自由開講》總結2025年網軍操作：為什麼冷靜查證才是有效反制

◎ 張商陽

回顧二○二五年的網軍操作，真正值得警惕的，並不是哪一則貼文成功說服了多少人，而是規模本身。多份平台與官方資料顯示，這類行動即使互動成效有限，仍以高密度方式佔據公共討論空間，形成長期的資訊噪音。

這類行動在研究圈內有一個常用標記。Google Threat Analysis Group將其中一種與中國相關的協同行為影響行動標記為 DRAGONBRIDGE。這是研究人員用於追蹤的分析代號，並非對方自稱的組織名稱。相關研究顯示，這類行動大量生產內容、跨平台投放，但整體互動成效偏低，策略重點不在說服，而在於持續佔據討論空間。

請繼續往下閱讀...

網軍以高密度方式佔據公共討論空間，形成長期的資訊噪音，尤其中國對台網攻持續進化。（美聯社檔案照）同年第一季，Meta發布威脅報告，揭露一個源自中國的協同行為網路。該行動分成三個帳號群組，鎖定台灣等地，偽裝成當地使用者，部分帳號使用疑似由AI生成的頭像，並搭配匿名投稿頁面與帳號農場運作，內容集中在指控政治人物與軍方貪腐。這不是零星帳號的意見表達，而是一套可快速複製的內容投放模式。

如果說平台報告揭示了操作樣態，那官方數字則顯示了壓力層級。路透引述National Security Bureau提交國會的報告指出，二○二五年針對政府部門的網路攻擊年增約一成七，平均每日約二百八十萬次；同時偵測到超過一萬個異常社群帳號，散播逾一百五十萬則錯假訊息。這些數字代表的不是輿論已被全面左右，而是社會每天必須承受的資訊噪音與防禦成本。

綜合上述資料可以看出，目前主流的網軍操作模式，並不追求完整論述，而是大量使用短句、片段資訊與情緒訴求，重點在於引發反應、干擾討論節奏。

在這樣的操作邏輯下，反制策略其實相當清楚。與其投入情緒對抗，不如降低情緒參與本身的價值。不帶情緒的查證行為，特別是可快速比對來源、標示錯誤的AI輔助查證工具，更能削弱這類操作的效果。

中共去年底圍台軍演，網軍在社群散布我國防部長在關鍵時刻休假失蹤等假消息，響瓦解社會對於國安高層與軍方系統的信任感。（資料照，取自網路）因此，反制不需要糾纏在單一留言上。這類操作仰賴的，正是情緒互動帶來的延續流量。放上查證後的事實來源，清楚標示錯誤，隨即離開現場，反而能避免替錯誤資訊創造更多曝光。

回顧二○二五年的經驗，關鍵不在誰的情緒更強，而在誰能拒絕陪跑。當錯誤資訊得不到情緒燃料，這場以噪音為武器的操作，自然撐不下去。

（作者為蛋農）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法