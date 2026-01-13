自由開講》把代孕打包人工生殖法，是風險不是改革

◎ 再米

立法院近日審議《人工生殖法》修正草案，部分提案試圖在同一部法律中，同時處理人工生殖適用對象擴大與代理孕母制度。行政院版本則選擇先行處理不涉及第三方身體的擴權，刻意將代孕脫鉤。這不是立場差異，而是立法風險判斷的不同。人工生殖適用對象的擴大，屬於既有醫療技術下的權利調整；代孕則引入第三方子宮，涉及身體使用、契約拘束與親子關係的重新配置。民眾黨立委陳昭姿出席社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「人工生殖法修正草案」等案時，會中高舉標語牌表達訴求。（資料照）

兩者在法律性質、倫理衝突與風險層級上完全不同，卻被嘗試以同一部法律、同一程序處理，本身就是制度錯置。代孕一旦入法，便不只是醫療行為，而是制度性允許他人承擔懷孕風險。只要制度存在，就必然伴隨仲介、醫療、法律與保險服務的整合。若法律僅設原則，將關鍵細節大量授權主管機關，實際效果就是讓高度不對等的風險，落在最缺乏談判能力的一方。支持者常主張可採「無償代孕」或「小規模試辦」降低爭議，但問題不在名目，而在結構。

營養費、補償費、工時損失與產後照護，只要以契約方式處理，就足以形成實質對價；而試辦制度若未先建立完整的公法保障，等於用個案承擔制度測試的成本。更關鍵的是，目前修法討論中，對代孕者的反悔權、孕期醫療決策自主、產後身心照護與法律扶助，皆未提出完整、可執行的公法義務設計。一旦把這些責任交由私法契約處理，制度實質上就已承認風險可以被交易。此外，代孕不僅是成人權利安排，更直接影響子女的身分安定與長期權益。代孕不僅是成人權利安排，更直接影響子女的身分安定與長期權益；示意圖。（取自freepik）

出生登記、親權歸屬、日後知悉血緣來源的權利，若未在法律中清楚界定，衝突只會被延後，而不會消失。在此情況下，將代孕與人工生殖擴權打包處理，既不符比例原則，也削弱立法正當性。有高度共識、低風險的擴權可以先行；高度爭議、高風險的制度，則必須另立專法、完整審議。代孕不是不能討論，但不能用打包方式通過。否則，法律不是在保障選擇，而是在把制度成本，轉嫁給最沒有議價能力的人。

（作者為退休人士）

