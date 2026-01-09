自由開講》免費營養午餐的接力賽：從政策宣示，到學生用舌頭投票

◎ 杜聖聰

台北市長蔣萬安宣布，自一一五學年度起，公私立國中小營養午餐全面免費，高中職未納入。政策公布後，迅速引發連鎖效應。台中、高雄、新竹相繼表態，雖在補助方式與單價設計上略有差異，方向高度一致，均鎖定國中小。短短數日，地方教育政策轉化為跨縣市的福利競逐，家長的期待也被簡化為一句直觀比較：「別的城市已經免費，為什麼我們沒有？」

台北市、中市、高市、及竹市等地陸續宣布，下學年起國中小學營養午餐將免費。（資料照）

這樣的發展具有明確的傳播邏輯。首都率先提出具象、可視、帶有情緒溫度的政策承諾，媒體大量重複受惠人數與家庭節省金額，搭配市長與學童共餐的畫面，快速建立政策高地。在此框架下，是否跟進被視為立場選擇，制度討論被道德期待壓縮，任何保留意見都承受高度政治壓力。

若將視角從記者會拉回教室，評分標準立即改變。學生對營養午餐的判斷極為直接。好不好吃、值不值得吃完，才是每天的決策核心。菜色的口感、溫度與外觀，遠比政策名稱重要。

多數縣市仰賴中央廚房或大型團膳系統。從出餐開始，餐盒即進入時間壓力。配送與保溫過程拉長後，青菜變色出水，炸物失去口感，食物品質在送達前已明顯下滑。菜單設計若只回應營養標準與預算配置，往往形成行政端安心、學生端冷淡的結果。真正被學生記住的，是少數穩定好吃、會被吃完的菜色。

選擇感同樣影響接受度。當代學生早已習慣外送平台提供的自主決策與同儕互動經驗。學校午餐的決策距離學生生活過遠，缺乏參與與回饋機制。當外送便當與手搖飲成為校園社交的一部分，制度供餐自然被邊緣化。

廚餘桶呈現最直接的結果。現行營養午餐的廚餘比例本就不低，全面免費後，若菜單與分量未同步調整，浪費問題只會被放大。學生缺乏成本感，家長看不見每日單價，政治人物獲得的是受惠數字，校園現場與清運系統承擔的是實際負荷。廚餘的集中、運送與處理，增加公共支出與環境壓力，最終仍由整體社會吸收。

在這波免費浪潮中，台南市選擇公開強調財政紀律與制度承擔，卻承受來自各方的質疑與攻擊。當免費被視為唯一正確選項，討論成本與後果的聲音難以被完整聽見。願意把帳算清楚的治理選擇，反而成為輿論焦點，情何以堪。

有一句話必須說清楚：天下沒有白吃的午餐。所有成本都存在，只是被移轉、被延後、被分攤。

營養午餐政策真正該面對的問題十分具體：學生是否願意吃完，廚餘是否下降，財政是否能長期支撐。當學生的舌頭、廚餘的重量與預算書上的數字被放在同一個畫面中討論，政策才回到治理本身，而不是停留在一場短期熱鬧的政治競賽。

（作者為銘傳大學廣播電視學系主任）

