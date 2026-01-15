自由電子報
自由開講》美突襲委內瑞拉震懾中南海 粉碎北京外交神話

2026/01/15 11:00

◎ 楊聰榮

美國總統川普（中）3日在佛羅里達州海湖莊園的臨時安全設施中，與中央情報局局長雷克里夫（左1）及國務卿魯比歐（右1），緊盯美軍逮捕馬杜羅的行動過程。（法新社）美國總統川普（中）3日在佛羅里達州海湖莊園的臨時安全設施中，與中央情報局局長雷克里夫（左1）及國務卿魯比歐（右1），緊盯美軍逮捕馬杜羅的行動過程。（法新社）

美軍於1月3日凌晨發動所謂「絕對決心行動」，以高度保密與極端速度的軍事手段，成功控制委內瑞拉強人馬杜羅。這起行動的戰略意涵，早已超越拉丁美洲地區政治版圖的變動，而是一次明確指向北京中南海的高強度心理威懾美方藉由實際行動展示，美國已不再僅透過聲明或制裁進行嚇阻，而是直接證明其有能力在極短時間內，對挑戰既有秩序的最高決策者採取個人化處置。

現代戰爭的核心邏輯正在發生根本性轉變，獨裁體制長期依賴的安全假設正快速瓦解。過去戰爭往往建立在龐大動員與底層承擔成本之上，真正做出決策的人則隱身於高度防護的權力中樞。委內瑞拉行動顯示，美軍已具備在數小時內癱瘓防空體系、突破核心警衛，並直接控制國家領導人的能力。這種作戰模式所傳遞的訊息極其清楚，戰爭的後果不再只是國家層級的損失，而是由發動戰爭的個人直接承擔

這種威懾的關鍵並不在於火力規模，而在於近乎無所遁形的情報掌握能力美軍能精準掌握馬杜羅的行蹤與安全節點，代表其電子偵察、訊號截收與人力情報已高度整合。從過去對伊朗軍事指揮官的精準獵殺，到如今對一國元首進行生擒式行動，所展現的是情報優勢的全面升級。在這樣的技術條件下，地下掩體、層層維安與高度封閉的權力結構，已不再構成真正的安全保障。這對高度依賴個人安全與權力集中運作的體制而言，是一種難以化解的存在性恐懼。

據悉，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）據悉，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）

這起行動的外溢效果，正在重新定義台海衝突的想像空間。長期以來，外界對台海戰爭的討論多聚焦於登陸作戰、制海制空與消耗戰模式。委內瑞拉案例顯示，美軍的選項早已不侷限於傳統軍事對抗，而是可能在衝突初期就直接鎖定決策核心，跳過漫長且高成本的戰場消耗。對北京而言，這代表一條全新的紅線正在形成，衝突的風險不再被平均分攤，而是高度集中於最高權力層

更具象徵意義的是，馬杜羅在被控制前仍與中國高層保持密切互動，短時間內即從盟友變成階下囚。這種劇烈反差，對北京產生的並非單純外交挫敗，而是一種對未來情境的直接投射。美軍透過這次行動清楚表態，挑戰現有國際秩序的代價已被重新定價，不再由人民、軍隊或國家長期承擔，而是由下令者以自身安全作為籌碼。這場發生在加勒比海地區的行動，其真正震央，正在台灣海峽與中南海的權力核心持續擴散。

習近平的「全天候盟友」馬杜羅淪為階下囚，這幕重創北京外交信譽，證實中國無力保護其在拉美的最堅定夥伴。（路透）習近平的「全天候盟友」馬杜羅淪為階下囚，這幕重創北京外交信譽，證實中國無力保護其在拉美的最堅定夥伴。（路透）

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

