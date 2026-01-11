自由電子報
自由開講》免費營養午餐，正在全台放一場政治颱風假

2026/01/11 10:30

◎ 阮專銘

最近各縣市爭相宣布跟進「免費營養午餐」，速度之快、隊形之整齊，讓人錯覺不是在做公共政策，而是在發佈颱風假——不宣布，怕被罵；先宣布，風險以後再說。這一幕，和颱風天放假何其相似。在制度尚未釐清、財政尚未盤點、執行量能尚未驗證之前，政策先行上路，彷彿只要宣布「免費」，就能暫時避開民意壓力；至於錢從哪來、能撐多久、品質如何確保，反而成了之後再想的事。

必須先誠實指出的是——團膳與供餐產業，其實普遍並不支持免費營養午餐政策。這並非反對照顧孩子，而是因為該政策在多數設計中，違背了基本的市場運作邏輯。免費政策往往伴隨統一定價，甚至直接以現行餐費水準推估預算；但當價格被政治決定鎖死，成本卻持續上升，經營空間自然被壓縮，最後只會導向品質犧牲、業者退出，甚至供餐斷鏈等情形均有現例可循團膳與供餐產業，其實普遍並不支持免費營養午餐政策。這並非反對照顧孩子，而是因為該政策在多數設計中，違背了基本的市場運作邏輯。（資料照）團膳與供餐產業，其實普遍並不支持免費營養午餐政策。這並非反對照顧孩子，而是因為該政策在多數設計中，違背了基本的市場運作邏輯。（資料照）

尤其近年來，物價通膨明顯、基本工資連年調漲，廚餘清運與環保相關成本亦不斷攀升，現行餐費早已難以反映真實成本結構。近日仍有部分縣市以現行餐費估算免費營養午餐經費，從產業角度來看，這樣的前提本身就不合理，也極具風險，讓孩子午餐品質宛如開盲盒

然而，當政策已經站上浪頭，甚至逐步走向不可逆時，社會不能只停留在支持或反對的對立，而必須立刻思考——如果一定要做，該如何避免做壞、做垮。身為長期站在學校午餐第一線的產業代表，我始終認為，免費營養午餐不是一句口號，而是一項高度不可逆的制度決定。一旦啟動，支出結構將年年存在，政策也幾乎沒有回頭空間

也正因如此，當政策需要答案時，產業不能退後，只能站到第一線。這幾年，餐盒全聯會在學校午餐制度、供餐模式、人力配置、成本結構與偏鄉配送等面向，持續累積第一線經驗；也因此，在這一波政策快速推進的關鍵48小時內，相關專業全面啟動，成為多個縣市幕僚與主管機關即時徵詢的重要後盾。新北市議會國民黨團表示，市府可思考彈性補助營養午餐方式，並呼籲外界勿用縣市之間的競賽或政治操作觀點，簡化複雜的公共政策討論。（資料照）新北市議會國民黨團表示，市府可思考彈性補助營養午餐方式，並呼籲外界勿用縣市之間的競賽或政治操作觀點，簡化複雜的公共政策討論。（資料照）

在政策研議過程中，從首長幕僚、局處主管到決策核心，都必須在極短時間內提出具體可行方案、明確預算結構與政策亮點，供首長完整評估——不只是政治上可不可行，而是制度上撐不撐得住。餐盒全聯會也依據全國各縣市不同的供餐樣態、政策可行性，以及其他縣市的研議進度，即時提供具體建議，作為幕僚與主管機關的重要政策參考。

這樣的專業討論，並不是替任何政策背書，而是確保：在政治決策已經啟動的情況下，執行端不至於失序，供餐體系不會因價格失真而失衡，孩子每天吃到的午餐能夠穩定、安全且有品質。孩子的午餐，不該成為政治避風港如果公共政策只能用「先宣布、再補破洞」的方式推進，那我們放的，不只是政治颱風假，而是一場制度是否撐得住的風暴測試。

（作者為中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

