自由開講》平庸的政治文化 扼殺產業菁英

經濟部前部長郭智輝在請辭四個多月之後，近日再遭藍媒貼上「自走砲」、「要人擦屁股」等負面標籤。這類評論不僅是對卸任官員的人格貶抑，更反映出台灣政治環境中，傳統官僚系統與媒體文化結構對「企業家入閣」的敵視與傲慢的僵固思維。

所謂的「自走砲」，實則是過去在商場培養出直來直往的性格。郭智輝出身企業界，具備深厚的半導體產業與企業經營專業，轉任財經閣員後，他的發言邏輯始終圍繞著「產業界的真實需求」。若將這種「效率導向、直指痛點」的溝通方式斥為失控，扼殺政策討論空間，那麼台灣就只配擁有光會講漂亮的場面話、卻無法解決問題的平庸官僚。

至於針對「要人擦屁股」的指控，則是倒果為因。賴政府的財經內閣面對的是巨額虧損的台電、陷入瓶頸的能源轉型，以及美中科技戰下的全球供應鏈重組；這些結構性困境並非由一人而起，這是無論誰在經濟部長位置上，都必須面對的環境挑戰。

郭智輝在任內提出的「境外關內」與「中小企業AI化」政策，試圖帶領台灣企業主動出擊，而非被動等待；在鴻海董事長劉揚偉率領電電公會赴美國、墨西哥、波蘭與印度投資，即可知其邏輯完全吻合企業界的需求。政策成形的過程中，必然要經過辯護、論證過程與磨合成本；將跨部會溝通抹黑為「擦屁股」，是極其邪惡的政治獵巫，不但昧於政治運作的妥協精神，也無視他在短時間內強化供應鏈韌性的實質貢獻。

此外，郭智輝推動「材料團購」等前瞻思維，則是在沒有破壞公司既有定價策略下，以團購降低大企業交易成本，再將其省下的成本回饋到下游企業，這正是典型的商業策略。他深知在環境劇變下，供應鏈之間的動態應有所調整；若只知死守舊規，台灣產業，尤其是中小企業具有的利基型競爭力，將在國際變局中一一流逝。

郭智輝基於個人健康與對職務的高標準要求而選擇交棒，這是一種負責任的體現。在高度撕裂的政治環境中，專業人才入閣往往面臨人格抹殺，而非專業論辯。如果我們的社會充斥著「自走砲」這種滿懷敵意的標籤濫貼在專業人才身上，未來台灣還有哪位企業菁英願意捨棄高薪、備受監督、旋轉門條款上身，跳火坑為國效力？

郭智輝絕對是一位非典型的政治人物，但也象徵賴政府用人的創新格局，即便現今政壇並不熟悉與習慣這樣內閣官員，但他在任內所提出的政策，仍是台灣產業升級轉型、應對國際變局的有效解方。

