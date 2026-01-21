自由開講》中共點名教長背後 是對台「民主教育」的威權防衛戰

◎ 宗介

中國國台辦再次舉報「台獨頑固者」清單，將我國行政與司法相關機構人員納入標籤，並非新聞，而是中共近年對台操作的固定套路。跨越點名、貼標籤、公開威嚇，北京試圖向台灣社會捐贈一條訊，目的在於赤裸裸的政治恐嚇此類作法本質上並非交流，而是一種「一中敘事」清場。中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）

有意義的是，這次被鎖定的對象之一，就是教育政策的部門。中共長期將教育視為武裝戰場，從教材、課程綱領到學術交流，無一不是其認知作戰的重要階段。北京無法忍受台灣教育體係以民主、法治、人權與國家意識為核心，因為這正好與中共威權體制形成強烈對比。當台灣教育強調公民意識與自由價值時，中共就必須將其妖魔化為「台獨」，意識形態合理化本身對思想與知識的全面管控，這不是針對個人，而是對整套民主教育模式的敵意宣示。

中共這類反台獨操作，不僅無助於兩岸交流，反而持續累積台灣社會的不信任感；圖為中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）東南這種層次觀察，國台辦的點名行為，也重點在於中共對台政策的性焦慮。當軍事威嚇、外交封鎖與經濟誘惑無法動搖台灣社會結構時，北京轉而把矛頭指向制度與價值本身，尤其是能長期塑造傳承的教育領域。這也說明，真正害怕的，不是台灣喊什麼口號，而是一整代人撕裂自由教育形成的民主認同。正因如此，清單式恐嚇只會更加暴露其不安，也讓台灣社會更清晰看到，所謂「反台獨」，實際上是反民主、反自由、反多元的威權防衛戰。

從結果來看，中共這類操作不僅無助於整個兩岸距離，反而持續累積台灣社會的不信任感。當北京一邊高談交流融合，一邊體系卻對教育、司法與行政揮舞政治名單，所謂善意自然無從成立。對台灣而言，真正需要警示的，不是被誰點名，而是必須明確，認識中共對台灣最大的威脅，絕不只是軍事方面，而是試圖台灣否認民主與制度根基的長期滲透工程。

（作者為研究生）

