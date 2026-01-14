自由電子報
自由開講》威權政權如何透過恐嚇司法製造寒蟬效應？

2026/01/14 10:30

◎ 蕭錫惠

中共點名台灣高等檢察署檢察官兼國安案件執行秘書陳舒怡為台獨份子，是一種「假法律、真恐嚇」的操作。（資料照）中共點名台灣高等檢察署檢察官兼國安案件執行秘書陳舒怡為台獨份子，是一種「假法律、真恐嚇」的操作。（資料照）

中國國台辦近日公開宣布，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入所謂「台獨頑固份子」清單，並進一步點名台灣高等檢察署檢察官兼國安案件執行秘書陳舒怡，冠以「台獨打手幫兇」之名，揚言「依法終身追責」。乍看之下，這似乎是強硬恫嚇，實際上卻暴露出一個關鍵事實：威權政權正在恐慌。

恐慌式反撲：當威權政權開始點名檢察官

這不是自信強權的語言，而是失去掌控感時的本能反射。在威權體制中，司法向來是權力的延伸，而非獨立制衡的存在，因此威權者對「獨立司法」具有結構性的恐懼。當一個政權開始跨境點名他國檢察官，代表它已經判斷，司法不再只是技術性部門，而是正在成為實質的制度防線

近年來，隨著國安法制的修補與落實，台灣司法對於共諜案、非法地下通匯以及以經促統的資金流向，逐步回歸嚴謹的證據法則與制度本位，而非過去模糊的政治默契。對威權政權而言，這意味著以往可以低調運作、灰色處理的空間正在被封死。當法律邊界清晰化，滲透成本急遽上升，恐懼便隨之而來

點名檢察官，並不是為了真的「追責」。中國共產黨當局對台灣司法官員既沒有、也不可能有任何合法管轄權。這是一種典型的「假法律、真恐嚇」。它真正的受眾不是被點名的人，而是整個司法與公務體系，傳遞的訊息只有一句話：你今天依法辦案，未來就可能成為我們清算的對象

這正是寒蟬效應的標準模板。不必真的執行，只要讓人開始自我審查、自我退縮，就已經達到目的。恐懼不必落實為行動，只要內化為心理限制，就足以削弱制度的運作

威權者最害怕的，從來不是反對派的口號，而是三件事：忠誠不再保證安全、制度開始反噬權力，以及「今天是他，明天會不會是我？」的不確定感。特別是近期國際局勢丕變，當原本看似穩固的獨裁政權接連面臨斬首行動、政權崩潰或精準的金融封鎖時，這種「兔死狐悲」的焦慮會被急遽放大。不論事件發生在世界哪個角落，其心理衝擊都足以讓中共體系進入過度防衛狀態。

近期國際局勢丕變，原本看似穩固的獨裁政權接連面臨斬首行動、政權崩潰或精準的金融封鎖，讓同為獨裁的大國感到不安；圖為委國總統馬杜羅被捕畫面。（歐新社）近期國際局勢丕變，原本看似穩固的獨裁政權接連面臨斬首行動、政權崩潰或精準的金融封鎖，讓同為獨裁的大國感到不安；圖為委國總統馬杜羅被捕畫面。（歐新社）

再看國台辦的用語：「打手」、「幫兇」、「羅織罪名」、「砲製冤案」、「性質惡劣」，這既不是外交語言，也不是法律語言，而是情緒語言。歷史經驗顯示，威權政權在穩定期傾向使用官僚化、去情緒的話術；只有在焦慮期，才會出現去人格化、妖魔化與語言暴走。語言的粗暴，往往與權力的不安成正比。

如果中共仍然有把握影響台灣，它會選擇滲透、收買與低調施壓；只有在判斷事情開始脫離掌控時，才會選擇公開點名、放大衝突、製造恐懼。因此，這一連串行為真正揭示的不是力量，而是焦慮。

對台灣而言，真正的考驗不在於恐嚇是否出現，而在於我們如何回應。司法機關不應獨自面對這種跨境壓力，唯有社會輿論與政治領袖給予執法者堅實的後盾，確保「依法辦案」不會成為個人的風險，才能瓦解寒蟬效應。當我們堅守制度，拒絕自我審查，這種恐慌式反撲，終將成為威權失敗的註腳。

陸委會在「台獨」名單公布後，開記者會指出，台灣的國家安全需要全民支持，不分政黨。（資料照）陸委會在「台獨」名單公布後，開記者會指出，台灣的國家安全需要全民支持，不分政黨。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

