自由開講》預算卡關誰最痛？政黨鬥爭全民買單

今年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議。（資料照）中央政府總預算在立法院遭遇無止盡杯葛，一場政治對峙讓國家治理陷入停滯。朝野惡鬥不但讓預算審查變質，更使民生、公共建設與社會福利全面受創。這不是哪一黨的勝利，而是全民的輸局。近來立法院的預算審查，宛如政治秀場。質詢變成鬥嘴，審查流於拖延，甚至傳出部分黨團為了報復性杯葛，不惜凍結關係到長照、育兒、地方建設甚至國防的關鍵預算。這種毫無底線的對抗，讓人質疑：立委是在為誰把關？為誰監督？難道預算只是你來我往的政治籌碼？

政府若無預算運作，基層公務員怎發薪水？育嬰津貼如何發放？偏鄉基礎建設怎麼推進？這些影響並不抽象，是一餐一飯，是每一個家庭、長者與孩童的日常。政治人物口口聲聲「為民喉舌」，卻在實際施政中讓民眾無聲承受後果。

卡預算的政黨也許自以為「技術性杯葛」，實則形同政治綁架。今日凍結的是別人福利，明日遭報應的會是全民對體制的失望與幻滅。一旦人民對代議政治失去信任，那才是真正的民主危機。

今年中央政府總預算卡關，「TPASS」定期票恐影響大批通勤族權益。 （資料照）我們不否認制度需要監督與制衡，但若手段是無差別阻撓與政治報復，那麼即使打贏了朝野之戰，也輸掉了民心與民主的根基。人民不是戰場的背景，而是實實在在的代價承擔者。是時候讓朝野立委明白：「政治可以不同，民生不能陪葬」。應立刻回歸理性審議，優先通過攸關人民生活與國家運作的預算，否則終將被選民以選票清算，讓真正在乎民生的力量上台。

（作者為立法院國會助理工會理事／政經研究員）

