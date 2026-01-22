自由電子報
自由開講》中共逼台軟硬兼施 民主台灣絕不投降！

2026/01/22 17:00

◎ 衛重華

中共官方臉書帳號「中國福建」近日針對台灣人與台商所推出的稅費整合「一件事」服務。中共宣稱該項目整合40餘項稅務項目，從來、在、離閩提供全生命周期的稅務便利，甚至結合電子稅務局與數位人民幣，號稱可以「為台胞台企提供全周期智慧稅務服務」，並配套推出包含閩南語與普通話的雙語客服，試圖營造對台灣人友善、體貼、便利的政策形象。

自由開講》中共逼台軟硬兼施 民主台灣絕不投降！中共官方臉書帳號「中國福建」近日針對台灣人與台商所推出的稅費整合「一件事」服務。（取自臉書）
 但諷刺的是，就在同一時間，福建省也正是中共東部戰區對台軍事威嚇的主要起點。福建不僅是中共每次「圍台軍演」的火箭軍與海空力量集結地，更配合黨中央釋出針對台灣的認知作戰宣傳與「懸賞通緝」操作。這種一面高喊融合交流，一面對準飛彈、進行戰備演訓的兩面手法，完全暴露出中共對台統戰的最大盲點：把台灣人當成愚民，把恐嚇與利誘當成懷柔，把制度利益包裝成恩賜，卻從不反省自身的極權本質與敵對姿態

中共永遠無法理解的是，台灣人之所以拒絕中國，從來不是因為行政流程的繁複，也不是因為語言服務不到位，而是來自骨子裡對極權制度的警覺與不信任。

就算你提供再多數位便民服務，只要你仍維持一黨專政、動輒逮捕異議人士、以戰爭威脅台灣民主，那怕是再甜的蜜糖，也蓋不住那令人作噁的鐵血味道

自由開講》中共逼台軟硬兼施 民主台灣絕不投降！中共解放軍東部戰區日前對我實施圍台軍演，福建是火箭軍與海空力量集結地。（取自解放軍東部戰區微博影片）
 試問：如果一個國家真心想對另一個社會伸出友誼之手，為何它的軍機軍艦年年越線、戰狼媒體夜夜咆哮、懸賞通緝頻頻升級？這不是融合，是威脅；這不是溫情，是綁架。台灣人不是被制度便利所收買的群體，而是一群深知自由價值與獨立尊嚴的公民。

（作者為軍人）

