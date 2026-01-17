自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》平庸的政治文化 扼殺產業菁英

2026/01/17 10:00

◎ 吳芥之

經濟部前部長郭智輝在請辭四個多月之後，近日再遭藍媒貼上「自走砲」、「要人擦屁股」等負面標籤。這類評論不僅是對卸任官員的人格貶抑，更反映出台灣政治環境中，傳統官僚系統與媒體文化結構對「企業家入閣」的敵視與傲慢的僵固思維。

前經濟部長郭智輝出身企業界，具備深厚的半導體產業與企業經營專業。（資料照）前經濟部長郭智輝出身企業界，具備深厚的半導體產業與企業經營專業。（資料照）

所謂的「自走砲」，實則是過去在商場培養出直來直往的性格。郭智輝出身企業界，具備深厚的半導體產業與企業經營專業，轉任財經閣員後，他的發言邏輯始終圍繞著「產業界的真實需求」。若將這種「效率導向、直指痛點」的溝通方式斥為失控，扼殺政策討論空間，那麼台灣就只配擁有光會講漂亮的場面話、卻無法解決問題的平庸官僚。

至於針對「要人擦屁股」的指控，則是倒果為因。賴政府的財經內閣面對的是巨額虧損的台電、陷入瓶頸的能源轉型，以及美中科技戰下的全球供應鏈重組；這些結構性困境並非由一人而起，這是無論誰在經濟部長位置上，都必須面對的環境挑戰。

郭智輝在任內提出的「境外關內」與「中小企業AI化」政策，試圖帶領台灣企業主動出擊，而非被動等待；在鴻海董事長劉揚偉率領電電公會赴美國、墨西哥、波蘭與印度投資，即可知其邏輯完全吻合企業界的需求。政策成形的過程中，必然要經過辯護、論證過程與磨合成本；將跨部會溝通抹黑為「擦屁股」，是極其邪惡的政治獵巫，不但昧於政治運作的妥協精神，也無視他在短時間內強化供應鏈韌性的實質貢獻。

經濟部政策鼓勵台灣企業主動出擊，鴻海董事長劉揚偉率領電電公會赴美國、墨西哥、波蘭與印度投資。（資料照）經濟部政策鼓勵台灣企業主動出擊，鴻海董事長劉揚偉率領電電公會赴美國、墨西哥、波蘭與印度投資。（資料照）

此外，郭智輝推動「材料團購」等前瞻思維，則是在沒有破壞公司既有定價策略下，以團購降低大企業交易成本，再將其省下的成本回饋到下游企業，這正是典型的商業策略。他深知在環境劇變下，供應鏈之間的動態應有所調整；若只知死守舊規，台灣產業，尤其是中小企業具有的利基型競爭力，將在國際變局中一一流逝

郭智輝基於個人健康與對職務的高標準要求而選擇交棒，這是一種負責任的體現。在高度撕裂的政治環境中，專業人才入閣往往面臨人格抹殺，而非專業論辯。如果我們的社會充斥著「自走砲」這種滿懷敵意的標籤濫貼在專業人才身上，未來台灣還有哪位企業菁英願意捨棄高薪、備受監督、旋轉門條款上身，跳火坑為國效力？

郭智輝絕對是一位非典型的政治人物，但也象徵賴政府用人的創新格局，即便現今政壇並不熟悉與習慣這樣內閣官員，但他在任內所提出的政策，仍是台灣產業升級轉型、應對國際變局的有效解方。

（資深媒體人、大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書