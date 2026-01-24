自由開講》運動是比藥物更溫柔的處方：寒流後的長照反思

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

今年寒流來得突兀且猛烈。根據消防署統計，短短六天內全台就有一百八十一名民眾因內科急病到院前心肺停止（OHCA），多數為高齡者。冰冷的數字背後，是一張張在浴室、客廳或家門口倒下的身影，也是許多家庭來不及發現、也來不及告別的遺憾。

在這些事件之後，我們必須誠實面對一個現實：真正影響高齡者存活風險的，往往不是血糖血壓的數字，而是肌力、步態、心肺耐受力與身體調節溫差的能力。當身體功能流失，氣溫下降五度就可能奪命；當長輩「能動」，就有能力撐過寒冬，多走一次家族聚餐，多活一場春天。真正影響高齡者存活風險的，往往不是血糖血壓的數字，而是肌力、步態、心肺耐受力與身體調節溫差的能力；示意圖。（取自freepik）

在台灣的照顧現場，愛有時顯得笨拙。我們習慣用藥物讓長輩安靜，習慣用輪椅代替步行以求安全。然而照顧者最深的恐懼並不是疾病本身，而是長輩失去「自己做」的能力：不能洗澡、不能吃飯、不能蹲下、不能出門。這種功能流失比病痛更沈重，讓一個人的世界慢慢縮小至一張床的範圍。

因此，「運動代替醫藥」不該只是口號，它的核心是替長輩贏回尊嚴與自由。運動的目的不是練壯，而是讓身體能「再自己來一次」。一位七十歲的老人能重新站起、自己走下樓買豆漿或提起便當，那種重掌生活控制權的喜悅，是任何醫療數據都無法量化的。

要達成這件事，我們需要的不是更多外籍看護，而是更多能讓長輩保持「能動」的專業支持。在日本，地方政府用社區運動課程降低長照依賴率；在北歐，運動是慢性病管理的一線處方。反觀台灣，雖有強大的醫療與健保，但預防體系仍停留在口頭建議階段，缺乏能將運動轉化為日常陪伴的結構。我們需要的不是更多外籍看護，而是更多能讓長輩保持「能動」的專業支持；示意圖。（取自freepik）

這件事需要系統化的專業介入：有人教、有人陪、有人懂動機心理、有人懂防護、有人能調整訓練。這不只是家庭責任，更是長照政策該往前推進的方向——從「照顧失能」轉向「維持能動」，從補破洞轉向預防失能，從等待病床轉向保存自由。

寒流過後，期待政府與社會重新思考一種更溫柔的健康想像：健康不該是等到掛病號才開始，愛也不應只停在病床旁。若運動能與醫療一起上場，讓長輩的身體參與自己的人生，老化就不必只剩下等待、疼痛與安靜。畢竟，健康的意義從來不是單純延長生命，而是延長那段可以自由生活的時間。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

