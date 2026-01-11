自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》打垮獨裁聯盟 重建國際秩序

川普政府的強硬作為，標誌著美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/11 18:00

◎ 汪浩

白宮在X平台上貼出一張川普照片，並寫上「遊戲結束，FAFO」，被發現川普這張照片背景是2025年10月的川習會現場。（取自貼文）白宮在X平台上貼出一張川普照片，並寫上「遊戲結束，FAFO」，被發現川普這張照片背景是2025年10月的川習會現場。（取自貼文）

當今世界正站在一個歷史轉折點。過去二十年，由中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、北韓等獨裁政權構成的「反美聯盟」，以反自由、反人權、反法治為共同語言，躲在「互不干涉內政」的遮羞布下，對內高壓統治、對外輸出混亂，逐步侵蝕戰後國際秩序。

但歷史正在重演。正如二戰時期，納粹與軍國主義一度氣焰高漲，最終仍被擊潰；今日的獨裁聯盟，看似結盟，實則各懷鬼胎、體制腐朽、經濟失血哈馬斯、真主黨遭重創，委內瑞拉政權崩潰，伊朗陷入全面動盪，俄羅斯深陷戰爭泥淖，這不是偶然，而是制度性失敗的必然結果

川普政府的強硬作為，標誌著美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難。這並非好戰，而是對更大戰爭的預防。

二戰結束後，美英主導建立聯合國體制，為自由世界奠定秩序基礎，但遭到獨裁聯盟的徹底破壞。今天，美國再次挺身而出，帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序。主權不是絕對的，統治者對內、對外都有責任和受到約束。這不是選擇，而是歷史對美國的召喚。

今日，美國帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序；示意圖。（歐新社）今日，美國帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序；示意圖。（歐新社）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書