自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談馬太鞍堰塞湖壩體治理

2026/01/13 09:30

◎ 拱祥生

馬太鞍堰塞湖去年曾經造成花蓮縣光復鄉重大災情，源頭壩體治理一直是大家關心課題，林業及自然保育署花蓮分署委託施工團隊，終於在去年底抵達壩頂並開始擴大溢流口以減少蓄水量，儘管確保施工人員安全至上，但挖深溢流口就是增加邊坡崩塌風險，施工安全與治理如何兼顧？考驗著工程師。

馬太鞍堰塞湖去年曾經造成花蓮縣光復鄉重大災情，施工團隊開始擴大溢流口以減少蓄水量，但施工安全與治理如何兼顧？考驗著工程師。圖為馬太鞍堰塞湖。（資料照）馬太鞍堰塞湖去年曾經造成花蓮縣光復鄉重大災情，施工團隊開始擴大溢流口以減少蓄水量，但施工安全與治理如何兼顧？考驗著工程師。圖為馬太鞍堰塞湖。（資料照）

攤開馬太鞍堰塞湖壩體照片，大面積裸露崩塌地與壩體橫亙在馬太鞍溪上，如此大不安定崩塌土岩體，其現況安全係數勉強接近1，稍有暴雨或地震即可能會小於1而崩塌換句話說，馬太鞍壩體與周遭邊坡，現階段是不符合工程上邊坡現況安全係數大於1.5要求，未經補強不能有人類活動進行，包含治理工程。

治理單位困難之處在於，不趁著非汛期進行溢流口挖深挖大，就怕再度造成下游洪泛災害。但卻忽略了壩體與周遭邊坡安全性不足，此時在壩頂施工，施工人員是暴露在高度危險環境，上月中在距離壩頂溢流口僅剩約500公尺時，左側邊坡突然崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間遭土石掩埋即是例證。

目前治理單位希望能將溢流口擴大30公尺、深度達5公尺及長度250公尺，如此大尺寸溢流口其排洪量接近每秒600立方公尺，現階段不僅堰塞湖蓄洪量沒那麼大，且水位低於溢洪口蓄洪也無法排除，同時深度5公尺溢流口更不可能維持自行站立與保持穩定。更重要的是，在兩側不穩定邊坡浚深坡趾，只是讓邊坡更為陡峭及加速邊坡崩落可能，危及施工人員安全及造成新的邊坡崩塌與堰塞壩體，顯然現階段壩體治理行為仍應謹慎為之。

馬太鞍堰塞湖治理工程，除了需要有經驗施工團隊，監造設計團隊同樣重要。圖為「馬太鞍溪緊急疏濬工程採購廉政平台」成立。（水利署九河分署提供）馬太鞍堰塞湖治理工程，除了需要有經驗施工團隊，監造設計團隊同樣重要。圖為「馬太鞍溪緊急疏濬工程採購廉政平台」成立。（水利署九河分署提供）

當務之急，應優先提高壩體與周遭邊坡安全性，治理單位已經以直升機跟無人機撒種子，嘗試空投本土植物種子來穩定邊坡，這種治理邊坡方式仍應藉助崩塌地植生專家經驗加強成效，但相對是可行治理行為，能夠逐步增加邊坡淺層凝聚力。

目前壩頂溢流口處左岸為裸露崩滑邊坡，溢流口不宜在該處坡趾浚深與增加邊坡高度，另外目前蜿蜒溢流道也不宜在左岸攻擊坡進行過多溢流口浚深行為，盡量在植生良好側未崩塌區進行溢流口小規模河道整理，才能兼顧溢流與避免擾動不安定邊坡。

除了壩體周遭邊坡安全性，自壩體到中、下游馬太鞍溪沿岸仍有順向坡及多處崩塌地，這些不安定邊坡都可能形成新的堰塞湖，目前是否有機關進行評估與治理？

一個治理工程除了需要有經驗施工團隊，監造設計團隊角色同樣重要，畢竟壩體及周遭邊坡安全性，仍應該有技師團隊或是學術單位進行評估，來決定可以浚挖位置及尺寸，期待更多產官學與治理單位攜手拆解「馬太鞍堰塞湖」。

（作者為博士，台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書