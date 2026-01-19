婚生推定並不是絕對，若有足夠事證能證明子女與丈夫並無血緣關係，像是生物學鑑定結果不符，即可透過法律程序提出「否認婚生子女之訴」，讓法院審認是否推翻推定。一旦法院判決撤銷婚生推定，該子女在法律上的身分便會改變，不再具有婚生子女地位，其親權、姓氏及日後繼承等法律效果也將隨之調整。

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）我國民法設置「婚生推定制度」，用意是保障家庭秩序與子女身分安定。依民法第1063條規定，只要妻子是在婚姻關係存續期間受胎，法律便直接推定該子女是丈夫所生，不需另行舉證。



這項制度能確保子女在出生當下即具有明確法律身分，不會因家庭紛爭而陷入法律不確定狀態。也因此，孩子可以立即辦理出生登記，並享有婚生子女應有的權利與義務。



但近期有則離奇的新聞報導值得討論，高雄一名男子婚後不久發生嚴重車禍，長期陷入昏迷，成為半植物人，並在療養院臥床近三十年。他的妻子卻在他昏迷期間仍陸續生下三名子女，且依法登記為婚生子。男子的監護人認為此情況極不合理，因此向法院提起否認婚生子女訴訟。



丈夫長期昏迷期間，妻子仍以夫妻身份維持婚姻關係，並陸續生下三名子女。由於婚姻仍然有效，法律上自動將這些子女視為丈夫的婚生子。男子的監護人則指出，丈夫早已喪失生育能力，妻子多次懷孕明顯另有原因，因此主張撤銷婚生推定。法院調查醫療與照護紀錄後確認，男子事故發生後始終住院療養，從未與妻子同住，也不具生育能力。



婚生推定並不是絕對，若有足夠事證能證明子女與丈夫並無血緣關係，像是生物學鑑定結果不符，即可透過法律程序提出「否認婚生子女之訴」，讓法院審認是否推翻推定。一旦法院判決撤銷婚生推定，該子女在法律上的身分便會改變，不再具有婚生子女地位，其親權、姓氏及日後繼承等法律效果也將隨之調整。



依民法規定，否認婚生子訴訟必須在知悉事實起兩年內提出。若子女成年後才知道身分有爭議，則可自成年起再計算兩年，以避免權利受限。



需要注意的是，婚生推定不同於其他身分取得方式，例如「準正」（父母婚後使非婚生子變成婚生子）或「認領」（父親承認非婚生子）。雖然婚生推定主要用來保護家庭與子女，但若與事實明顯不符，也能透過法律途徑加以撤銷，使身分認定回到真實基礎。



本件法官認定三名子女的受胎期間皆發生於男子昏迷臥床期間，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，最後撤銷三名子女的婚生子女推定。AI生成示意圖。（取自貼文）

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】夫車禍變植物人，妻卻生了3子，民法上的婚生推定如何判斷？

