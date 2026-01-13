自由電子報
自由開講》把代孕打包人工生殖法，是風險不是改革

2026/01/13 07:30

◎ 再米

立法院近日審議《人工生殖法》修正草案，部分提案試圖在同一部法律中，同時處理人工生殖適用對象擴大與代理孕母制度。行政院版本則選擇先行處理不涉及第三方身體的擴權，刻意將代孕脫鉤。這不是立場差異，而是立法風險判斷的不同人工生殖適用對象的擴大，屬於既有醫療技術下的權利調整；代孕則引入第三方子宮，涉及身體使用、契約拘束與親子關係的重新配置民眾黨立委陳昭姿出席社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「人工生殖法修正草案」等案時，會中高舉標語牌表達訴求。（資料照）民眾黨立委陳昭姿出席社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「人工生殖法修正草案」等案時，會中高舉標語牌表達訴求。（資料照）

兩者在法律性質、倫理衝突與風險層級上完全不同，卻被嘗試以同一部法律、同一程序處理，本身就是制度錯置。代孕一旦入法，便不只是醫療行為，而是制度性允許他人承擔懷孕風險。只要制度存在，就必然伴隨仲介、醫療、法律與保險服務的整合。若法律僅設原則，將關鍵細節大量授權主管機關，實際效果就是讓高度不對等的風險，落在最缺乏談判能力的一方。支持者常主張可採「無償代孕」或「小規模試辦」降低爭議，但問題不在名目，而在結構。

營養費、補償費、工時損失與產後照護，只要以契約方式處理，就足以形成實質對價；而試辦制度若未先建立完整的公法保障，等於用個案承擔制度測試的成本。更關鍵的是，目前修法討論中，對代孕者的反悔權、孕期醫療決策自主、產後身心照護與法律扶助，皆未提出完整、可執行的公法義務設計。一旦把這些責任交由私法契約處理，制度實質上就已承認風險可以被交易。此外，代孕不僅是成人權利安排，更直接影響子女的身分安定與長期權益代孕不僅是成人權利安排，更直接影響子女的身分安定與長期權益；示意圖。（取自freepik）代孕不僅是成人權利安排，更直接影響子女的身分安定與長期權益；示意圖。（取自freepik）

出生登記、親權歸屬、日後知悉血緣來源的權利，若未在法律中清楚界定，衝突只會被延後，而不會消失。在此情況下，將代孕與人工生殖擴權打包處理，既不符比例原則，也削弱立法正當性。有高度共識、低風險的擴權可以先行；高度爭議、高風險的制度，則必須另立專法、完整審議。代孕不是不能討論，但不能用打包方式通過。否則，法律不是在保障選擇，而是在把制度成本，轉嫁給最沒有議價能力的人。

（作者為退休人士）

