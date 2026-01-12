自由開講》中國機艦的匿蹤性能 真的很「烏魯木齊」

◎ 于則章

中國在2025年的歲末年終忽然宣布在正值風高浪急的台海周邊海域展開「正義使命-2025」演習，原本想要藉此耀武揚威並測試美日兩國對於「台灣有事」的反應，卻沒想到台灣卻早在一周前即已掌握相關情報並好整以暇的佈防以逸待勞。

而台灣海軍巡防艦「班超號」更傳出以火控雷達鎖定企圖闖進二十四海浬的中國飛彈驅逐艦「烏魯木齊號」，造成中方在無線電中崩潰反控班超號「挑釁意圖十分明顯，嚴重危害安全」，除了讓世人看到台灣海軍為了維護國家主權罕見的強硬態度外，更讓中國難堪至極！

台灣海軍的「班超艦（PFG2-1108）」是一艘排水量僅四千噸，已經服役近30年不具有匿蹤性能的老艦。（資料照）



因為烏魯木齊號是一艘排水量高達七千噸號稱擁有匿蹤性的服役不到八年的新銳驅逐艦，而台灣海軍的班超號則是一艘排水量僅四千噸已經服役近三十年不具有匿蹤性能的老艦。結果班超號居然輕輕鬆鬆就用火控雷達鎖定烏魯木齊號，這豈不是宣告中國軍艦匿蹤性能形同虛設、中看不中用？

如果說，烏魯木齊號當時是開了龍伯透鏡（Luneburg lens）放大自己的雷達反射截面進行戰場欺敵，但中國既然是想藉由這一次演習入侵台灣海域耀武揚威並「宣告主權」，那也該是在入侵十二海浬後才「現蹤」，因此可以確定，烏魯木齊號確確實實就是被班超號逮個正著並鎖定而自取其辱！

中國烏魯木齊艦是一艘排水量高達七千噸，且號稱擁有匿蹤性，服役不到8年的新銳驅逐艦。（歐新社檔案照）

事實上，早在2018年中國與印度兩國軍隊在邊界對峙雙方劍拔弩張，中國曾派出號稱匿蹤性能力一流的第五代隱形戰機殲-20在西藏進行飛行訓練，印度空軍派出Su-30升空警戒，雖然沒有越界，印度的Su-30卻用機上的普通雷達輕易地就捕捉到了殲-20。

如今中國的烏魯木齊號驅逐艦又被台灣的班超號巡防艦用火控雷達鎖定，足見中國無論是空軍的匿蹤戰機或者是海軍的匿蹤戰艦的匿蹤性能真的都很「烏魯木齊」，全都是粗製濫造虛有其表中看不中用的紙老虎，國人無須懼怕中國的軍事恫嚇，只要全力支持國防建軍不斷提升戰力，就可嚇阻中國的侵台野心！

（作者為公務員）

