自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【司想評論】夫車禍變植物人，妻卻生了3子，民法上的婚生推定如何判斷？

婚生推定並不是絕對，若有足夠事證能證明子女與丈夫並無血緣關係，像是生物學鑑定結果不符，即可透過法律程序提出「否認婚生子女之訴」，讓法院審認是否推翻推定。一旦法院判決撤銷婚生推定，該子女在法律上的身分便會改變，不再具有婚生子女地位，其親權、姓氏及日後繼承等法律效果也將隨之調整。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/01/19 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）我國民法設置「婚生推定制度」，用意是保障家庭秩序與子女身分安定。依民法第1063條規定，只要妻子是在婚姻關係存續期間受胎，法律便直接推定該子女是丈夫所生，不需另行舉證。

這項制度能確保子女在出生當下即具有明確法律身分，不會因家庭紛爭而陷入法律不確定狀態。也因此，孩子可以立即辦理出生登記，並享有婚生子女應有的權利與義務。

但近期有則離奇的新聞報導值得討論，高雄一名男子婚後不久發生嚴重車禍，長期陷入昏迷，成為半植物人，並在療養院臥床近三十年。他的妻子卻在他昏迷期間仍陸續生下三名子女，且依法登記為婚生子。男子的監護人認為此情況極不合理，因此向法院提起否認婚生子女訴訟。

丈夫長期昏迷期間，妻子仍以夫妻身份維持婚姻關係，並陸續生下三名子女。由於婚姻仍然有效，法律上自動將這些子女視為丈夫的婚生子。男子的監護人則指出，丈夫早已喪失生育能力，妻子多次懷孕明顯另有原因，因此主張撤銷婚生推定。法院調查醫療與照護紀錄後確認，男子事故發生後始終住院療養，從未與妻子同住，也不具生育能力。

婚生推定並不是絕對，若有足夠事證能證明子女與丈夫並無血緣關係，像是生物學鑑定結果不符，即可透過法律程序提出「否認婚生子女之訴」，讓法院審認是否推翻推定。一旦法院判決撤銷婚生推定，該子女在法律上的身分便會改變，不再具有婚生子女地位，其親權、姓氏及日後繼承等法律效果也將隨之調整。

依民法規定，否認婚生子訴訟必須在知悉事實起兩年內提出。若子女成年後才知道身分有爭議，則可自成年起再計算兩年，以避免權利受限。

需要注意的是，婚生推定不同於其他身分取得方式，例如「準正」（父母婚後使非婚生子變成婚生子）或「認領」（父親承認非婚生子）。雖然婚生推定主要用來保護家庭與子女，但若與事實明顯不符，也能透過法律途徑加以撤銷，使身分認定回到真實基礎。

本件法官認定三名子女的受胎期間皆發生於男子昏迷臥床期間，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，最後撤銷三名子女的婚生子女推定。AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】夫車禍變植物人，妻卻生了3子，民法上的婚生推定如何判斷？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書