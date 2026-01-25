自由開講》中共如何透過抖音滲透台灣Z世代？

◎ 張詠翔

抖音平台充滿生活分享、美妝開箱、旅遊風景與歷史知識，看似去政治化，實則在統戰與資訊戰扮演重要關鍵。（美聯社檔案照）近年來，抖音（TikTok）在台灣年輕族群間的高滲透率，早已不只是單純的娛樂現象，而是一個高度政治化、被精心設計的認知戰場。表面上，這個平台充滿生活分享、美妝開箱、旅遊風景與歷史知識，看似去政治化、無害且療癒；但若從中共長期對台統戰與資訊戰的脈絡來看，抖音所扮演的角色，遠比多數人想像得更為關鍵。

首先，抖音並非一般意義下的中立平台。它的演算法、內容分發機制與審查邏輯，皆運作在中國的政治監管體系之下。這意味著，哪些內容容易被「看見」、哪些敘事會被放大、哪些聲音會被自然消音，並非市場自由競爭的結果，而是高度可被政治權力調控的產物。對台灣青年而言，他們以為自己是在「滑影片放鬆」，實際上卻不斷被餵食一套特定角度的大陸日常與價值敘事。

這種操作並不訴諸激烈的政治宣傳，而是刻意避開衝突性議題。抖音呈現給台灣青年的，往往是「生活化的大陸」：熱鬧的夜市、便宜又好吃的美食、便利的城市建設、親切的同齡人、充滿機會的創業故事。政治被包裝進「正常生活」之中，讓觀眾在不知不覺間，將「中國的制度、環境」與「進步、繁榮、友善」畫上等號。

抖音呈現給台灣青年的，往往是「生活化的大陸」，刻意避開衝突性議題；圖為中國爆紅的蠟瓶糖，許多抖音用戶拍攝直播帶貨、吃播等影片。（取自中國微博）這種內容結構刻意製造一種錯覺：兩岸之間的問題，只是被「誤解」、「政治操作」所放大；只要多看看彼此的生活，就能自然消弭分歧。於是，民主、自由、人權、言論審查、國家主權等核心差異，被邊緣化成「不重要的背景雜訊」。久而久之，部分年輕人開始認為，抗拒中共的政治體制才是「多餘的對立」，而不是必要的自我防衛。

中共也十分清楚，單靠官方宣傳無法打動台灣社會，因此刻意培養「非官方代言人」。不論是分享在陸發展經驗的台灣青年、自稱「中立理性」的歷史型博主，或是專門解讀「惠台政策」的帳號，這些內容看似個人經驗，實則高度配合官方敘事。優惠被強調，限制被忽略；機會被放大，風險被淡化。演算法再將這些內容推送給對未來感到焦慮的Z世代，形成極具吸引力的心理補償。

抖音正在重塑台灣青少年的認同框架；示意圖。（取自freepik）更深一層的問題在於，抖音正在重塑台灣青年的認同框架。當大量時間被投入在以「中國視角」建構的內容池中，歷史敘事開始向中共版本靠攏，國家概念被模糊為「文化共同體」，民主制度被描繪成效率低落的代價。這是長期、低強度、持續性的認知調整，不可不慎。

這種滲透之所以危險，正因它不需要說服你「支持中共」，只要讓你逐漸不再排斥、不再警惕、不再堅定，就已經達成目的。當一個世代習慣在中共控制的平台上理解世界、建立情感連結與價值判斷，台灣社會的心理防線就會被從內部鬆動。

因此，問題從來不是「年輕人愛不愛滑抖音」，而是台灣是否清楚意識到，這並非單純的文化交流，而是一場結合科技、演算法與政治意圖的長期工程。若台灣社會仍以「娛樂無害」自我安慰，卻忽視背後的結構性風險，那麼中共最成功的地方，正是讓我們在笑著滑手機的同時，逐步失去對自身民主與主權的警覺。

（作者為研究生）

