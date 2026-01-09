自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》免費營養午餐的接力賽：從政策宣示，到學生用舌頭投票

2026/01/09 17:00

◎ 杜聖聰

台北市長蔣萬安宣布，自一一五學年度起，公私立國中小營養午餐全面免費，高中職未納入。政策公布後，迅速引發連鎖效應。台中、高雄、新竹相繼表態，雖在補助方式與單價設計上略有差異，方向高度一致，均鎖定國中小。短短數日，地方教育政策轉化為跨縣市的福利競逐，家長的期待也被簡化為一句直觀比較：「別的城市已經免費，為什麼我們沒有？」

自由開講》免費營養午餐的接力賽：從政策宣示，到學生用舌頭投票台北市、中市、高市、及竹市等地陸續宣布，下學年起國中小學營養午餐將免費。（資料照）
這樣的發展具有明確的傳播邏輯。首都率先提出具象、可視、帶有情緒溫度的政策承諾，媒體大量重複受惠人數與家庭節省金額，搭配市長與學童共餐的畫面，快速建立政策高地。在此框架下，是否跟進被視為立場選擇，制度討論被道德期待壓縮，任何保留意見都承受高度政治壓力。

若將視角從記者會拉回教室，評分標準立即改變。學生對營養午餐的判斷極為直接。好不好吃、值不值得吃完，才是每天的決策核心。菜色的口感、溫度與外觀，遠比政策名稱重要。

多數縣市仰賴中央廚房或大型團膳系統。從出餐開始，餐盒即進入時間壓力。配送與保溫過程拉長後，青菜變色出水，炸物失去口感，食物品質在送達前已明顯下滑。菜單設計若只回應營養標準與預算配置，往往形成行政端安心、學生端冷淡的結果。真正被學生記住的，是少數穩定好吃、會被吃完的菜色。

選擇感同樣影響接受度。當代學生早已習慣外送平台提供的自主決策與同儕互動經驗。學校午餐的決策距離學生生活過遠，缺乏參與與回饋機制。當外送便當與手搖飲成為校園社交的一部分，制度供餐自然被邊緣化。

廚餘桶呈現最直接的結果。現行營養午餐的廚餘比例本就不低，全面免費後，若菜單與分量未同步調整，浪費問題只會被放大。學生缺乏成本感，家長看不見每日單價，政治人物獲得的是受惠數字，校園現場與清運系統承擔的是實際負荷。廚餘的集中、運送與處理，增加公共支出與環境壓力，最終仍由整體社會吸收。

在這波免費浪潮中，台南市選擇公開強調財政紀律與制度承擔，卻承受來自各方的質疑與攻擊。當免費被視為唯一正確選項，討論成本與後果的聲音難以被完整聽見。願意把帳算清楚的治理選擇，反而成為輿論焦點，情何以堪。

台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，台南市長黃偉哲（中）強調財政紀律與制度承擔，選擇不跟進。（資料照）台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，台南市長黃偉哲（中）強調財政紀律與制度承擔，選擇不跟進。（資料照）有一句話必須說清楚：天下沒有白吃的午餐。所有成本都存在，只是被移轉、被延後、被分攤

營養午餐政策真正該面對的問題十分具體：學生是否願意吃完，廚餘是否下降，財政是否能長期支撐。當學生的舌頭、廚餘的重量與預算書上的數字被放在同一個畫面中討論，政策才回到治理本身，而不是停留在一場短期熱鬧的政治競賽。

（作者為銘傳大學廣播電視學系主任）

延伸閱讀 免費營養午餐的接力賽：從蔣萬安開球，到學生用舌頭投票

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書