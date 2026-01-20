自由電子報
自由開講》國共論壇走過11屆 「惠台措施」背後的政治算盤

2026/01/20 09:00

◎ Zeff

從「和平之旅」到定期平台

國共論壇起於2005年，時任國民黨主席連戰赴中展開「和平之旅」，與中共總書記胡錦濤會晤，雙方提出「兩岸和平發展共同願景」，並建立國共兩黨定期溝通平台。隔年首屆論壇在北京舉行，聚焦兩岸經貿與直航，象徵國共在官方管道之外，建立政黨層級的對話機制。

自2006年至2016年間，國共論壇共舉辦11屆，最後一次為洪秀柱赴中國大陸舉行的「洪習會」，隨後在政黨輪替後停辦至今。

過去國共論壇共舉辦11屆，最後一次為2016年國民黨主席洪秀柱赴中國舉行的「洪習會」，隨後在政黨輪替後停辦至今。（美聯社檔案照）過去國共論壇共舉辦11屆，最後一次為2016年國民黨主席洪秀柱赴中國舉行的「洪習會」，隨後在政黨輪替後停辦至今。（美聯社檔案照）

「惠台措施」的包裝與條件

歷屆論壇幾乎都伴隨所謂「惠台措施」。首屆論壇即提出15項政策措施與7點共同建議，包括承認台灣高等學歷、擴大農產品採購、推動直航與經貿合作等，看似著眼民生與交流。

後續論壇亦延續相同模式，例如第八屆論壇共同建議加速ECFA後續談判，推動服貿、貨貿協議進程。然而，這些措施多數並非單向讓利，而是與中方設定的政治框架與經濟整合方向高度連動

經貿交流，還是政治工具？

回顧這些「惠台」內容，不難發現其核心邏輯並非單純促進雙邊互利，而是透過經貿誘因，強化台灣對中國市場的依賴，進一步塑造「經濟先行、政治跟進」的統戰路徑。

這也是為何相關協議在台灣社會屢屢引發爭議。隨著民主意識與國安風險評估提升，過去被視為「利多」的安排，逐漸被檢視其長期政治後果。

停辦，不只是技術問題

國共論壇在2016年後停辦，表面原因包括政黨輪替、赴中管制等技術因素，但更深層的關鍵，在於其政治正當性與社會基礎已不若以往。

自由開講》國共論壇走過11屆 「惠台措施」背後的政治算盤國民黨傳將恢復舉行「國共論壇」，且規劃於農曆過年前舉行，外界認為這是為鄭麗文日後與中共總書記習近平「鄭習會」試水溫。（資料照）

國民黨人士也坦言，目前兩黨間仍有其他溝通管道，論壇屬於大型政治儀式，若無明確目的，「不會為開而開」。這句話，某種程度也反映論壇在當前台灣社會氛圍中的尷尬處境。

從對話平台到歷史標本

國共論壇曾是兩岸互動的重要象徵，但在台灣民主深化、社會認知轉變後，其角色已發生質變。當「惠台措施」不再被視為純然善意，而被放入統戰與風險評估的脈絡中檢視，論壇本身也逐漸成為一段特定時代背景下的產物。

是否重啟，已不只是要不要溝通的問題，而是台灣社會是否仍接受這種不對等、非透明的政治互動模式。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。

