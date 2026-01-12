名家分享~楊斯棓》十點關於代孕的責任清單

推動代孕制度的初衷是善意的，但我們必須謹慎檢視的是：當「契約精神」遇上無法預測的「人性」與「生命變數」時，現有的法律框架是否已經嚴密到足以承接每一個可能的意外？

◎ 楊斯棓

這十點不是關於代孕的反對清單，而是責任清單。

討論代孕議題，應秉持對事不對人，說理不濫情。

有人說美國如何如何，美國那麼多州，章法各自不同，有代孕的「綠燈州」、「黃燈州」、「紅燈州」，關於代孕若把美國當成只有一種制度，那就是一個不做功課、不思考而只想拌嘴的人。

因此在參考國外經驗之前，我們必須先誠實面對代孕制度在台灣可能引發的困境。以下這十個涉及法律與倫理的深水區，是參考任何一國的立法者都無法迴避的問題：

【關於兒童的最佳利益】

1.當期待與現實有落差（特殊兒的權益保障）

若孩子出生後患有先天性疾病或殘疾，與委託者的期待不符，撫養責任的歸屬該如何強制執行？若委託者無力或不願撫養，法律能否避免孩子陷入無所依歸的困境？

2.委託家庭發生變故的風險

懷孕期間長達十個月，若委託夫妻面臨離婚、意外身故或經濟破產，導致無法履行契約，這名即將出生的孩子，其法律身分與實際撫養權該由誰接手？

3.出生身世與知情權的兩難

孩子長大後，是否有權知道自己的「懷孕母親」是誰？這涉及了「兒童獲知血緣身世的權利」與「代孕者/捐贈者隱私權」之間的衝突，法律應優先保障哪一方？

【關於身體自主與契約邊界】

4.醫療決策權的歸屬（如中止妊娠）

在懷孕過程中，若發生胎兒健康疑慮或母體風險，委託者希望終止妊娠（或堅持繼續），但代孕者持相反意見時，誰擁有最終的醫療決定權？法律能否強迫代孕者進行或不進行醫療行為？

5.隱私權與生活規範的界線

為了確保胎兒健康，契約中通常會對代孕者的生活習慣（如飲食、作息、移動）進行規範。然而，這種規範的「合理邊界」在哪裡？過度規範是否會構成對代孕者人身自由與隱私的過度干預？

6.健康風險與不可逆的傷害

生產伴隨著羊水栓塞、大出血等不可預測的醫療風險，甚至可能導致代孕者需切除子宮或危及生命。對於這些不可逆的身體損害，現行制度的補償機制是否足夠完善且符合比例原則？

7.情感剝離的心理衝擊

懷胎十月可能建立深厚的母嬰連結。若代孕者在產後出現強烈的情感依戀或產後憂鬱，法律若要求「產後立即移交嬰兒」的規範，是否充分考量了人性的情感複雜度與心理衛生風險？

【關於社會公平與倫理】

8.社經地位的不對等（自主意願的真確性）

代孕者多半來自經濟相對弱勢的群體，而委託者多為經濟優勢方。我們需審慎評估：在巨大的經濟壓力下，代孕者的決定是否屬於「完全自由的意志」？還是受限於環境的無奈選擇？

9.「有償」與「無償」的模糊地帶

雖然草案可能傾向「無償但提供補償（營養費等）」，但如何界定補償金的合理上限？若金額過高，是否實質上構成了商業行為？若金額過低，是否對承擔風險的代孕者不公？

10.跨國法規落差與法律規避

若台灣法規嚴格，是否會導致需求外溢，轉向法規寬鬆或缺乏保障的國家尋求代孕？如2020年的報導指出，台灣一名女子為了想要有混血寶寶，於是出資請弟弟出精並與弟媳一同前往烏克蘭尋找代理孕母，不料卻引發一場家庭風暴；反之，若台灣開放，是否需面對外籍人士來台代孕的複雜國際親權與國籍認定問題？

「推動代孕制度的初衷是善意的（幫助不孕者圓夢），但我們必須謹慎檢視的是：當『契約精神』遇上無法預測的『人性』與『生命變數』時，現有的法律框架是否已經嚴密到足以承接每一個可能的意外？這不僅是醫療技術的問題，更是對社會倫理底線的極大考驗。」

這不是支持或反對代孕的立場選擇，而是一個更困難、也更現實的問題：當國家選擇讓一個制度存在時，是否已準備好為它可能產生的每一個失序結果，承擔最後的責任。

正如杜聰明獎學金的成績獎，在頒獎前必須先確認該生確實（在各醫學院校的醫學系）以第一名畢業，而不是抱持「先求有」的心態倉皇送出名單。因為一旦名單錯誤，在公開頒獎的場合，悲劇不只是尷尬，而是制度信用的崩毀。

代孕制度亦然。在孩子出生、法律身分確立之前，所有可能出錯的環節，都必須先被嚴格檢驗。因為生命與親權，從來不是可以事後輕易更正的「項目」。

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

