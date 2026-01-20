自由電子報
健康醫療網》足浴泡腳正夯！有助代謝、血液循環健康？心臟血管外科醫師這樣說！

腳也被稱為人類「第二個心臟」，謝春宇醫師解釋，腳部為全身血液含量較多的部位，日常走路、活動時，腳部肌肉的施力動作也也類似心臟的幫浦作用，能驅動血液流動。「因此做好腿部保健，對促進全身血液循環、提升代謝與能量利用，都有一定程度的幫助。」
健康醫療網

健康醫療網

2026/01/20 08:00

◎ 健康醫療網

「泡腳」因簡單又實用，成為廣受歡迎的居家養生法，也有人會在其中加入草本泡腳或草本入浴包。（取自貼文）「泡腳」因簡單又實用，成為廣受歡迎的居家養生法，也有人會在其中加入草本泡腳或草本入浴包。（取自貼文）現代人久坐、久站又缺乏運動，加上飲食和生活習慣不佳，容易造成血液循環不良，甚至間接影響新陳代謝，為健康悄悄埋下「未爆彈」。隨著冬季來臨，許多人開始備好暖暖包、電熱毯等各種取暖方式，其中「泡腳」因簡單又實用，成為廣受歡迎的居家養生法，也有人會在其中加入草本泡腳或草本入浴包。究竟西醫如何看待「泡腳養生」的益處？泡腳與末梢血液循環又有何關聯？亞東紀念醫院心臟血管外科主治醫師謝春宇醫師一一來解答！

何謂代謝和血液循環不好？醫：想像身體是化工廠

當自己或親友身體好像變差，常有人說「你一定是代謝不好」、「要注意血液循環」，但究竟什麼是血液循環，什麼又是新陳代謝？謝春宇醫師說明，可以把身體想像成一座化工廠，代謝循環機制，指的是外界能量進入身體、經運用後，將產生不必要的廢物，最後由血液和器官排出。若這個過程出現異常，代表身體無法有效利用能量，或是不能順利排除代謝產物。

有些人會發現，過去就算亂吃也能維持體重，但隨著年齡增長，代謝能力自然下降，人也漸漸開始發胖。體重變化與多種疾病，尤其「三高」高血壓、高血脂、高血糖密切相關。代謝和內分泌系統受影響，人容易疲倦、老得快，整體精神狀況也會變差，雖然不一定屬於「疾病」，卻是身體發出的「代謝變差」警訊。

腳是人類第二個心臟　醫解析身體「微循環」代謝機制！

究竟何為「血液循環」？謝春宇醫師指出，從血管外科角度來看，身體包含大、中、小循環。就像河流分支一樣，大循環集中在心、肺等重要中樞器官；而小循環或近期常被提及的「微循環」，則是指血液流向手腳等末梢器官的細小分支。

「無論是氧氣、能量的利用，或代謝廢物的排除，多在微血管系統中完成。換言之，微血管功能可能直接影響整體代謝狀況。」尤其面對冷天氣，血管容易收縮、血流量減少，導致末梢組織供血不足，這也解釋為何冬天常見手腳冰冷的現象。

腳也被稱為人類「第二個心臟」，謝春宇醫師解釋，腳部為全身血液含量較多的部位，日常走路、活動時，腳部肌肉的施力動作也也類似心臟的幫浦作用，能驅動血液流動。「因此做好腿部保健，對促進全身血液循環、提升代謝與能量利用，都有一定程度的幫助。」

「泡腳養生」促進血液循環？西醫觀點這樣看

「泡腳是一種歷史悠久的保健文化，中國古代皇帝就有『晨起三百步，晚間一盆湯』的說法」。謝春宇醫師說明，西醫較少以泡腳作為治療手段，主要是因為西醫藥物或手術等治療方式，必須經過眾多實驗與驗證來確認療效；相較之下，部分天然養生法雖尚無實證研究，但並不代表完全無效。

謝春宇醫師指出，泡腳最大的益處在於提高腳部溫度，當血管因溫熱的水流放鬆，可促進腳部的血液循環，就有更多血液進入末梢組織，進行能量、養分的交換，同時排除代謝廢物。現在市面上也有含鎂成分的草本足浴包，常見加入鎂鹽，以及傳統上多用於活血通絡的中藥草類如艾草、乾薑、川芎等，透過足浴可經由皮膚吸收。其中，鎂離子為人體必要營養素，被認為與肌肉和血液循環正常運作有關；精油則是透過嗅覺達到放鬆身心的輔助作用，實際感受可能因人而異。

可以每天泡腳嗎？醫列正確泡腳方式　「這些族群」要注意！

謝春宇醫師表示，一般民眾若想每天泡腳湯浴也無礙，建議水溫略高於體溫，約38°C至42°C為宜，泡腳時間控制在15至20分鐘即可，而添加鎂元素草本足浴包則能為泡腳更加分。不過，若是腳上有傷口、香港腳或皮膚病者，潮濕環境可能增加感染風險；靜脈曲張等靜脈疾病患者，因泡腳會增加下肢血流量，可能反而加劇血液滯留和水腫不適，皆不建議進行。

無論是否有心血管疾病，想要做到控制或預防，還是要重視均衡飲食和規律運動。謝春宇醫師也提醒，若走路約200公尺後腳容易無力，或休息時腳會疼痛、腫脹等現象，就算泡腳也未改善，可能是動脈或靜脈循環疾病的警訊，應考慮進一步到醫療院所就醫檢查。

醫師謝春宇。（取自貼文）醫師謝春宇。（取自貼文）

無論是氧氣、能量的利用，或代謝廢物的排除，多在微血管系統中完成。換言之，微血管功能可能直接影響整體代謝狀況。（取自貼文）無論是氧氣、能量的利用，或代謝廢物的排除，多在微血管系統中完成。換言之，微血管功能可能直接影響整體代謝狀況。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導足浴泡腳正夯！有助代謝、血液循環健康？心臟血管外科醫師這樣說！

