自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》試問北市文化局：陳奇祿故居倖存老樹保不保？

2026/01/12 09:00

◎ 潘翰疆

試問北市文化局：依文資法的文資審查，否決了文資珍寶！依森林法與樹保條例的珍稀人文歷史條款，倖存老樹保不保？

從google空拍畫面裡，蓊蓊鬱鬱的樹海，這是曾經守護過陳奇祿先生十八年日常的庭院，也是文化政策、歷史研究、人類學，學術論辯的交會處。中研院陳奇祿院士，於戰後艱困年代即投入「臺灣研究」，成為人類學、民俗學、博物館及原民藝術大師。

在他擔任文建會首任主委時，推動、保存許多文化資產，積極擘劃臺灣文化建設基礎，更催生《文化資產保存法》立法，奠定文化政策基石，而有「文資法之父」美名，其故居卻遭北市文化局，依文資法在文資審查中，否決其文資保存價值，最終於去年歲末遭台大的怪手突襲拆除、化為瓦礫，何其諷刺！

已故前文建會主委陳奇祿在北市溫州街的故居，被文資審議委員會認為不具文資價值。（資料照）已故前文建會主委陳奇祿在北市溫州街的故居，被文資審議委員會認為不具文資價值。（資料照）

護樹團體聲援響應文史團體與文化學者赴監察院陳情行動，究責財政部國產署與教育部，長期縱容土地管理單位台大，忽視文資保存的公共利益，向都更開發利益極大化傾斜。據搶救故居發起人黃智慧老師表示：「尤其台大僅為國有財產之管理單位，並非所有權人，卻多年來系統性清空校外日式宿舍，並屢屢以大量公有土地配合少量私地辦理都市更新，使原可作為公共文化、教育與社區空間的國有土地，永久轉化為私人住宅，公共性徹底消失、不可回復。」

台灣大學為陳奇祿故居土地管理單位，去年歲末出動怪手突襲拆除。（資料照）台灣大學為陳奇祿故居土地管理單位，去年歲末出動怪手突襲拆除。（資料照）

我們更要為倖存老樹群請命發聲！畢竟，始建於日治時代（大正11年，1922年），依《臺灣總督府官舍建築標準》頒定而建設的逾百年日式官舍，與老樹群的庭院植栽美學，蘊含豐富文化景觀價值，更是珍稀人文歷史活見證，在此一陳奇祿先生居住過官舍場域裡，有過多少場人類學、文化學者，於學術研究及文化思辨的討論，老樹的年輪裡，刻劃過多少台灣文化運動的人文歷史軌跡。

依《台北市樹木保護自治條例》第三條第一項第三款，樹齡五十年以上之樹木，以及第四款「具珍稀性或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性之樹木，包括群體樹林、綠籬、蔓藤等」，皆有納入保護必要。陳其祿故居庭院的樹群，正符合這樣的條件：它們不只是老樹群，更是具有珍稀人文歷史代表性的群體樹林，是城市中難得應完整留存的綠色文化地景。據老樹申請受保提報人陳勤忠建築師表示，此區域中「院落綠地＋巷弄綠廊＋水系（霧裡薛圳）記憶」微氣候與微森林，成為城市珍稀生態系的代表。綠色資源以「院落型綠地」為核心..並與周邊水圳（霧裡薛圳市定古蹟）、 具歷史特色樹種共同構成「文化地景」。

陳奇祿故居去年底被拆除，護樹團體為倖存老樹請命。（取自台灣樹人會臉書）陳奇祿故居去年底被拆除，護樹團體為倖存老樹請命。（取自台灣樹人會臉書）

護樹團體長期主張，護樹也護文資，文化資產保存與樹木保護具有不可分割性。在文化資產保存法裡，就包含珍稀植物保護、聚落建築、文化景觀等；而《森林法》樹保專章與子法《森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準》裡，諸多「具重大美學欣賞價值之景觀」、「與當地居民生活、情感、祭祀、民俗或信仰具有重大連結性」、「與重大歷史事件具有關聯性」「具有人文、科學研究及自然教育價值」、「當地居民之共同記憶場域」等人文歷史條款，加上《台北市樹木保護自治條例》第三條第一項第四款，具區域人文歷史、文化代表性之樹木，包括群體樹林…。

想試問台北市文化局，同時身為《文化資產保存法》與《森林法》、《台北市樹木保護自治條例》的地方主管機關。依文資法的文資審查，為何否決如此重要的日式官舍與文化代表性人物的文資珍寶？未來，依據《森林法》、《台北市樹木保護自治條例》的珍稀人文歷史條款，倖存老樹究竟保不保？

（作者為台灣樹人會秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書