評論 > 投書

自由開講》當秘密投票被犧牲，不在籍投票正把台灣民主推向邊緣

2026/01/17 15:00

◎ 葉昱呈

藍白急推不在籍投票，逕付二讀，打著「保障投票權」旗號，卻在制度核心風險前踩油門，制度設計若失守，民主公信力恐被悄悄侵蝕殆盡，並逐步推向邊緣。

《憲法》第七條明文保障選舉自由與平等，《公職人員選舉罷免法》亦規定投票應秘密進行。藍白硬拗不在籍投票僅是「方便選民」，不影響秘密投票；然而，內政部多次示警，不在籍投票在技術上難以保障秘密，且可能成為境外勢力動員工具。學者與民間團體亦指出，對「原住民移轉投票」或偏鄉地區而言，少數人的投票行為可能被辨識，秘密投票原則恐因此崩解。不在籍投票在技術上難以保障秘密，且可能成為境外勢力動員工具；示意圖。（資料照）不在籍投票在技術上難以保障秘密，且可能成為境外勢力動員工具；示意圖。（資料照）

有藍委以國外實施不在籍投票已有先例為辯護，但歐美多數國家政黨互信基礎深厚，且未長期面臨敵對政權系統性干預。反觀台灣，兩岸敵對現實存在，選舉長期成為國安目標，若未強化防弊與信任設計，即倉促移植外國制度，只會徒增制度風險。

中共介入台灣選舉並非假想，歷次選舉已有透過台商補貼、集中動員返台投票的紀錄；若不在籍票得以移轉離島，動員成本將大幅下降，而動員規模勢必遽增。中共介入台灣選舉並非假想，歷次選舉已有透過台商補貼、集中動員返台投票的紀錄；若不在籍票得以移轉離島，動員成本將大幅下降；示意圖。（資料照）中共介入台灣選舉並非假想，歷次選舉已有透過台商補貼、集中動員返台投票的紀錄；若不在籍票得以移轉離島，動員成本將大幅下降；示意圖。（資料照）

改革選舉制度，不能建立在「人人皆善意」的假設上。投票不便，可透過返鄉假、交通補助等方式解決，既安全又不致破壞選舉核心原則。藍白此番倉促立法，既是對制度漏洞的漠視，也是對選舉公平性的輕忽，更將台灣民主公信力推向懸崖。

（作者為公務員）

