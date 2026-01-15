自由開講》以委內瑞拉為鑑 藍白別再把國防預算當政黨人質

◎ 郭健國

最近，全世界都在看委內瑞拉。因「毒品恐怖主義」等罪名，早已遭美國起訴、多年被懸賞通緝的馬杜羅，終於在美軍「絕對決心行動」中被逮捕，押往美國受審，恐面臨終身監禁。

不管各國怎麼爭論國際法與主權，對台灣人來說，有一個殘酷的教訓：當一個國家長年把安全、國防與制度玩爛了，最後整個政權崩盤時，人民往往沒有能力自己決定命運，只能被外力與派系來回搬運。

請繼續往下閱讀...

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯遭美軍逮捕，將在美國受審。（歐新社檔案照）

委內瑞拉不是一夜之間崩壞的。這個擁有豐富石油資源的國家，長期陷在貪腐、權力集中、軍警淪為政治工具，人民苦到餓肚子，只能大規模出走。當國家機器失去正當性、軍隊不再被視為「保家衛國」，外國要不要「出手」、怎麼出手，已經輪不到人民說話。

回頭看台灣，我們正站在一個很像、又還來得及轉彎的路口。

去年底，中國解放軍在台海周邊發動大規模環台軍演，軍機、軍艦壓境，對外是軍事恫嚇，對內是情報蒐集與心理戰。我國國軍在第一線緊繃備戰，但在立法院，藍白兩黨卻第七度封殺國防特別預算條例，連進入實質審查的機會都不給，讓國防預算變成政黨角力的人質。

說得好聽，是「監督預算」、「反對空白支票」；說白一點，就是在共軍實彈演習、國際高度關注台海安全的節骨眼，把台灣的國防戰備押在政黨算計上。這種行為，在北京看來，是「對手內部互咬」；在盟友眼中，則是：台灣自己都不肯為防衛做困難決定，憑什麼要求別人替你撐到底？

委內瑞拉今天的局面，絕對不是台灣要走的路。那是一條：

一開始嫌國防太貴、嫌改革太麻煩、嫌制度太嚴，

最後付出更高、甚至用國家命運還不完的代價之路。

國防預算不是完美，也必須接受國會嚴格監督、逐項檢驗。但「嚴格監督」跟「反覆封殺、不進入審查」是兩回事。前者是要求每一塊錢用在刀口上，後者是乾脆把刀丟掉，假裝沒有敵人，只剩下選票。

在藍白席次優勢下，立法院會近日第七度封殺國防特別條例草案付委審查。（資料照）

藍白立委如果真心關心全民血汗稅金，就應該：

一、在委員會裡逐條砍掉不必要的花費、要求提高透明度；

二、要求國防部對採購與戰略清楚說明，接受跨黨派監督；

而不是在共軍軍演、國安壓力升高的時刻，反覆用「程序封殺」把整體國防預算扣在手上，把國防當成政黨談判的籌碼，把全民安全當成政黨人質。

委內瑞拉的畫面告訴我們：當一個政權長期把國防、治安與制度當成自己權力的附庸，國家一旦失衡，外力介入就會變成「別人手上的選項」，而不是人民自己可以談判的籌碼。台灣若在面對中國軍事威脅時，還讓國防與總預算長期被政黨挾持，其實就是在削弱自己在國際上的談判力與可信度。

我們需要的，是「有紀律的國防預算」，不是「沒底線的國防人質」。

國會可以、也必須對每一項軍購提出質疑，但不能把「不爽執政黨」當成封殺國防的理由；在野黨可以爭取選票，但不能用全體國民的安全去威脅執政團隊。

委內瑞拉給台灣最大的警訊，就是一句話：

如果你不願意為自己的國家做困難但必要的決定，最後總會有人替你做—而那絕不會是你想要的版本。

共軍軍演已經證明，台灣沒有本錢把國防當笑話。希望從這一刻開始，朝野都能記住：預算可以談，黨派可以吵，但國防預算不能再被藍白拿來當政黨人質。

（作者為立法院國會助理工會理事／政經研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法