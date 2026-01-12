自由開講》統戰交流 相見不如不見

◎ 陸海東

常常聽到一種說法：越緊張，越要交流。或是主張用溝通取代對抗。

這些說法表面看來理所當然，但問題的核心恐怕不是要不要交流、或要不要溝通。而是交流什麼？溝通什麼？

請繼續往下閱讀...

許多政治人物主張兩岸要多交流與溝通，但交流什麼、溝通什麼才是重點；示意圖。（資料照）

眾所皆知，中共的對台政策，做法多樣，目標清晰。所有對台工作的目標只有一個：一國兩制，讓台灣成為中華人民共和國的一部分，也就是消滅中華民國。

在這個目標之下，中共對台軟硬兼施，能幫助中共達到目標的，就與之交流，給予恩惠；不能幫助中共達到目的的甚至反中共之道而行者，不只不溝通，反而予以嚴懲。

交流施恵、拒絕溝通、嚴懲打擊，就成為中共對台工作的三個基本方針，簡單來說，這就是統戰。

台灣社會有三種類型的人，一類是大中國情懷，統一是終極價值；一類是利益導向，沒有特別堅持的國族主張；一類則是堅持兩岸互不隸屬，自由民主不能妥協。

在第一類裡面，有些人只要統一，沒有中華民國也可以。也有些認為可以用中華民國來統一中國。前一種人就不說了，台灣海峽沒加蓋，可以趕快去中國，放棄台灣身份。後一種人有理想，卻不實際。

對中共而言，第一類和第二類都是統戰中，交流施恩的對象，目標是建立、鞏固中國認同。第三類就是不和你溝通，甚至出手打擊的對象。

基於這個方針，中共當前對台政策，就是利用第一類、拉攏第二類、打擊第三類。這，就是統戰。

中共的目標和做法如此清晰，台灣社會應該對交流和溝通就應該要有所警覺。如果是要中共正視中華民國的存在，要求對等和尊嚴的交流溝通，符合主流民意。如果不是，那這樣的交流和溝通，只是淪為中共統戰的協力者。

因此，交流和溝通不一定是守護國家主權，捍衛自由民主。有時候，越危險越要交流溝通，但也有可能越交流溝通，落入統戰框架，卻反而越危險。如果是這樣，相見，不如不見。

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」最新民意調查揭示，9成中國人認為台灣人是朋友，但中共解放軍卻頻繁軍演，顯得政策邏輯出現矛盾；圖為2014年中國海軍聯合軍演。（美聯社檔案照）

（作者為大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法