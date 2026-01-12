自由電子報
林健正專區》台電釋出手中綠電：能源轉型的雙贏策略

台積電財務狀況良好，獲利能力強勁，具備承接再生能源成本的能力。台積電亟需綠電，但陷入買不到綠電的困境。若台電能夠協助台積電取得足夠綠電，不僅能鞏固其國際競爭優勢，更能帶動整個半導體供應鏈的綠色轉型。
林健正

林健正

2026/01/12 11:30

◎ 林健正

台灣電力公司長期肩負穩定供電的重任，對社會經濟發展貢獻卓著。然而，在能源轉型的浪潮下，台電面臨財務壓力與減碳目標的雙重挑戰。此時若能善用手中綠電資源，協助台積電等指標企業達成RE100承諾，不僅可紓解自身財務困境，更能促成國家級的能源轉型，創造多方共贏局面。

在能源轉型的浪潮下，台電面臨財務壓力與減碳目標的雙重挑戰。（資料照）在能源轉型的浪潮下，台電面臨財務壓力與減碳目標的雙重挑戰。（資料照） 台電的綠電資源與財務困境

台電依循政府政策，多年來以固定費率躉購再生能源，累積相當規模的綠電。這項政策雖促進了再生能源發展，卻也讓台電承擔高昂的收購成本。當躉購價格高於市場電價時，價差便轉化為台電的財務負擔。加上近年國際能源價格波動，台電虧損持續擴大，財務壓力日益沉重。

這種困境並非台電經營不善，而是政策性任務使然。台電執行國家能源轉型政策，卻背負「原罪」般的財務赤字，甚至讓再生能源在社會輿論中遭到污名化。如何在維持政策目標的同時，改善財務結構，成為台電亟需思考的課題。

台積電的RE100承諾與綠電需求

台積電作為全球半導體產業的領頭羊，其國際競爭力不僅取決於製程技術，更繫於供應鏈的永續性。當谷歌、蘋果、輝達、超微、微軟等重要客戶紛紛承諾RE100，要求供應鏈使用百分之百再生能源，台積電別無選擇，必須在2040年前實現這項目標。

這不僅是環保議題，更是生存問題。在全球淨零排放趨勢下，無法提供綠色產品的企業將逐漸失去市場。台積電以誠信正直為經營理念，RE100承諾有著不容跳票的道德壓力。然而，台灣再生能源發展進度與企業需求之間仍有落差，綠電取得成為台積電面臨的關鍵挑戰。

綠色和平於去年發布研究報告，呼籲AI供應鏈應加強使用綠電、減少碳排。（資料照，綠色和平提供）綠色和平於去年發布研究報告，呼籲AI供應鏈應加強使用綠電、減少碳排。（資料照，綠色和平提供） 台積電財務狀況良好，獲利能力強勁，具備承接再生能源成本的能力。台積電亟需綠電，但陷入買不到綠電的困境。若台電能夠協助台積電取得足夠綠電，不僅能鞏固其國際競爭優勢，更能帶動整個半導體供應鏈的綠色轉型。

釋出綠電的多重效益

台電若能將手中綠電釋出給台積電等有需求的企業，將產生多層次的正面效應。

對台電而言，這是紓解財務壓力的有效途徑。躉購綠電的成本由有能力負擔的企業承接，可直接改善台電的財務結構。同時，台電仍可保有電力調度的角色，在整體能源系統中發揮關鍵功能，但不必獨自承擔綠能發展的全部財務重擔。

對台積電及其供應鏈而言，這解決了綠電供給的燃眉之急。穩定的綠電來源讓企業能如期達成RE100目標，維持在國際市場的競爭力。這不僅利己，更能帶動整個產業鏈的永續發展，形成台灣產業的綠色競爭優勢。

對台積電及其供應鏈而言，這解決了綠電供給的燃眉之急。穩定的綠電來源讓企業能如期達成RE100目標。（資料照）對台積電及其供應鏈而言，這解決了綠電供給的燃眉之急。穩定的綠電來源讓企業能如期達成RE100目標。（資料照） 更重要的是，這符合國家能源轉型的大方向。台積電及其供應鏈的減碳，實質上就是台電的減碳，也是台灣整體的減碳。當產業龍頭帶頭使用綠電，將示範效應擴散至整個經濟體系，加速能源結構的轉變。這種由市場力量驅動的轉型，比單純依靠政策補貼更具永續性。

去污名化的契機

長期以來，再生能源因與電價、台電虧損等議題糾纏，在部分輿論中形成負面觀感。台電釋出綠電的策略，可以讓社會看到再生能源的真實價值。當有獲利能力的企業願意承接綠電成本，證明綠電具有市場價值，不應被視為純粹的政策負擔。

這種模式也能讓社會更清楚理解能源轉型的成本與效益分配。不是所有成本都應由全民電價承擔，而是可以透過市場機制，由受益者合理分攤。這有助於建立更健康的再生能源發展生態，減少不必要的政治爭議。

綠電釋出的三大路徑

要落實此一構想，台電與能源主管機關可從多個技術層面協同推進：

第一，創設躉購合約轉讓機制。建立「購電合約轉讓（PPA Novation）」制度，由台電擔任中介媒合角色，允許有需求的企業直接承接現有的躉購合約。透過企業支付溢價的方式，既能確保發電業者收入穩定，也讓台電成功卸下長年的財務包袱。

第二，開放自建綠能場域標售平台。將台電自產的優質綠能（如離岸風電一期等）撥出固定比例進行公開標售。此舉不僅能讓綠電回歸「價高者得」的市場合理邏輯，也為急需憑證的企業提供了正規且穩定的採購管道

第三，轉型為綠電大盤商。透過建構綠電信託與調度緩衝機制，發揮台電深厚的電網調度優勢協助供應鏈中的中小企業克服信評不足、難以簽訂長期企業購電協議（CPPA）的困境，進而達成國家能源轉型與產業競爭力雙贏的局面。

台電累積相當規模的綠電，可以釋出給台積電等有需求的企業。（台電提供）台電累積相當規模的綠電，可以釋出給台積電等有需求的企業。（台電提供） 實踐的考量與挑戰

台電釋出綠電也需要審慎規劃，確保釋出機制透明公平。綠電的分配應考量企業的實際需求、對經濟的貢獻，以及對整體能源轉型的帶動效應。同時，綠電釋出不應排擠其他用戶的綠電取得機會，而是透過擴大再生能源總量，讓各類用戶都能逐步提高綠電使用比例。

此外，配套的電網建設、儲能系統，以及電力調度機制都需同步強化，確保綠電供應的穩定性與可靠性。唯有建立完善的基礎設施與交易機制，綠電釋出政策才能真正落地生根。

結語：利己利人與福國利民的智慧

台積電的減碳，就是台電的減碳；台積電的成功，就是國家的成功。台電釋出綠電，表面上是資產的移轉，實質上是國家競爭力的重新整合。這是一個攜手台積電，改善台電財政、成就企業生存、加速能源轉型與減輕公共財政負擔的四贏策略。

台電釋出手中綠電給台積電等企業，這是一個兼具經濟理性與政策智慧的策略。它能協助關鍵產業達成國際承諾，在全球綠色經濟的競賽中，台灣需要更靈活、更有效率的能源治理。唯有如此，台灣才能展現出領頭羊應有的韌性與誠信，在淨零排放的浪潮中站穩腳步，開創永續發展的新局。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

