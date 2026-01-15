自由開講》美突襲委內瑞拉震懾中南海 粉碎北京外交神話

◎ 楊聰榮

美國總統川普（中）3日在佛羅里達州海湖莊園的臨時安全設施中，與中央情報局局長雷克里夫（左1）及國務卿魯比歐（右1），緊盯美軍逮捕馬杜羅的行動過程。（法新社）

美軍於1月3日凌晨發動所謂「絕對決心行動」，以高度保密與極端速度的軍事手段，成功控制委內瑞拉強人馬杜羅。這起行動的戰略意涵，早已超越拉丁美洲地區政治版圖的變動，而是一次明確指向北京中南海的高強度心理威懾。美方藉由實際行動展示，美國已不再僅透過聲明或制裁進行嚇阻，而是直接證明其有能力在極短時間內，對挑戰既有秩序的最高決策者採取個人化處置。

現代戰爭的核心邏輯正在發生根本性轉變，獨裁體制長期依賴的安全假設正快速瓦解。過去戰爭往往建立在龐大動員與底層承擔成本之上，真正做出決策的人則隱身於高度防護的權力中樞。委內瑞拉行動顯示，美軍已具備在數小時內癱瘓防空體系、突破核心警衛，並直接控制國家領導人的能力。這種作戰模式所傳遞的訊息極其清楚，戰爭的後果不再只是國家層級的損失，而是由發動戰爭的個人直接承擔。

這種威懾的關鍵並不在於火力規模，而在於近乎無所遁形的情報掌握能力。美軍能精準掌握馬杜羅的行蹤與安全節點，代表其電子偵察、訊號截收與人力情報已高度整合。從過去對伊朗軍事指揮官的精準獵殺，到如今對一國元首進行生擒式行動，所展現的是情報優勢的全面升級。在這樣的技術條件下，地下掩體、層層維安與高度封閉的權力結構，已不再構成真正的安全保障。這對高度依賴個人安全與權力集中運作的體制而言，是一種難以化解的存在性恐懼。

據悉，中央情報局在馬杜羅政府內有線民，使美軍得以精準掌握其位置；圖為在波多黎各美軍基地的美軍戰機。（路透）

這起行動的外溢效果，正在重新定義台海衝突的想像空間。長期以來，外界對台海戰爭的討論多聚焦於登陸作戰、制海制空與消耗戰模式。委內瑞拉案例顯示，美軍的選項早已不侷限於傳統軍事對抗，而是可能在衝突初期就直接鎖定決策核心，跳過漫長且高成本的戰場消耗。對北京而言，這代表一條全新的紅線正在形成，衝突的風險不再被平均分攤，而是高度集中於最高權力層。

更具象徵意義的是，馬杜羅在被控制前仍與中國高層保持密切互動，短時間內即從盟友變成階下囚。這種劇烈反差，對北京產生的並非單純外交挫敗，而是一種對未來情境的直接投射。美軍透過這次行動清楚表態，挑戰現有國際秩序的代價已被重新定價，不再由人民、軍隊或國家長期承擔，而是由下令者以自身安全作為籌碼。這場發生在加勒比海地區的行動，其真正震央，正在台灣海峽與中南海的權力核心持續擴散。

習近平的「全天候盟友」馬杜羅淪為階下囚，這幕重創北京外交信譽，證實中國無力保護其在拉美的最堅定夥伴。（路透）

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

