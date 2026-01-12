沈榮欽國際視野》微知識：台灣本世紀令人驚異的經濟表現

以購買力平準計算本世紀前四分之一個世紀（2000-2025年）各國的國民所得成長，就會發現，和很多人想像的相反，即使過了上世紀亞洲四小龍的經濟奇蹟時期，台灣在本世紀的表現，從全世界的角度來看，依舊令人驚奇。

◎ 沈榮欽

上文引來小草批評台灣經濟，並極力讚揚中國，但是如果我們以購買力平準計算本世紀前四分之一個世紀（2000-2025年）各國的國民所得成長，就會發現，和很多人想像的相反，即使過了上世紀亞洲四小龍的經濟奇蹟時期，台灣在本世紀的表現，從全世界的角度來看，依舊令人驚奇。

下圖是全球前50大經濟體本世紀迄今的GDP實質成長率，前五名都是亞洲國家，分別是中國（518%）、越南（266%）、印度（235%）、孟加拉（208%）和哈薩克（183%）。

第一名的中國自從2001年加入WTO之後開始高速成長，中國經濟表現最優異就在這個時期。不過中國宴席已經結束，經濟不只下跌，而且不可能回復到過去高速成長時期。全球前50大經濟體本世紀迄今的GDP實質成長率；台灣排名全球第11名，增加了132%。（取自貼文）

台灣排名全球第11名，增加了132%。成長最快的前十名國家中，只有愛爾蘭和台灣一樣，都是已開發國家。愛爾蘭一直是全世界已開發國家的奇蹟，成長只比台灣多了7%。

2025年愛爾蘭實質平均國民所得（PPP）是126,823美元，台灣是73,007美元，即使中國成長如此快速，也僅達到25,035 美元，約等於台灣的三分之一。已開發國家排名第三的是韓國，不僅成長比台灣低了21%，實質平均國民所得更是差了台灣一大截，僅有55,814美元。

當然對於PPP或是GDP的計算方式有各種批評，可是還是可以看出來，從全世界五十大經濟體的角度來看，本世紀迄今台灣經濟的表現，實在是相當驚人，不僅遠超過多數已開發的老牌民主國家，也勝過昔日亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港，這是相當令人驚奇的表現，台灣人值得為此驕傲。台灣經濟的表現相當驚人，不僅遠超過多數已開發的老牌民主國家，也勝過昔日亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港。（圖取自freepik）

除了昔日的亞洲四小龍之外，東歐國家的表現也極為亮眼。羅馬尼亞的人均實質GDP成長了180%，波蘭成長了150%，捷克也有67%，人均實質GDP均超過四萬美元，捷克甚至達到五萬美元，只比韓國低了一點。

最後，阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）人均實質GDP下降，主要是受人口激增的影響，從2000年的約 99,000美元降至2025年的72,386 美元，並不是國家產出減少，主要是因為人口從2000年的350萬人激增至2025年的1135萬人。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





