自由開講》當「想要一個孩子」成為制度工程

2026/01/12 09:30

◎ 劉哲廷

立法院排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化。（資料照）

代理孕母之所以在每一次出現時，都讓社會感到不安，並不是因為它新奇，而是因為它太快。它讓人來不及思考，某些原本被視為私密、脆弱、不可逆的經驗，如何在法律與市場的語言中，被重新整理、命名，最後成為一項「可行方案」。

支持代理孕母合法化的人，往往從一個極其動人的起點出發：有人想要孩子，卻無法懷孕。這個願望並不卑微，也不需要被嘲諷。但問題恰恰在於，立法從來不是為了回應單一願望，而是為整個社會建立一套可複製、可擴張的制度。一旦制度啟動，它服務的就不再只是「這一對夫妻」，而是所有能進入這個機制的人。

於是，我們必須問的不是「他們可不可憐」，而是「這個制度會怎麼運作」。

代理孕母並不是兩個人之間的協助，而是一條完整的產業鏈。從醫療技術、法律合約、仲介平台到跨國資金流動，它需要大量專業分工，也必然吸引大量資本進場。在這條鏈條上，每個人看似都有選擇，卻並非站在同一個高度。有人付錢，有人付身體；有人可以中途退出，有人一旦開始就很難回頭。

最容易被忽略的，是那些被稱為「自願」的孕母。自願從來不是一個抽象的概念，而是發生在具體條件之中。當一個年輕女性缺乏經濟安全、法律資源與談判能力，她的「選擇」是否真的等同於另一個階級的選擇？還是只是用更文明的語言，包裝了一種老問題：誰負責承擔風險，誰負責享受成果。

更複雜的是，這個制度不只影響女性，也影響孩子。當生命的到來是經過合約、流程與時程管理的，胎兒與嬰兒的權益，往往成為制度最難處理、也最容易被擱置的一環。若過程中任何一方變卦，法律可以裁決財務責任，卻很難修補情感與歸屬的斷裂。

當生命的到來是經過合約、流程與時程管理的，胎兒與嬰兒的權益，往往成為制度最難處理的一環；示意圖。（資料照）

許多國家的經驗已經提醒過我們：代理孕母一旦成為產業，就很難只停留在「例外情況」。從本國需求，迅速擴張到跨國市場；從高度限制，逐步放寬為競爭條件。最後，治理成本不斷上升，而最早被承諾會受到保護的人，反而最先被遺忘

台灣的醫療體系成熟、費用相對可控，這原本是公共成就，卻也可能成為風險。若缺乏嚴格而清楚的制度設計，代理孕母極可能與生殖旅遊結合，成為新的灰色地帶。屆時，承受壓力的不只是個人，而是整個醫療、司法與社會信任體系。

還有一個更日常、卻不那麼被談論的面向：家庭內部的權力關係當代理孕母合法化，被視為「解決方案」，無法懷孕的女性，是否真的擁有拒絕的餘地？還是會在親屬期待與制度正當性的雙重壓力下，被要求配合一個她並未選擇的安排？法律保障的，究竟是誰的權利，又是以誰的沉默為代價？

當代理孕母合法化，家庭內部的權力關係問題也隨之而來,比如無法懷孕的女性，是否能擁有拒絕的餘地；示意圖。（圖取自freepik）

社會並不欠每一個願望一條實現的道路。成熟的社會，反而需要承認限制，承認有些事情即使技術可行，也未必適合成為制度。當我們討論代理孕母，不該急著站隊，而應該慢慢問清楚：這條路一旦打開，誰會被推著往前走，卻沒有退路？

在重大倫理與制度轉向之前，放慢腳步，不是冷漠，而是一種負責。因為一旦把子宮納入制度工程，承擔後果的，從來不只是一小群人，而是整個社會，以及那些尚未出生、卻已被安排好位置的生命。

（作者為詩人、自由工作者）

