料中心帶動廠內能源設備市場，2025年產值超過400億美元，2030年則上看633億美元，年平均成長率8.6%。其中不斷電系統（UPS）與冷卻模組占比最高，廠外也會有大型綠能設施與電網強化等投資。

降低電力使用效能（Power Usage Effective-ness；PUE）是資料中心持續努力的方向，數值越小，電力用於非運算設施的比重越低。由於液冷散熱技術比氣冷的散熱效果更好，單一機櫃超過50KW即會採用液冷；而新加坡、日本則有利用液化天然氣的冷能，來為資料中心冷卻的構想；此外，科技大廠如Google等紛紛以購電協議（PPA）或自建電廠，尋求各類型的乾淨能源組合，積極推動全時無碳電力（CFE 24/7），在快速擴散AI的同時也能顧及擴大綠電與能源多元化之發展。

綠色AI帶來能效的價值創新

提升能源效率，簡單來說就是節能，減少能源浪費。第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）決議，設定能源效率從2021至2030年，年均改善4%的目標。但根據IEA最新報告，2023年能源效率各提升1%，2024年1.8%，低於目標值，主要是全球能源消費模式改變，電力部門的需求激增。

「提升能源效率，可以向『綠色AI』（Green AI）求解，」工研院產科國際所經理李宏俊指出，「綠色AI」有兩大面向：一是運用AI技術協助其他產業提升用能效率，例如智慧工廠的能源管理、製程優化及動力系統調度；二是改善AI資料中心本身的能源結構，從演算法優化到資料中心散熱技術，降低運算過程中的能耗與碳排。

AI導入工業可提高生產效率、減少損耗浪費，達成能耗與產出的最佳化。「IEA預估，工業部門廣泛採用AI技術，到2035年可省下相當於墨西哥一年總能源的需求量，」李宏俊說，不僅如此，在建築、運輸、空調、照明部門，導入AI都能顯著減少能源耗用、降低碳排；電網管理導入AI，則可減輕尖峰負載，提升電網韌性。至於高耗能資料中心如何能源效率，李宏俊指出4個方向：採用高壓直流（HVDC）配電，降低線路損耗；搭配熱泵實現廢熱回收，區域供暖或其他熱能應用等；以液冷取代氣冷，增加伺服器散熱效率；用AI提升AI效率，達到能效管理最佳化。

世界經濟論壇（WEF）調查顯示，75%以上企業已在至少一項業務導入AI，尤以能源領域成長最快。市場調研機構Coherent MI推估，2025～2032年全球「AI應用於能源領域」市場年均複合成長率達17.4%；而專注於AI資料中心節能工具的市場，2024～2030年年均成長達34.1%。這些數據不僅展現「綠色AI」的市場潛力，也正催生全新的節能服務產業（EaaS）。

李宏俊認為，AI導入照明、空調、馬達及建築能源管理系統後，節能將從成本的節省轉為價值的創新。誰能率先掌握綠色AI技術門檻與資料優勢，誰就能在這場智慧節能競賽中先馳得點。

電力與永續壓力 推動綠電採購與創新

AI資料中心不只需要大量的電，更要乾淨的電。進入超高算力時代後，為滿足爆炸性成長的全天候穩定用電，以及淨零壓力，AI資料中心業者積極轉向零碳或低碳能源，掀起新一波「綠能爭奪戰」。工研院產科國際所分析師陳志洋指出，AI與綠能的關係正從「能源消耗者」轉為「能源優化者」，形成新的共生模式。

預估至2035年，全球資料中心將新增超過300GW的發電裝置容量。短期內，天然氣因可結合碳捕捉封存（CCS）技術仍為能源主力；中長期則須仰賴再生能源。為了滿足全天候運算需求，兼顧淨零承諾，「全時無碳能源」成為趨勢，亦即每一天、每小時的用電都來自無碳電力。Google、Meta、Amazon及Microsof等科技巨頭已承諾於2030至2040年間達成淨零目標，並透過潔淨能源購電協議與自建綠能電廠確保能源供應。

「為此，AI資料中心的設置條件正從『市場導向』與『光纖便利』轉為『綠電可近性』與『電網穩定性』導向，」陳志洋指出，此能源因素正改變科技產業布局，也帶動各國綠能投資。近期許多AI資料中心業者宣布投資台灣，對我國而言，AI產業的進駐既是挑戰也是機會。陳志洋建議，國內業者可運用在半導體與電力工程的既有優勢，發展AI資料中心專用綠電解決方案，從光電與風電整合、再到儲能與能管服務，掌握再生能源轉型的全新商機。

資料中心業者主要透過綠電採購協議（PPA）及綠電憑證取得綠電，2025上半年四大業者簽署近11GW潔淨能源PPA，創歷史新高。（取自貼文）資料中心業者主要透過綠電採購協議（PPA）及綠電憑證取得綠電，2025上半年四大業者簽署近11GW潔淨能源PPA，創歷史新高。（取自貼文）

固態變壓器、儲能與微電網成關鍵技術

AI的算力革命也讓電網升級成為當務之急。工研院產科國際所分析師黃雅琪指出，AI資料中心電力負載變動大，品質要求高，需同時滿足「高密度算力X高穩定電網」條件，傳統電網已難以支應，固態變壓器（SST）、儲能系統（ESS）與微電網（Microgrid）等新興技術成為支撐新世代AI電力基礎設施的關鍵技術。

全球固態變壓器市場目前仍處於萌芽階段，預估2030年可達3.2億美元規模，2025～2030年均複合成長率達12.4%。此技術運用電力電子技術，可提供毫秒級的電壓調節與功率品質控制能力，有效應對GPU高功率運算的瞬時波動，並兼具高效率、體積小與可整合再生能源的優勢。

黃雅琪指出，AI資料中心可望成為固態變壓器率先落地的應用場域之一，除帶動Hitachi Energy、LS Electric與台達電子等企業投入，新創公司GridBridge與Amperesand也正以示範與技術驗證為切入點，搶攻新興市場。

同時，儲能系統的需求也同步升溫。IEA預測，2030年全球定置型儲能新增裝置量可望突破560GWh，其中AI資料中心為新興需求來源。目前鋰電池仍為主流，但隨著「全時無碳能源」趨勢發展，長時間儲能的重要性日益提高，加上安全議題受到重視，液流電池與液化二氧化碳電池等新興技術的應用潛力備受矚目。

另一方面，微電網的發展也隨AI算力熱潮加速。微電網能整合負載、再生能源與儲能設備進行智慧調度，並在電網中斷時轉為「孤島模式」，確保營運不中斷。

黃雅琪表示，AI資料中心的高可靠用電需求，使微電網成為強化供電穩定與系統韌性的重要系統系解方，也促使能源管理走向智慧化與多能源協調。台灣在電力電子與儲能領域具備產業基礎，若能透過示範場域驗證與國際合作，有望在AI能源轉型浪潮中搶占先機。

AI已為能源產業帶來一場典範轉移，2026年正處於這場變革的臨界點，誰能在能源效率、綠電穩定度、儲能調度能力與電網智慧化上率先布局，平衡AI發展與淨零目標，誰就能掌握下一波科技產業競爭的主導權。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書