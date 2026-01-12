自由開講》試問北市文化局：陳奇祿故居倖存老樹保不保？

◎ 潘翰疆

試問北市文化局：依文資法的文資審查，否決了文資珍寶！依森林法與樹保條例的珍稀人文歷史條款，倖存老樹保不保？

從google空拍畫面裡，蓊蓊鬱鬱的樹海，這是曾經守護過陳奇祿先生十八年日常的庭院，也是文化政策、歷史研究、人類學，學術論辯的交會處。中研院陳奇祿院士，於戰後艱困年代即投入「臺灣研究」，成為人類學、民俗學、博物館及原民藝術大師。

請繼續往下閱讀...

在他擔任文建會首任主委時，推動、保存許多文化資產，積極擘劃臺灣文化建設基礎，更催生《文化資產保存法》立法，奠定文化政策基石，而有「文資法之父」美名，其故居卻遭北市文化局，依文資法在文資審查中，否決其文資保存價值，最終於去年歲末遭台大的怪手突襲拆除、化為瓦礫，何其諷刺！

已故前文建會主委陳奇祿在北市溫州街的故居，被文資審議委員會認為不具文資價值。（資料照）

護樹團體聲援響應文史團體與文化學者赴監察院陳情行動，究責財政部國產署與教育部，長期縱容土地管理單位台大，忽視文資保存的公共利益，向都更開發利益極大化傾斜。據搶救故居發起人黃智慧老師表示：「尤其台大僅為國有財產之管理單位，並非所有權人，卻多年來系統性清空校外日式宿舍，並屢屢以大量公有土地配合少量私地辦理都市更新，使原可作為公共文化、教育與社區空間的國有土地，永久轉化為私人住宅，公共性徹底消失、不可回復。」

台灣大學為陳奇祿故居土地管理單位，去年歲末出動怪手突襲拆除。（資料照）

我們更要為倖存老樹群請命發聲！畢竟，始建於日治時代（大正11年，1922年），依《臺灣總督府官舍建築標準》頒定而建設的逾百年日式官舍，與老樹群的庭院植栽美學，蘊含豐富文化景觀價值，更是珍稀人文歷史活見證，在此一陳奇祿先生居住過官舍場域裡，有過多少場人類學、文化學者，於學術研究及文化思辨的討論，老樹的年輪裡，刻劃過多少台灣文化運動的人文歷史軌跡。

依《台北市樹木保護自治條例》第三條第一項第三款，樹齡五十年以上之樹木，以及第四款「具珍稀性或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性之樹木，包括群體樹林、綠籬、蔓藤等」，皆有納入保護必要。陳其祿故居庭院的樹群，正符合這樣的條件：它們不只是老樹群，更是具有珍稀人文歷史代表性的群體樹林，是城市中難得應完整留存的綠色文化地景。據老樹申請受保提報人陳勤忠建築師表示，此區域中「院落綠地＋巷弄綠廊＋水系（霧裡薛圳）記憶」微氣候與微森林，成為城市珍稀生態系的代表。綠色資源以「院落型綠地」為核心..並與周邊水圳（霧裡薛圳市定古蹟）、 具歷史特色樹種共同構成「文化地景」。

陳奇祿故居去年底被拆除，護樹團體為倖存老樹請命。（取自台灣樹人會臉書）

護樹團體長期主張，護樹也護文資，文化資產保存與樹木保護具有不可分割性。在文化資產保存法裡，就包含珍稀植物保護、聚落建築、文化景觀等；而《森林法》樹保專章與子法《森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準》裡，諸多「具重大美學欣賞價值之景觀」、「與當地居民生活、情感、祭祀、民俗或信仰具有重大連結性」、「與重大歷史事件具有關聯性」「具有人文、科學研究及自然教育價值」、「當地居民之共同記憶場域」等人文歷史條款，加上《台北市樹木保護自治條例》第三條第一項第四款，具區域人文歷史、文化代表性之樹木，包括群體樹林…。

想試問台北市文化局，同時身為《文化資產保存法》與《森林法》、《台北市樹木保護自治條例》的地方主管機關。依文資法的文資審查，為何否決如此重要的日式官舍與文化代表性人物的文資珍寶？未來，依據《森林法》、《台北市樹木保護自治條例》的珍稀人文歷史條款，倖存老樹究竟保不保？

（作者為台灣樹人會秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法