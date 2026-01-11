自由電子報
許美華頻道》靠AI與機器人 談馬斯克的晶圓廠狂想曲

半導體製造的生態鏈極其複雜，是許多公司，龐大團隊的集體運作；在這其中，每個人都只能看到局部，沒有任何人可以掌握全貌。馬斯克以為交給AI，晶圓廠就可以順利運作，其中最大盲點是，訓練AI生產晶片所需的資料，他要去哪裡生出來？
許美華頻道

許美華頻道

2026/01/11 13:30

◎ 許美華

前天（0108）發文寫馬斯克發誑語，說要蓋不需要無塵室的2奈米晶圓廠，還說可以在裡面吃漢堡、抽雪茄；其實，馬斯克關於晶圓廠運作，還有一個很大的盲點，值得特別再講一下。

很多粉絲留言提到，馬斯克是想用AI跟機器人來運作晶圓廠。

是的，馬斯克就是這樣想的。

以後凡事都是AI、機器人，晶圓廠當然也不例外，所以馬斯克信心滿滿。

馬斯克表示，若是特斯拉興建自家2奈米廠，他將在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。（法新社）馬斯克表示，若是特斯拉興建自家2奈米廠，他將在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。（法新社）

7日，馬斯克接受Moonshots Podcast訪問時，才大膽預測，2026（也就是今年）會實現AGI（通用人工智慧），進入技術奇點（singularity），「奇點」的意思是，AI的智慧自此超越最聰明的人類

馬斯克同時預測，再經過短短幾年，在2030年，AI將超越全人類智慧的總和。

他更預言，在不久的將來，物質會過剩，因為AI機器人會以趨近於零的邊際成本，全年無休的生產，所以人類都不需要工作（除非是做爽的），也不需要存退休金，將來甚至貨幣會消失。

基於這個脈絡，晶圓製造的工作，只是人類工作的一小小部分，也沒什麼了不起，理所當然也會被AI取代。

講到這裡，真的想提醒馬斯克，你是不是忘了，AI需要訓練，而訓練需要海量的相關資料跟知識

如果沒有訓練，AI根本是張白紙。（aka白癡）

嚴重的問題來了！

有關晶圓廠運作的資料跟知識，公開在網路上的資訊，貧乏得可以說毫無參考價值。

道理很簡單。

因為，全世界所有半導體產業鏈的公司，包括中國在內，都歇斯底里的在保護自己的know-how，不管是機台設備、材料或設計、製造，還有數不盡的IP，每一家都在嚴密保護自己的機密。

每一家公司都把自己真正的技術細節當成最高機密，公開的資訊都極其表象，都只是以塑造形象、推廣行銷業務為目的。

馬斯克要到哪裡去找足夠的資料，來訓練他的晶圓製造AI？

一定會有酸民說，晶圓廠保護機密又怎麼樣，台積電還不是有帶走幾十箱機密文件的羅唯仁！

的確，不管怎麼歇斯底里，百密可能還是有一疏。

但是，半導體製造的生態鏈極其複雜，是許多公司，龐大團隊的集體運作；重點是，在這其中，每個人都只能看到小小的局部，沒有任何一個人可以掌握全貌

不要說羅唯仁，你找張忠謀來也沒用。張大帥管的是大方向，他也不會了解製程運作的細節。

馬斯克以為交給AI，晶圓廠就可以順利運作。

他的最大盲點是，訓練AI去生產晶片所需要的資料，他要去哪裡生出來？

尤其是馬斯克說要蓋2奈米廠，至今只有台積電有量產實績，馬斯克要拿什麼去訓練他自己的AI？

台積電2奈米P1晶圓廠在2025下半年量產。（資料照）台積電2奈米P1晶圓廠在2025下半年量產。（資料照）

相對馬斯克不可能拿到晶圓廠的海量製程資訊，去餵給他的AI；有個鮮明的對照組是外科手術，這也是馬斯克自己舉的例子。

馬斯克為了強化他的論點，以外科手術為例，他預測，不久的將來，AI外科手術機器人開刀的技術，將超越最頂尖的醫師，因此，將來即使在貧困的辛巴威，人們也可以得到跟最富裕國家最有錢的富翁一樣水準的外科手術，因為每一個AI機器人的能力都是一樣的。

無意貶低外科醫師，他們工作的專業難度和壓力，少有其他行業可以比擬。

我不知道馬斯克關於外科手術的預言什麼時候會成真，但我很確定，外科手術被AI取代的難度，比晶圓製造要低很多

主要理由有兩點：

1.外科手術有龐大的公開資料可供AI訓練（期刊、論文、研討會⋯）

2.外科手術主要是一位醫師（或頂多數位醫師一起）的操作，不是龐大生態鏈的集體運作

而且，現在已經有許多經驗豐富的外科醫生，願意協助訓練AI，一起推進機器人手術進程。

比起晶圓製造，外科手術較容易被AI取代的原因有兩點：有龐大的公開資料可供AI訓練、手術不是龐大生態鏈的集體運作；示意圖。（資料照）比起晶圓製造，外科手術較容易被AI取代的原因有兩點：有龐大的公開資料可供AI訓練、手術不是龐大生態鏈的集體運作；示意圖。（資料照）

可是，對不起，由於上述的各種理由，馬斯克不可能找得到足夠的、正確的龐大團隊和資訊，來訓練他的晶圓製造AI。

台積電不是一家公司，它是一個生態鏈。

台積電不是一棵大樹，它是一座森林。

雖然不喜歡馬斯克這個人，但我還是佩服他不少看似異於常理、卻超越時空的預測。不過，這回他要自建2奈米晶圓廠，甚至狂妄的說他晶圓廠裡不需要潔淨室，還可以在裡面抽雪茄⋯。

我只能說，再聰明的人，還是有跨不過去的盲點，晶圓製造，尤其是先進製程，應該就是馬斯克無法想像的那座大山

不過，我還是一樣，沒有打算阻止馬斯克跳進晶圓製造這個火坑。以為搬出AI、機器人就是萬能嗎？

祝福啦，哪次不祝福⋯⋯

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

