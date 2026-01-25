自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共如何透過抖音滲透台灣Z世代？

2026/01/25 10:30

◎ 張詠翔

抖音平台充滿生活分享、美妝開箱、旅遊風景與歷史知識，看似去政治化，實則在統戰與資訊戰扮演重要關鍵。（美聯社檔案照）抖音平台充滿生活分享、美妝開箱、旅遊風景與歷史知識，看似去政治化，實則在統戰與資訊戰扮演重要關鍵。（美聯社檔案照）近年來，抖音（TikTok）在台灣年輕族群間的高滲透率，早已不只是單純的娛樂現象，而是一個高度政治化、被精心設計的認知戰場。表面上，這個平台充滿生活分享、美妝開箱、旅遊風景與歷史知識，看似去政治化、無害且療癒；但若從中共長期對台統戰與資訊戰的脈絡來看，抖音所扮演的角色，遠比多數人想像得更為關鍵

首先，抖音並非一般意義下的中立平台。它的演算法、內容分發機制與審查邏輯，皆運作在中國的政治監管體系之下。這意味著，哪些內容容易被「看見」、哪些敘事會被放大、哪些聲音會被自然消音，並非市場自由競爭的結果，而是高度可被政治權力調控的產物。對台灣青年而言，他們以為自己是在「滑影片放鬆」，實際上卻不斷被餵食一套特定角度的大陸日常與價值敘事。

這種操作並不訴諸激烈的政治宣傳，而是刻意避開衝突性議題。抖音呈現給台灣青年的，往往是「生活化的大陸」：熱鬧的夜市、便宜又好吃的美食、便利的城市建設、親切的同齡人、充滿機會的創業故事。政治被包裝進「正常生活」之中，讓觀眾在不知不覺間，將「中國的制度、環境」與「進步、繁榮、友善」畫上等號。

抖音呈現給台灣青年的，往往是「生活化的大陸」，刻意避開衝突性議題；圖為中國爆紅的蠟瓶糖，許多抖音用戶拍攝直播帶貨、吃播等影片。（取自中國微博）抖音呈現給台灣青年的，往往是「生活化的大陸」，刻意避開衝突性議題；圖為中國爆紅的蠟瓶糖，許多抖音用戶拍攝直播帶貨、吃播等影片。（取自中國微博）這種內容結構刻意製造一種錯覺：兩岸之間的問題，只是被「誤解」、「政治操作」所放大；只要多看看彼此的生活，就能自然消弭分歧。於是，民主、自由、人權、言論審查、國家主權等核心差異，被邊緣化成「不重要的背景雜訊」。久而久之，部分年輕人開始認為，抗拒中共的政治體制才是「多餘的對立」，而不是必要的自我防衛

中共也十分清楚，單靠官方宣傳無法打動台灣社會，因此刻意培養「非官方代言人」。不論是分享在陸發展經驗的台灣青年、自稱「中立理性」的歷史型博主，或是專門解讀「惠台政策」的帳號，這些內容看似個人經驗，實則高度配合官方敘事。優惠被強調，限制被忽略；機會被放大，風險被淡化。演算法再將這些內容推送給對未來感到焦慮的Z世代，形成極具吸引力的心理補償。

抖音正在重塑台灣青少年的認同框架；示意圖。（取自freepik）抖音正在重塑台灣青少年的認同框架；示意圖。（取自freepik）更深一層的問題在於，抖音正在重塑台灣青年的認同框架。當大量時間被投入在以「中國視角」建構的內容池中，歷史敘事開始向中共版本靠攏，國家概念被模糊為「文化共同體」，民主制度被描繪成效率低落的代價。這是長期、低強度、持續性的認知調整，不可不慎。

這種滲透之所以危險，正因它不需要說服你「支持中共」，只要讓你逐漸不再排斥、不再警惕、不再堅定，就已經達成目的。當一個世代習慣在中共控制的平台上理解世界、建立情感連結與價值判斷，台灣社會的心理防線就會被從內部鬆動。

因此，問題從來不是「年輕人愛不愛滑抖音」，而是台灣是否清楚意識到，這並非單純的文化交流，而是一場結合科技、演算法與政治意圖的長期工程。若台灣社會仍以「娛樂無害」自我安慰，卻忽視背後的結構性風險，那麼中共最成功的地方，正是讓我們在笑著滑手機的同時，逐步失去對自身民主與主權的警覺。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書