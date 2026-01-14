自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普擴大「 退群」的意涵 國際秩序的新模式

2026/01/14 13:30

◎ 陳裕翔

川普政府於7日宣布，將退出多達66個國際組織，其中包含31個聯合國體系內機構。（擷取自白宮官網）川普政府於7日宣布，將退出多達66個國際組織，其中包含31個聯合國體系內機構。（擷取自白宮官網）

白宮近日發布的聲明指出，美國總統川普於1月7日簽署公告，宣布美國將退出多達66個國際組織，其中包含31個聯合國體系內機構。名單之廣、涵蓋議題之多，從氣候變遷、能源治理、性別平權、人口與移民、勞工、發展援助，到國際法與和平建設，幾乎橫跨戰後自由國際秩序的核心支柱。

川普政府在聲明中直指，這些機構存在職責重疊、管理失能、浪費資源等問題，更被與美國國家利益不符的議程所把持，甚至對美國主權、自由與繁榮構成威脅。這樣的論述，並非單一政策調整，而是一種對既有國際治理架構的根本質疑，也清楚反映美國優先邏輯下，對多邊主義的深度不信任。

從國際政治的角度來看，這項決定並不只是財政或行政效率的爭論，而是價值與權力配置的再選擇。名單中被退出的組織，多數涉及氣候行動、永續發展、性別與弱勢保護，這些議題正是近二十年來聯合國與跨國治理逐步強化的重點。然而，在川普政府眼中，這些議題被視為「覺醒政治」的延伸，不僅限制國家政策自主性，也讓美國承擔過多國際責任，卻未必換得對等回報。退出行動因此具有高度象徵性：美國不再自動扮演全球公共財的主要供給者，而是要求所有國際參與必須直接服務於本國短期、可量化的利益。這樣的轉向，無疑將削弱聯合國體系的整體動員能力，也可能促使其他國家重新評估自身的承諾與投入。

在川普政府眼中，被退出的組織多涉及氣候行動、永續發展等議題，它們讓美國承擔過多國際責任，卻未必有相應回報；圖為2025年11月舉行的COP30。（彭博檔案照）在川普政府眼中，被退出的組織多涉及氣候行動、永續發展等議題，它們讓美國承擔過多國際責任，卻未必有相應回報；圖為2025年11月舉行的COP30。（彭博檔案照）

對全球治理而言，衝擊並不只在於資金或人力缺口，更在於規範正當性的動搖。當世界最大經濟體與軍事強權，公開質疑並退出大量國際機構時，等同向世界釋放一個訊號：多邊制度並非不可替代這可能加速國際體系的碎片化，讓原本在聯合國框架內協調的議題，轉而回到區域性、陣營化，甚至以雙邊交易方式處理。對氣候變遷、跨國犯罪、難民與公共衛生等高度依賴合作的議題而言，這樣的趨勢意味著治理成本上升、共識形成更加困難，最終承擔風險的，往往是資源與話語權較弱的國家與族群。

放在台灣的脈絡中，這項發展尤其值得警惕與反思。台灣長期處於國際組織參與受限的位置，往往仰賴理念相近國家支持，透過多邊機制間接入場。然而，當主要強權對多邊體系本身的價值產生動搖，台灣可運用的制度空間勢必進一步壓縮。這提醒我們，不能將國際參與完全寄託在單一大國或既有架構之上，而必須更務實地思考多層次布局：一方面深化與理念相近國家的實質合作，另一方面在科技、產業、供應鏈與人道援助等領域，建立具體且不可替代的功能性角色。當台灣能被視為問題解決者，而非單純的政治符號，其國際存在感才不會隨著制度風向改變而被輕易邊緣化。

更重要的是，台灣內部也需正視一個現實：全球正進入「後多邊主義不確定期」。未來的國際秩序，可能同時存在規則、交易與權力政治的混合模式。在這樣的環境下，台灣的外交、產業與公共政策思維，都需要更高的戰略彈性與風險意識。川普退出66個國際組織，表面上是美國的選擇，實質上卻是對所有中小型經濟體的一次提醒，國際秩序並非永恆，唯有強化自身實力、建立多元連結，才能在大國轉身之際，避免被世界拋下

全球正進入「後多邊主義不確定期」，在這樣的環境下，台灣應設法在科技、供應鏈等領域，建立不可替代的功能性角色。（彭博檔案照）全球正進入「後多邊主義不確定期」，在這樣的環境下，台灣應設法在科技、供應鏈等領域，建立不可替代的功能性角色。（彭博檔案照）

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書