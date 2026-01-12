自由開講》從強制勸和到專業調解：台灣別再走「離婚冷靜期」的老路

◎ 周宜勳

國民黨立委吳宗憲支持台灣推出「離婚冷靜期」。（資料照）

近來，離婚熟慮期制度（離婚冷靜期），經立法院法制局研究和國民黨立委吳宗憲的支持而成為焦點。據說法制局是參考南韓與中國的法制，但法制局是否有好好研究自己的法制，也就是台灣2009年前離婚調解前置時，只能勸和的制度。筆者的博士論文主題，就是台灣當時特有的，離婚訴訟裡的勸和研究，於2008出版。2009年4月立法院修法肯認，離婚經法院調解成立者，婚姻關係消滅，而非如過去，當事人就算離婚調解成立，仍需去戶政事務所登記離婚才能生效的規定。當時有些有趣的研究成果，仍值得法制局參考。

台灣2009年前，有離婚訴訟前強制先行調解，但只能勸和的制度，是當時世界上唯一有這樣設計的國家。雖然原因是勸和不勸離的文化，但背後也包含著台灣傳統調解制度與日治時代引進訴訟制度，兩者間的角力。日治時代訴訟制度的引進，讓台灣人有機會去法院相告，從而萌生權利與法治的法律意識。調解制度多半被認為會壓抑原告，而離婚調解（不論勸和與否）對於女性更是不利。

2008年筆者出版論文之際，美國學術與實務界也正熱烈討論強制調解制度，對美國人來說，訴訟前強制調解絕非他們的傳統；而台灣相反，受中國傳統影響而盛行的紛爭解決方式就是調解。而離婚調解對美國人來說，從來沒有把勸和當成是目標，美國的學術界對於台灣的離婚調解一定要勸和，感到十分好奇，也很重視法官實務上是如何進行勸和。

中國在2021年1月推出「30天離婚冷靜期」，結果第一季離婚率下滑70%以上；圖為中國年輕人結婚畫面。（路透）

因此筆者調查了將近四百位台灣的法官，有三百一十九位法官填寫了高達一百零四題的問卷，回收率為百分之八十以上，家事法院問卷回收率高達百分之九十以上。已去世的孔傑榮教授，讀完筆者論文後表示，這樣的研究在中國絕對無法進行。美國和捷克學界也都認為這是不可能的任務。在此同時，筆者也調查了三百四十六位台灣民眾來與法官對離婚和勸和的態度相比較。

當時筆者到全台各地家事法院觀察離婚調解的實際情況，看過不只一對當事人，因為家事法官的調解而牽著手，充滿幸福的笑容離開法院。這些成功的案例非常少被提起，因為案件也是以當事人撤回訴訟來處理，沒有留下判決，家事法官背後的努力也不為人知。

這個觀察並非主張要把離婚勸和的任務，推給法官。事實上，筆者的比較研究發現，就算是法官中最保守的群體（年長已婚男性），比較於台灣民眾中最開明的群體（提出離婚，且離婚後保持單身不再婚的台灣女性），在離婚態度上都更開放開明，更不會勸和。

對法官來說，要判當事人離婚，比要勸和簡單多了！法院和法官沒有資源和人力來進行勸和工作，而現在的台灣，婚姻諮詢的服務很明顯增加，夫妻對於婚姻諮詢接受度比以往高出許多，而且家事法院也配置了家事專家調解委員，由專家來進行婚姻調解的工作。

也因此，台灣對於他國的離婚熟慮期，看看就好，別忘了自己所擁有的與時俱進，越來越因應社會需求的婚姻糾紛解決制度。

台灣的家事法院也配置了家事專家調解委員，由專家來進行婚姻調解的工作；圖為台北地院家事法庭。（資料照）

（作者為台美學者、大學教授）

