自由開講》「代理孕母」草案中疑慮甚多 立法院不宜貿然通過

2026/01/11 09:00

自由開講》「代理孕母」草案中疑慮甚多 立法院不宜貿然通過立法院近日審查《人工生殖法》修正草案，民眾黨立委陳昭姿舉牌力推代孕入法；民進黨立委林淑芬則質疑規範過於簡化。（資料照）

◎ 姚孟昌

立法院於1月8日開始審查《人工生殖法》修正草案，擬擴大人工生殖的適用對象。是否將「代理孕母（代孕）」納入法制，成為爭議焦點。行政院版暫不處理代孕，民眾黨立委陳昭姿則力推代孕入法。民進黨立委林淑芬則質疑代孕規範過於簡化，擔憂倉促立法恐帶來剝削與風險。

關於「代理孕母」納入法制的爭議，筆者認為立法者應基於人性尊嚴、社會正義、性別平權與家庭權利等原則為整體性考慮，行政院與立法院尤其應該慎重。蓋生育絕非只涉及女性權益問題，養育下一代更不是個人的事。立法過程不僅應週延妥善，更需嚴肅地考慮倫理原則與社會正義。

筆者認為現時不宜將「代理孕母」納入立法，理由如下：

1、「代理孕母」立法係基於對已婚夫婦無法孕育自已子女的同情。惟立法不應草率更不能只著眼於技術與法律層面，尤其不可忽略對於社會道德與子女最佳利益的衝擊

2、在人類事務中，孕育與教養子女皆為最要緊的事，因其過程無不展現人性尊嚴之偉大。代理孕母執行過程多有忽略人性尊嚴之疑慮；例如，在體外受精過程中可能製造多個胚胎（備份），但只有一個胚胎被孕育出生，其餘的或淘汰或被冷凍保存供日後使用。備份胚胎與最後唯一被孕育而出生的胚胎雖同源於父母，父母卻只承認唯一出生的那個嬰兒，不將其他胚胎視為與自己連結的潛在生命。這實已貶抑胚胎的人性尊嚴？

3、代理孕母將會改變母親的意義。母職過程是整體性的，包括受孕、懷胎十月、在陣痛中生產、餵哺、看顧、言教身教以及為子女福祉所做出的無私犧牲；在幼兒生命成長歷程中沒有比母親更為重要的，母親更是難以取代。遺憾是現今社會已將許多傳統上屬於母親的工作交由他人「代理」，例如保母、托兒所、安親班等。如今若再將「十月懷胎」也交給他人「代理」，母親一詞恐怕只剩下「基因賦予者」的意思了！

4、借用代理孕母的條件中規定精子與卵子必須來自「父母」。若有些婦女缺少健康的卵子，或是男性缺少健康的精子，此時基於「同情」，是否應該放寬限制呢？若限制可以一再放寬，勢必最後會動搖既有的家庭價值

5、當以上的道德爭議都還無法解決時，再加上代理孕母會不會造成「胎兒或懷孕商品化」的結果，對於貧窮年輕女性是否會造成剝削，以及契約糾紛的解決程序該如何設定等問題。這些都是在立法過程中應該好好地被廣泛討論，並妥善應對處理的。

社會存續與人性尊嚴不應悖離社會公認的道德倫理法則。由於現行「代理孕母」草案多有藐視胎兒人性尊嚴、貶損母性價值、違反社會正義、紛爭程序難以建立等疑慮，筆者認為立法院不宜貿然使其通過入法。

（作者為大學教師）

