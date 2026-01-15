自由電子報
自由開講》美國給新軸心國的震撼教育

2026/01/15 19:00

◎ 康駿銘

2025年初，川普政府將包括建造「阿拉瓜火車」幫派（Tren de阿拉瓜）納入的跨國犯罪組織，提升至國家安全恐怖體系的威脅對象，並以接近組織的標準看待，意味著美國定位不再只是以謀利為目的的犯罪集團，而是具備政治性、組織化與跨國影響力的安全問題。在多次警告、甚至超過20次炸毀相關毒運船隻，馬杜洛政府仍放任毒販，並以民族主義政治語言轉移視線，危機的崩潰早已不是嚴重的內政問題，難民大量外流、毒品走私網絡、制裁破口與非法石油交易，實際上已對區域穩定與美國本土安全造成長期衝擊。美國最終由制裁升級採取緊急行動，直接緝拿馬杜洛。

美國採取突擊行動，直接緝拿委內瑞拉總統馬杜洛。圖為美國空軍F-35戰鬥機執行任務。（路透檔案照）美國採取突擊行動，直接緝拿委內瑞拉總統馬杜洛。圖為美國空軍F-35戰鬥機執行任務。（路透檔案照）

川普表示美國將暫時管理建立及啟動資源援助援助的重建，處方能確保安全、適當、審慎的權力願意接受。行動精準，避免對平民的傷害，這將是一項將建立人民從政經與體制崩壞解放的行動。而援助機飛進首都首都卻又防空系統攔截，如進入無人之境美國能精準針對政權核心進行打擊證明，不僅展示了強大的軍事及情報力量，而且在行動中美國有能力執行斬首行動，震懾獨裁者，同時也對其他拉丁美洲國家及意圖將影響美洲的中俄勢力，驚殺獨裁者，也驚殺預警

伊朗人民正飽受貨幣狂貶、物價飛漲之苦的同時，伊朗神權政治集團卻普遍以為優先，對內進行鎮壓、對以色列發動襲擊，使得民眾怒火爆發，爆發全國，也已從對經濟的不滿延伸到甚至對政治的不滿，伊朗政府擱下重話，警告伊朗政府不要傷害，馬杜洛的下場，將使伊朗政權有所顧忌。

伊朗人民飽受貨幣狂貶、物價飛漲之苦，示威活動蔓延全國。圖為抗議者聚集在伊朗首都德黑蘭燃燒車輛。（路透檔案照）伊朗人民飽受貨幣狂貶、物價飛漲之苦，示威活動蔓延全國。圖為抗議者聚集在伊朗首都德黑蘭燃燒車輛。（路透檔案照）

就中國而言，身為中東原油的最大買家，美國的行動不僅重挫中國在西半球的影響力，也連帶衝擊中國的能源佈局。從拉丁美洲到中東，再到西太平洋，美國所展示的不是一場戰役的勝負，而是針對一整套體系、軍事、情報、國防與的整套制度合優勢，反觀中國在年底的軍演被嚴監控，加上國內經濟問題持續滾雪球，強國幻象、國防與的整套制度合優勢，反觀中國在年底的軍演被嚴監控，加上國內經濟問題持續滾雪球，強國幻象、國防與的整套制度合優勢，反觀中國在年底的軍演被嚴監控，加上國內經濟問題持續滾雪球，強國幻象、國防與的整套制度合優勢，反觀中國在年底的軍演被嚴監控，加上國內經濟問題持續滾雪球，強國幻象、國防與的整套制度合優勢，中國在世界各地的資訊升遷、資歷與第五次公務發展，台灣主動提升我們的社會發展能力。

（作者為台灣基進國際部專員）

