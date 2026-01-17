自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「潤日族」現象，反思台灣的移民與社會整合政策

2026/01/17 11:30

◎ 陳裕翔

近幾年，一個在日本逐漸浮現的社會現象，值得台灣高度警惕。隨著中國大陸中產階級與專業人士長期移居海外的人數增加，日本成為其中的重要目的地之一

這些被稱為「潤日族」的新移民，多半不是為了就業機會或文化認同，而是著眼於更安全的社會環境、更穩定的法治秩序與更高的生活品質。然而，與早年努力學習日文、積極融入在地社會、以落地生根為目標的新華僑不同，這一波移居者往往選擇維持原有生活圈，不學日文、不參與地方社群，也不以長期社會連結為考量，形成一種身在日本、生活卻不在日本的特殊狀態。

中國中產階級與專業人士移居海外的人數增加，日本是其中的重要目的地。（法新社檔案照）中國中產階級與專業人士移居海外的人數增加，日本是其中的重要目的地。（法新社檔案照） 這類移居者通常攜帶可觀資金，進入日本後並未立即投入當地勞動市場，而是集中在東京港區、江東區等熱門地段置產，或轉向地方城市大量購屋作為出租與資產配置用途

這樣的行為雖多半符合法律規範，卻在實質效果上推升房價、加劇居住資源競爭，也讓原本已承受生活成本壓力的年輕世代與在地居民，感受到被排擠的不安。當移民被視為只帶資金、不帶責任，甚至被認為是在利用制度漏洞套利時，社會觀感自然迅速惡化。

值得注意的是，日本社會對移民的排斥情緒，並非源於單純的族群歧視，而是來自對社會公平感被侵蝕的集體焦慮。當部分外來人口享受公共安全、基礎建設與制度穩定，卻不願承擔語言學習、社會互動或公共責任，原本對移民相對保守但包容的日本社會，也開始出現反彈。近年來，日本政府提高商務簽證門檻、加嚴資格審查，甚至重新檢視不動產與居留制度，正反映政策面試圖為快速升溫的社會壓力降溫。

日本「出入國管理及難民法」修正，對故意不繳交稅金、社會保險費，或因竊盜、傷害等犯罪被判有罪者，將可能取消其「永住許可」，新制預定在2027年4月實施。（法新社檔案照）日本「出入國管理及難民法」修正，對故意不繳交稅金、社會保險費，或因竊盜、傷害等犯罪被判有罪者，將可能取消其「永住許可」，新制預定在2027年4月實施。（法新社檔案照）這樣的發展，對台灣而言並非遙遠的他國故事。在少子化與高齡化加速的背景下，台灣同樣面臨勞動力不足、產業升級與人口結構失衡的多重挑戰，社會也逐漸出現是否需要更多外來人口的政策討論。然而，日本的經驗提醒我們，移民政策若只聚焦於資金流入、投資額度或短期經濟效益，卻忽略社會整合與公共承擔的制度設計，移民很容易從人口補充轉變為社會摩擦的來源。

更值得警惕的是，台灣目前在移民與長期居留政策上，仍存在制度目標模糊的問題。一方面，政府期待引進專業人才、外資與新動能；另一方面，對於語言能力、社區參與、不動產投資行為與長期公共義務，卻缺乏一套清楚、一致且可被社會理解的規範。若未區分實際居住與工作與純資本配置型移居，任由資金型移民大量進入房市，勢必加重本已緊繃的居住負擔，也可能在未來引發對外來人口的不滿情緒，反而傷害台灣原本相對開放與友善的社會氛圍。

每年12月18日為「國際移民日」，新北市立圖書館多個分館推出「多元文化旅人」活動，帶領民眾感受來自不同國家的文化風情。（資料照）每年12月18日為「國際移民日」，新北市立圖書館多個分館推出「多元文化旅人」活動，帶領民眾感受來自不同國家的文化風情。（資料照） 因此，台灣若希望建立一套可長可久的移民政策，應及早正視誰是我們想要留下來的人。語言學習是否應成為長期居留的必要條件，購屋是否應與實際居住、工作或家庭連結掛鉤，長期居留與永久居留權是否應與納稅、社會參與或地方連結產生更實質的關聯，這些制度選擇並非排外，而是為了確保移民政策能促進社會整合，而非加深分化。

移民政策的本質，不只是讓誰進來，更是我們希望成為什麼樣的社會。日本當前的調整，正是一種在社會壓力下被迫修正的治理回應。對台灣而言，與其等到房價失控、社會情緒反轉後才匆忙補救，不如現在就從他國經驗中汲取教訓，建立一套兼顧開放、秩序與社會整合的長期移民治理框架，才能真正把外來人口轉化為社會的正向力量，而非未來的政策難題。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書