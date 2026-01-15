法操》【法操小教室】北市路倒男竟是「活死人」，何謂死亡宣告？如何撤銷？

可以聲請撤銷死亡宣告的人，包括三種：第一，是被宣告死亡的當事人本人，如果其實人還活著，當然可以自己向法院聲請；第二，是利害關係人，也就是和失蹤人有法律上關係的人，例如配偶、子女、父母、兄弟姊妹、繼承人或受遺贈人等；第三，檢察官也可以基於維護社會公益的立場，向法院聲請撤銷。死亡宣告並不是不能推翻，只要出現兩種情形之一就可以聲請撤銷：當事人其實還活著，只是之前失蹤；法院當初認定的死亡時間有誤。

近期有則新聞報導指出，有名男子去年3月7日倒臥於台北市南港區街頭，進一步查證發現，李男早在2007年即遭法院宣告死亡。（取自貼文）在民法中設有「死亡宣告」制度，規定失蹤人若下落不明已滿七年，利害關係人或檢察官得向法院聲請死亡宣告。一旦法院作成死亡宣告裁定，法律上即將該失蹤人推定為已死亡，產生擬制死亡的效果。



死亡宣告制度的目的，在於解決長期失蹤、生死不明所帶來的法律不確定性。若沒有此制度，失蹤人的財產關係、婚姻身分及其他權利義務，將長期處於懸而未決的狀態。因此，法律透過設定一定的失蹤期間，賦予利害關係人向法院聲請的機會，由法院判定一個法律上的死亡時點，使失蹤人原有的法律關係得以終結，例如遺產得以開始繼承、配偶亦得依法再婚。



不過近期有則新聞報導指出，有名男子去年3月7日倒臥於台北市南港區街頭，經送往台北市立聯合醫院忠孝院區治療後出院，隨即由台北市政府社會局安置於長照機構。由於該男子當時意識不清、長期臥床且身分不明，警方透過臉部影像及指紋比對，確認其為李姓男子。然而進一步查證卻發現，李男早在2007年即遭法院宣告死亡，成為法律上已「死亡」的當事人。



為協助李男恢復健保身分及申領相關社會福利與補助，台北市社會局依法向法院聲請撤銷其死亡宣告。桃園地方法院審理後，近日裁定撤銷2007年對李男所作出的死亡宣告。一般情況下，失蹤人下落不明滿七年，利害關係人即可向法院聲請死亡宣告；若失蹤人年滿八十歲，則失蹤滿三年即可聲請。至於因遭遇重大災難而失蹤者，例如九二一大地震，只要失蹤滿一年，便可依法聲請死亡宣告。



另外，若屬於因災害失蹤，且有具體事實足以認定該人確已因災死亡，但遺體尚未被發現者，也得於災害發生後一年內，向法院聲請死亡宣告。

如何撤銷死亡宣告？

可以聲請撤銷死亡宣告的人，包括三種：第一，是被宣告死亡的當事人本人，如果其實人還活著，當然可以自己向法院聲請；第二，是利害關係人，也就是和失蹤人有法律上關係的人，例如配偶、子女、父母、兄弟姊妹、繼承人或受遺贈人等；第三，檢察官也可以基於維護社會公益的立場，向法院聲請撤銷。死亡宣告並不是不能推翻，只要出現兩種情形之一就可以聲請撤銷：當事人其實還活著，只是之前失蹤；法院當初認定的死亡時間有誤。



法院裁定撤銷死亡宣告後，原則上法律關係會回到宣告前的狀態，像是婚姻關係會恢復，已經發生的繼承關係也應依法處理返還。不過，法律也有顧及交易安全，如果在撤銷裁定確定前，有第三人是在不知情、出於善意的情況下，因死亡宣告而取得並處分財產，這類情形下，只需要在目前實際還保有的利益範圍內返還即可。

