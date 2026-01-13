自由開講》談馬太鞍堰塞湖壩體治理

◎ 拱祥生



馬太鞍堰塞湖去年曾經造成花蓮縣光復鄉重大災情，源頭壩體治理一直是大家關心課題，林業及自然保育署花蓮分署委託施工團隊，終於在去年底抵達壩頂並開始擴大溢流口以減少蓄水量，儘管確保施工人員安全至上，但挖深溢流口就是增加邊坡崩塌風險，施工安全與治理如何兼顧？考驗著工程師。

馬太鞍堰塞湖去年曾經造成花蓮縣光復鄉重大災情，施工團隊開始擴大溢流口以減少蓄水量，但施工安全與治理如何兼顧？考驗著工程師。圖為馬太鞍堰塞湖。（資料照）

攤開馬太鞍堰塞湖壩體照片，大面積裸露崩塌地與壩體橫亙在馬太鞍溪上，如此大不安定崩塌土岩體，其現況安全係數勉強接近1，稍有暴雨或地震即可能會小於1而崩塌。換句話說，馬太鞍壩體與周遭邊坡，現階段是不符合工程上邊坡現況安全係數大於1.5要求，未經補強不能有人類活動進行，包含治理工程。

治理單位困難之處在於，不趁著非汛期進行溢流口挖深挖大，就怕再度造成下游洪泛災害。但卻忽略了壩體與周遭邊坡安全性不足，此時在壩頂施工，施工人員是暴露在高度危險環境，上月中在距離壩頂溢流口僅剩約500公尺時，左側邊坡突然崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間遭土石掩埋即是例證。

目前治理單位希望能將溢流口擴大30公尺、深度達5公尺及長度250公尺，如此大尺寸溢流口其排洪量接近每秒600立方公尺，現階段不僅堰塞湖蓄洪量沒那麼大，且水位低於溢洪口蓄洪也無法排除，同時深度5公尺溢流口更不可能維持自行站立與保持穩定。更重要的是，在兩側不穩定邊坡浚深坡趾，只是讓邊坡更為陡峭及加速邊坡崩落可能，危及施工人員安全及造成新的邊坡崩塌與堰塞壩體，顯然現階段壩體治理行為仍應謹慎為之。

馬太鞍堰塞湖治理工程，除了需要有經驗施工團隊，監造設計團隊同樣重要。圖為「馬太鞍溪緊急疏濬工程採購廉政平台」成立。（水利署九河分署提供）

當務之急，應優先提高壩體與周遭邊坡安全性，治理單位已經以直升機跟無人機撒種子，嘗試空投本土植物種子來穩定邊坡，這種治理邊坡方式仍應藉助崩塌地植生專家經驗加強成效，但相對是可行治理行為，能夠逐步增加邊坡淺層凝聚力。

目前壩頂溢流口處左岸為裸露崩滑邊坡，溢流口不宜在該處坡趾浚深與增加邊坡高度，另外目前蜿蜒溢流道也不宜在左岸攻擊坡進行過多溢流口浚深行為，盡量在植生良好側未崩塌區進行溢流口小規模河道整理，才能兼顧溢流與避免擾動不安定邊坡。

除了壩體周遭邊坡安全性，自壩體到中、下游馬太鞍溪沿岸仍有順向坡及多處崩塌地，這些不安定邊坡都可能形成新的堰塞湖，目前是否有機關進行評估與治理？

一個治理工程除了需要有經驗施工團隊，監造設計團隊角色同樣重要，畢竟壩體及周遭邊坡安全性，仍應該有技師團隊或是學術單位進行評估，來決定可以浚挖位置及尺寸，期待更多產官學與治理單位攜手拆解「馬太鞍堰塞湖」。

（作者為博士，台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

