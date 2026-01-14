自由電子報
評論 > 投書

自由開講》歐洲議員直諫台灣：內鬥擋國防預算 北京只會拍手叫好

2026/01/14 10:00

◎ Ace

歐洲議會友台小組主席凱勒，強烈譴責中國近日在台灣周邊的挑釁姿態。（總統府提供）歐洲議會友台小組主席凱勒，強烈譴責中國近日在台灣周邊的挑釁姿態。（總統府提供）

歐洲友台重量級示警 國防不是政黨籌碼

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）近日率歐洲議會人民黨團11名議員訪台，在接受《太報》專訪時罕見直言，台灣有必要提高國防預算，這不應淪為政黨攻防的工具。他語重心長指出，面對中國持續加大的威脅，朝野若只顧彼此爭吵、杯葛防衛建設，「中國一定會很高興！」

長期挺台背景 歐洲不是說說而已

凱勒長期支持台灣，不僅擔任歐洲議會友台小組主席，也是歐洲「福爾摩沙俱樂部」共同主席，曾促成歐洲議會通過決議，點名中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，並譴責其對台軍事挑釁行徑。他的發言，並非單一政客的情緒性表態，而是歐洲安全圈對台海情勢的集體觀察。

實地走訪金門 中共威脅不是想像

這次訪團多數成員首次來台，特別前往金門實地了解第一線情勢。凱勒指出，中國在未受任何挑釁的情況下持續進行大規模軍演，清楚顯示北京正從各層面試圖改變台海現狀，對區域和平構成實質威脅

中共圍台軍演，金門戰車穿越古寧頭牌坊，一路往金門大橋空地前進。（讀者提供）中共圍台軍演，金門戰車穿越古寧頭牌坊，一路往金門大橋空地前進。（讀者提供）

歐洲經驗借鏡：面對威脅必須團結

凱勒直言，歐洲在俄羅斯壓力下學到的最大教訓，就是內部分裂只會削弱防衛能力。他強調，台灣若無法在國防與安全議題上形成基本共識，反而會向北京釋放錯誤訊號，讓對方認定台灣社會可被內部消耗、政治操作。

「小橘書」受肯定 台灣經驗值得世界學

凱勒特別肯認台灣的「小橘書」，認為在民防、社會韌性與安全準備上具有高度實用性，值得其他國家直接借鏡。他指出，芬蘭、瑞典因應俄羅斯威脅的經驗，與台灣面對中國壓力的處境高度相似，而台灣的應對模式，也正逐漸成為國際安全討論的重要案例。

凱勒肯定台灣的「小橘書」，認為在民防、社會韌性與安全準備上具有高度實用性，值得其他國家借鏡。（資料照）凱勒肯定台灣的「小橘書」，認為在民防、社會韌性與安全準備上具有高度實用性，值得其他國家借鏡。（資料照）

多邊合作稀釋中國施壓 內耗只會放大風險

凱勒強調，透過IPAC、福爾摩沙俱樂部等多邊平台，歐洲與台灣正逐步累積共同應對中國壓力的能量。中國慣於對單一國家施壓，但若理念相近國家共同站出來，壓力自然會被稀釋。相反地，若台灣內部先行瓦解共識，等於替北京創造最有利的戰略環境。

整體而言，凱勒的直諫不只是提醒台灣，更是一面鏡子。

當國防預算被當成政治籌碼、國安議題被內部消耗時，真正受益的從來不是台灣人民，而是持續對台施壓的中國。

歐洲的警告很清楚：團結，是嚇阻的起點；內鬥，只會讓對岸更有信心。

藍白立委5度封殺1.25兆國防特別預算，而且仍拒審2026年度中央政府總預算。（資料照）藍白立委5度封殺1.25兆國防特別預算，而且仍拒審2026年度中央政府總預算。（資料照）

（作者為研究生）

