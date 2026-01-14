自由電子報
自由開講》預算卡關誰最痛？政黨鬥爭全民買單

2026/01/14 11:00

◎ 郭健國

今年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議。（資料照）今年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議。（資料照）中央政府總預算在立法院遭遇無止盡杯葛，一場政治對峙讓國家治理陷入停滯。朝野惡鬥不但讓預算審查變質，更使民生、公共建設與社會福利全面受創。這不是哪一黨的勝利，而是全民的輸局。近來立法院的預算審查，宛如政治秀場。質詢變成鬥嘴，審查流於拖延，甚至傳出部分黨團為了報復性杯葛，不惜凍結關係到長照、育兒、地方建設甚至國防的關鍵預算。這種毫無底線的對抗，讓人質疑：立委是在為誰把關？為誰監督？難道預算只是你來我往的政治籌碼？

政府若無預算運作，基層公務員怎發薪水？育嬰津貼如何發放？偏鄉基礎建設怎麼推進？這些影響並不抽象，是一餐一飯，是每一個家庭、長者與孩童的日常。政治人物口口聲聲「為民喉舌」，卻在實際施政中讓民眾無聲承受後果。

卡預算的政黨也許自以為「技術性杯葛」，實則形同政治綁架。今日凍結的是別人福利，明日遭報應的會是全民對體制的失望與幻滅一旦人民對代議政治失去信任，那才是真正的民主危機。

今年中央政府總預算卡關，「TPASS」定期票恐影響大批通勤族權益。 （資料照）今年中央政府總預算卡關，「TPASS」定期票恐影響大批通勤族權益。 （資料照）我們不否認制度需要監督與制衡，但若手段是無差別阻撓與政治報復，那麼即使打贏了朝野之戰，也輸掉了民心與民主的根基。人民不是戰場的背景，而是實實在在的代價承擔者。是時候讓朝野立委明白：「政治可以不同，民生不能陪葬」。應立刻回歸理性審議，優先通過攸關人民生活與國家運作的預算，否則終將被選民以選票清算，讓真正在乎民生的力量上台。

（作者為立法院國會助理工會理事／政經研究員）

