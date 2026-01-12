林健正專區》台電釋出手中綠電：能源轉型的雙贏策略

台積電財務狀況良好，獲利能力強勁，具備承接再生能源成本的能力。台積電亟需綠電，但陷入買不到綠電的困境。若台電能夠協助台積電取得足夠綠電，不僅能鞏固其國際競爭優勢，更能帶動整個半導體供應鏈的綠色轉型。

◎ 林健正

台灣電力公司長期肩負穩定供電的重任，對社會經濟發展貢獻卓著。然而，在能源轉型的浪潮下，台電面臨財務壓力與減碳目標的雙重挑戰。此時若能善用手中綠電資源，協助台積電等指標企業達成RE100承諾，不僅可紓解自身財務困境，更能促成國家級的能源轉型，創造多方共贏局面。

在能源轉型的浪潮下，台電面臨財務壓力與減碳目標的雙重挑戰。（資料照） 台電的綠電資源與財務困境

台電依循政府政策，多年來以固定費率躉購再生能源，累積相當規模的綠電。這項政策雖促進了再生能源發展，卻也讓台電承擔高昂的收購成本。當躉購價格高於市場電價時，價差便轉化為台電的財務負擔。加上近年國際能源價格波動，台電虧損持續擴大，財務壓力日益沉重。

這種困境並非台電經營不善，而是政策性任務使然。台電執行國家能源轉型政策，卻背負「原罪」般的財務赤字，甚至讓再生能源在社會輿論中遭到污名化。如何在維持政策目標的同時，改善財務結構，成為台電亟需思考的課題。

台積電的RE100承諾與綠電需求

台積電作為全球半導體產業的領頭羊，其國際競爭力不僅取決於製程技術，更繫於供應鏈的永續性。當谷歌、蘋果、輝達、超微、微軟等重要客戶紛紛承諾RE100，要求供應鏈使用百分之百再生能源，台積電別無選擇，必須在2040年前實現這項目標。

這不僅是環保議題，更是生存問題。在全球淨零排放趨勢下，無法提供綠色產品的企業將逐漸失去市場。台積電以誠信正直為經營理念，RE100承諾有著不容跳票的道德壓力。然而，台灣再生能源發展進度與企業需求之間仍有落差，綠電取得成為台積電面臨的關鍵挑戰。

綠色和平於去年發布研究報告，呼籲AI供應鏈應加強使用綠電、減少碳排。（資料照，綠色和平提供）

釋出綠電的多重效益

台電若能將手中綠電釋出給台積電等有需求的企業，將產生多層次的正面效應。

對台電而言，這是紓解財務壓力的有效途徑。躉購綠電的成本由有能力負擔的企業承接，可直接改善台電的財務結構。同時，台電仍可保有電力調度的角色，在整體能源系統中發揮關鍵功能，但不必獨自承擔綠能發展的全部財務重擔。

對台積電及其供應鏈而言，這解決了綠電供給的燃眉之急。穩定的綠電來源讓企業能如期達成RE100目標，維持在國際市場的競爭力。這不僅利己，更能帶動整個產業鏈的永續發展，形成台灣產業的綠色競爭優勢。

對台積電及其供應鏈而言，這解決了綠電供給的燃眉之急。穩定的綠電來源讓企業能如期達成RE100目標。（資料照） 更重要的是，這符合國家能源轉型的大方向。台積電及其供應鏈的減碳，實質上就是台電的減碳，也是台灣整體的減碳。當產業龍頭帶頭使用綠電，將示範效應擴散至整個經濟體系，加速能源結構的轉變。這種由市場力量驅動的轉型，比單純依靠政策補貼更具永續性。

去污名化的契機

長期以來，再生能源因與電價、台電虧損等議題糾纏，在部分輿論中形成負面觀感。台電釋出綠電的策略，可以讓社會看到再生能源的真實價值。當有獲利能力的企業願意承接綠電成本，證明綠電具有市場價值，不應被視為純粹的政策負擔。

這種模式也能讓社會更清楚理解能源轉型的成本與效益分配。不是所有成本都應由全民電價承擔，而是可以透過市場機制，由受益者合理分攤。這有助於建立更健康的再生能源發展生態，減少不必要的政治爭議。

綠電釋出的三大路徑

要落實此一構想，台電與能源主管機關可從多個技術層面協同推進：

第一，創設躉購合約轉讓機制。建立「購電合約轉讓（PPA Novation）」制度，由台電擔任中介媒合角色，允許有需求的企業直接承接現有的躉購合約。透過企業支付溢價的方式，既能確保發電業者收入穩定，也讓台電成功卸下長年的財務包袱。

第二，開放自建綠能場域標售平台。將台電自產的優質綠能（如離岸風電一期等）撥出固定比例進行公開標售。此舉不僅能讓綠電回歸「價高者得」的市場合理邏輯，也為急需憑證的企業提供了正規且穩定的採購管道。

第三，轉型為綠電大盤商。透過建構綠電信託與調度緩衝機制，發揮台電深厚的電網調度優勢，協助供應鏈中的中小企業克服信評不足、難以簽訂長期企業購電協議（CPPA）的困境，進而達成國家能源轉型與產業競爭力雙贏的局面。

台電累積相當規模的綠電，可以釋出給台積電等有需求的企業。（台電提供） 實踐的考量與挑戰

台電釋出綠電也需要審慎規劃，確保釋出機制透明公平。綠電的分配應考量企業的實際需求、對經濟的貢獻，以及對整體能源轉型的帶動效應。同時，綠電釋出不應排擠其他用戶的綠電取得機會，而是透過擴大再生能源總量，讓各類用戶都能逐步提高綠電使用比例。

此外，配套的電網建設、儲能系統，以及電力調度機制都需同步強化，確保綠電供應的穩定性與可靠性。唯有建立完善的基礎設施與交易機制，綠電釋出政策才能真正落地生根。

結語：利己利人與福國利民的智慧

台積電的減碳，就是台電的減碳；台積電的成功，就是國家的成功。台電釋出綠電，表面上是資產的移轉，實質上是國家競爭力的重新整合。這是一個攜手台積電，改善台電財政、成就企業生存、加速能源轉型與減輕公共財政負擔的四贏策略。

台電釋出手中綠電給台積電等企業，這是一個兼具經濟理性與政策智慧的策略。它能協助關鍵產業達成國際承諾，在全球綠色經濟的競賽中，台灣需要更靈活、更有效率的能源治理。唯有如此，台灣才能展現出領頭羊應有的韌性與誠信，在淨零排放的浪潮中站穩腳步，開創永續發展的新局。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

