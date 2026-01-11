汪浩時間》打垮獨裁聯盟 重建國際秩序

川普政府的強硬作為，標誌著美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難。

◎ 汪浩

白宮在X平台上貼出一張川普照片，並寫上「遊戲結束，FAFO」，被發現川普這張照片背景是2025年10月的川習會現場。（取自貼文）

當今世界正站在一個歷史轉折點。過去二十年，由中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、北韓等獨裁政權構成的「反美聯盟」，以反自由、反人權、反法治為共同語言，躲在「互不干涉內政」的遮羞布下，對內高壓統治、對外輸出混亂，逐步侵蝕戰後國際秩序。

但歷史正在重演。正如二戰時期，納粹與軍國主義一度氣焰高漲，最終仍被擊潰；今日的獨裁聯盟，看似結盟，實則各懷鬼胎、體制腐朽、經濟失血。哈馬斯、真主黨遭重創，委內瑞拉政權崩潰，伊朗陷入全面動盪，俄羅斯深陷戰爭泥淖，這不是偶然，而是制度性失敗的必然結果。

川普政府的強硬作為，標誌著美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難。這並非好戰，而是對更大戰爭的預防。

二戰結束後，美英主導建立聯合國體制，為自由世界奠定秩序基礎，但遭到獨裁聯盟的徹底破壞。今天，美國再次挺身而出，帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序。主權不是絕對的，統治者對內、對外都有責任和受到約束。這不是選擇，而是歷史對美國的召喚。

今日，美國帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序；示意圖。（歐新社）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

