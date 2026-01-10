自由開講》藥師，是社會韌性的最後一哩的守護者

◎ 黃金舜

「社會韌性」的議題，在這幾年不斷地被提及，尤其在近年國際政治、經濟情勢變化愈加迅速，Covid-19疫情的爆發，也警醒著社會大眾，在人類文明高度發展的今日，大規模傳染病的危機恐更甚以往，亦敲響社會韌性的警鐘。

2020年時正逢Covid-19疫情爆發，口罩等關鍵防疫物資分配交給藥師處理。（資料照）

社會韌性之建立，於政府端在於動員能力，尤其是對於社會各界各項資源的掌握，方能有效動員、調度；於民眾端則是動員的配合度，二者缺一不可，公私協力方能有效達成。

Covid-19的爆發，對於全球各國，不啻為社會韌性的一次重大考驗，時任藥師公會全聯會理事長的我，非常感謝當時政府和社會各界對於藥師的信任，將口罩、快篩等關鍵防疫物資分配之重責大任交給藥師，更感謝全國藥師的共同承擔，一同展現了藥師的專業，在Covid-19疫情考驗中則交出了漂亮的成績單。

然而該次除了臺灣社會的互信、堅韌及攜手合作外，其實也是鑒於2003年SARS的慘痛經驗，因此我們不應該荒廢該次動員成功的經驗，更應該從中研議將成功經驗予以制度化，以應對潛在的風險。

去年，臺灣東部面臨多次天災，也導致災區對外聯絡一度中斷，物資難以進出，對於當地許多行動較為不便的高齡、慢性病患者而言，更有斷藥等危險，對於此類情形，應由制度設計，使藥品的供應、使用更為順暢，或可由制度設計，授權當地藥師在特定緊急情形下，針對病情穩定的慢性病患、或外傷之情形，得以做緊急之傷口處置、藥事服務等。而社區藥局深入人民生活，於非常時期，更可做為緊急指揮中心，及時給予附近民眾相關協助。

鼓勵藥師取得救護技術員資格，圖為在高壓情境下施展心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟去顫器（AED）。（資料照，麻豆新樓醫院提供）



前年底，我便曾建議包含鼓勵藥師取得救護技術員資格，或鬆綁相關法規，讓經訓練的藥師在前述非常時期納為《緊急醫療救護法》之緊急醫療救護人員等政策，我也再次呼籲，藥師除了是健康臺灣不可或缺的關鍵人員，更是「韌性臺灣」中，得以協助醫藥物資進入民間最後一哩的守護者。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

