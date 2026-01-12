自由開講》「在我監視下習近平不敢動手」 川普自信式嚇阻再掀台海討論

◎ Luffy

強人式宣示主導安全敘事 台海再被納入個人威懾框架

美國總統川普在《紐約時報》專訪中直言，「在我監視下，中國不敢攻打台灣」，並多次強調只要自己仍在位，中國國家主席習近平就不會對台動武。相關說法在國際輿論場引發高度關注，也再次凸顯川普處理國際安全議題時，慣於以個人威望與強人形象作為核心嚇阻工具。

請繼續往下閱讀...

此番談話背景，正值美軍對委內瑞拉總統馬杜洛發動突襲行動後。川普將該行動視為「展現美國力量」的例證，並否認此舉會為中國或俄羅斯提供可仿效的前例，試圖切割美國行動與台海、烏克蘭情勢之間的連動性。美國總統川普在《紐約時報》專訪中直言，「在我監視下，中國不敢攻打台灣」，並多次強調只要自己仍在位，中國國家主席習近平就不會對台動武。（美聯社檔案照）

「只受道德約束」的全球用兵觀

在專訪中，川普更直言，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的限制來自「自己的道德觀」。他淡化國際法的約束力，甚至表示是否遵守國際法「取決於如何定義」，展現出高度現實主義、甚至功利主義的國際觀。這種論述延續其一貫主張：國際秩序的核心不在規則，而在實力。川普直白認為，過去美國總統過於謹慎，未充分運用國家力量，而他則「有能力也會持續運用美國力量，來獲利並確保美國至尊地位」。

台海安全被「個人化」的隱憂

值得注意的是，川普多次將台海是否爆發衝突，與「他是否仍是總統」直接連結，暗示習近平的行動將取決於白宮主人的個性與態度，而非制度性嚇阻或盟友承諾。這種將區域和平建立在個人關係與主觀判斷之上的說法，雖有其政治舞台效果，卻也讓外界質疑其長期穩定性。川普多次將台海是否爆發衝突，與「他是否仍是總統」直接連結，暗示習近平的行動將取決於白宮主人的個性與態度，而非制度性嚇阻或盟友承諾。（路透檔案照）

川普雖表示已向習近平明確傳達「若侵台我會很不高興」，並相信對方不會在其任內動手，但同時也坦言，「如果美國有不同總統，他也許會動手」。此一說法無形中削弱制度性嚇阻，反而強化台海風險的不確定性。

強硬作風與爭議並行

儘管川普自詡為「和平總統」，甚至放話角逐諾貝爾和平獎，但其第二任期內，對伊朗核設施、伊拉克、索馬利亞、敘利亞、葉門及委內瑞拉的軍事行動接連不斷，與其和平敘事形成強烈反差。

整體而言，川普此番專訪再次展現其鮮明的「強人嚇阻」風格：以個人權威取代制度、以力量語言壓過國際規範。對台灣而言，這樣的表態或許短期內有嚇阻效果，但真正攸關安全的，仍是可預測、可延續的國際承諾，以及台灣自身防衛與民主韌性的持續累積，而非任何單一領袖的「監視」。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法