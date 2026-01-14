自由電子報
黑熊學院》無人機常見謠言，你被騙到了嗎？

不論是天竺葵-2 或翼龍-2，這種中大型無人機速度遠不如戰機和飛彈，且容易遭到攔截，用這些無人機做飽和攻擊其實也不划算，所以用無人機對台灣實施飽和攻擊不是簡單的事情。
黑熊學院

黑熊學院

2026/01/14 21:00

◎ 黑熊學院

無人機逐漸充斥在日常休閒娛樂之中，讓大眾對於無人機在軍事應用上有了各種想像，同樣也伴隨迷思跟誤解。

＃先搞清楚題目設定

首先，從小到在手掌上能夠起降的黑色大黃蜂，到大到需要靠皮卡車拉動的MQ-9死神，通通都是「無人機」家族的範疇內。

黑熊學院》無人機常見謠言，你被騙到了嗎？從小到在手掌上能夠起降的黑色大黃蜂，到大到需要靠皮卡車拉動的MQ-9死神，通通都是「無人機」家族的範疇內。（取自貼文）
依照無人機重量和性能，各國都替無人機訂定不同的分類標準。美軍將無人機分成五個等級，軍事應用大致包含「情報、監視、偵查」（ISR）和火力打擊等任務。

俄烏戰爭爆發之後，常見的迷思是：認為同樣叫「無人機」，四軸驅動的大疆跟MQ-9死神性能不相上下，還因此錯置不同無人機的性能和定位。

在無人機議題上，唯有先清楚欲討論的是哪一種規格，才能接續探討特定機型的限制和合適的任務情境。

我們整理網路上常見迷思：

1️⃣派出無人機就「彈無虛發」？

俄烏戰爭爆發之後，只要打開Youtube就能看到俄烏雙方的無人機戰果，影片中無人機簡直是「百發百中」。

除了打擊充滿無助眼神的步兵，連地上跑的裝甲巨獸甚至天空飛的直升機都成為機下亡魂。

最常見的入門無人機迷思就是各種「XX 無用論」，好像無人機已經能取代戰車到飛機勝任各種任務。

但我們仍要冷靜認知到：許多仍可能是為鼓舞士氣而經過剪輯的宣傳手段。

就以網路最常見的第一人稱視角FPV自殺無人機為例，隨著雙方對於反制手法日趨成熟，有將近60-80%的FPV無人機遭到攔截。

體積更大和航程更遠，俄羅斯用來攻擊烏克蘭城市的中型自殺無人機天竺葵-2（沙赫德 136），在烏克蘭多層次防空火網面前也有高達80-97% 的攔截率。

以第一人稱視角FPV自殺無人機為例，隨著烏俄對於反制手法日趨成熟，將近60-80%的FPV無人機遭攔截。（資料照，取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）以第一人稱視角FPV自殺無人機為例，隨著烏俄對於反制手法日趨成熟，將近60-80%的FPV無人機遭攔截。（資料照，取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）2️⃣無人機群可以直接癱瘓防空系統、進行飽和攻擊？

首先，第一則類似飛彈洗地的變體，改用大量無人機癱瘓台灣防空系統。

「用無人機群癱瘓對手」這個命題要考量的是「投報率」。

也就是投入的各個波次和機子數量總和，總成本要低於甚至遠低於對手的防禦系統才稱得上划算，才值得以無人機進行飽和攻擊。

一般人想到的廉價無人機，應該就是俄烏戰場常被魔改的大疆 Mavic。

然而台海的地理空間條件，FPV等小型自殺無人機跨海打擊應該是指望不上；即使是號稱不怕電子干擾的光纖無人機，目前最遠實戰距離大概是41公里左右。打金馬這種外離島可能還行，但要對台灣本島構成威脅還是有難度。

那麼納入距離考量，台灣比較需要嚴肅看待的是「天竺葵-2」 這種中大型無人機，這種自殺式機種價格的確能壓到2-3萬美金左右。

俄羅斯於去年5月閱兵，展示「天竺葵二型」無人機。（法新社檔案照）俄羅斯於去年5月閱兵，展示「天竺葵二型」無人機。（法新社檔案照）但是如果希望功能更完善、還能重複使用的機型，像是中共對標MQ-9的翼龍-2，報價也來到100-200 萬美金左右，跟巡弋飛彈價格差不多。

不論是天竺葵-2 或翼龍-2，這種中大型無人機速度遠不如戰機和飛彈，且容易遭到攔截，用這些無人機做飽和攻擊其實也不划算，所以用無人機對台灣實施飽和攻擊不是簡單的事情。

中國研製的「翼龍-2」無人機，號稱其性能接近美軍的MQ-9收割者無人機。（資料照，取自環球網中國研製的「翼龍-2」無人機，號稱其性能接近美軍的MQ-9收割者無人機。（資料照，取自環球網共軍都 AI 蜂群，台灣還在手飛？淺談無人機迷思，完整文章見此

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

