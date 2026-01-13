自由電子報
自由開講》代理孕母不是立法急件 評林淑芬對制度理性的堅持

2026/01/13 08:30

◎ 陳人豪

代孕修法成了近日立法院爭議不斷的議題。民進黨立委林淑芬提醒，貿然推動恐對女性權益與社會倫理造成難以回收的風險。（資料照）代孕修法成了近日立法院爭議不斷的議題。民進黨立委林淑芬提醒，貿然推動恐對女性權益與社會倫理造成難以回收的風險。（資料照）

代理孕母修法近期成為立法院高度爭議議題，民進黨立委林淑芬多次在委員會中提醒，相關法制與社會共識遠未成熟，若貿然推動，將對女性權益與社會倫理造成難以回收的風險。這樣的提醒，並非保守，而是對公共政策應有的責任感。

不可否認，代理孕母制度或可協助極少數因子宮缺陷而無法生育的女性，這也是自由社會中可以討論的議題。然而，討論不等於立法，更不等於倉促闖關。代理孕母牽涉的不只是生殖技術，而是長時間的身體承擔、心理影響、親權歸屬與責任界定，其複雜程度，遠高於一般醫療行為。

林淑芬委員所關切的，正是制度尚未回答的關鍵問題：如何避免子宮商品化？如何防止弱勢女性在經濟壓力下被迫承擔生育風險？如何確保代理孕母在懷孕與產後的身心照護？這些問題若無明確答案，即使冠上「利他」之名，也難以消弭結構性剝削的疑慮。

更重要的是，代理孕母並非解決少子化的有效工具當代台灣少子化的主因，在於高房價、低薪資、育兒支持不足與生活選擇轉變，而非缺乏生育技術。若忽略這些結構因素，卻將希望寄託於高度爭議的生殖制度，本身就是政策方向的錯置。

代理孕母並非解決少子化的有效工具，台灣少子化的主因在於高房價、低薪資等，而非缺乏生育技術；示意圖。（資料照）代理孕母並非解決少子化的有效工具，台灣少子化的主因在於高房價、低薪資等，而非缺乏生育技術；示意圖。（資料照）

令人憂心的是，民眾黨及陳昭姿委員將代理孕母修法視為個人使命，甚至設定為政治交換條件，試圖以情緒與關係動員突破制度審查。立法若淪為個人目標的通關工具，不僅傷害公共討論，也侵蝕政黨制度的可信度。

立法院是合議制機構，法案本就需要反覆討論與社會對話。林淑芬委員所扮演的角色，正是守住制度底線，提醒社會哪些風險尚未被正視。這樣的堅持，或許不討好，但對民主政治而言，卻是必要的存在。

代理孕母不是不能討論，而是不能急。當制度準備不足、社會共識未成之前，踩煞車不是阻礙進步，而是避免未來付出更高的社會成本。林淑芬的提醒，正是把女性權益、制度理性與公共責任放在個人目標之前的立法態度

民眾黨及立委陳昭姿，將代孕修法視為個人使命、政治交換條件，試圖以情緒與關係動員突破制度審查；由左至右為民眾黨立委陳昭姿、創黨主席柯文哲、主席黃國昌。（資料照）民眾黨及立委陳昭姿，將代孕修法視為個人使命、政治交換條件，試圖以情緒與關係動員突破制度審查；由左至右為民眾黨立委陳昭姿、創黨主席柯文哲、主席黃國昌。（資料照）

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

