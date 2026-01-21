自由電子報
自由開講》中共點名教長背後 是對台「民主教育」的威權防衛戰

2026/01/21 11:30

◎ 宗介

中國國台辦再次舉報「台獨頑固者」清單，將我國行政與司法相關機構人員納入標籤，並非新聞，而是中共近年對台操作的固定套路。跨越點名、貼標籤、公開威嚇，北京試圖向台灣社會捐贈一條訊，目的在於赤裸裸的政治恐嚇此類作法本質上並非交流，而是一種「一中敘事」清場中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）

有意義的是，這次被鎖定的對象之一，就是教育政策的部門。中共長期將教育視為武裝戰場，從教材、課程綱領到學術交流，無一不是其認知作戰的重要階段。北京無法忍受台灣教育體係以民主、法治、人權與國家意識為核心，因為這正好與中共威權體制形成強烈對比當台灣教育強調公民意識與自由價值時，中共就必須將其妖魔化為「台獨」，意識形態合理化本身對思想與知識的全面管控，這不是針對個人，而是對整套民主教育模式的敵意宣示。

中共這類反台獨操作，不僅無助於兩岸交流，反而持續累積台灣社會的不信任感；圖為中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）中共這類反台獨操作，不僅無助於兩岸交流，反而持續累積台灣社會的不信任感；圖為中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）東南這種層次觀察，國台辦的點名行為，也重點在於中共對台政策的性焦慮。當軍事威嚇、外交封鎖與經濟誘惑無法動搖台灣社會結構時，北京轉而把矛頭指向制度與價值本身，尤其是能長期塑造傳承的教育領域。這也說明，真正害怕的，不是台灣喊什麼口號，而是一整代人撕裂自由教育形成的民主認同。正因如此，清單式恐嚇只會更加暴露其不安，也讓台灣社會更清晰看到，所謂「反台獨」，實際上是反民主、反自由、反多元的威權防衛戰。

從結果來看，中共這類操作不僅無助於整個兩岸距離，反而持續累積台灣社會的不信任感。當北京一邊高談交流融合，一邊體系卻對教育、司法與行政揮舞政治名單，所謂善意自然無從成立。對台灣而言，真正需要警示的，不是被誰點名，而是必須明確，認識中共對台灣最大的威脅，絕不只是軍事方面，而是試圖台灣否認民主與制度根基的長期滲透工程。

（作者為研究生）

