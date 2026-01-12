自由開講》美國逮捕馬杜羅是給中共的當頭棒喝

◎ 蘇倫

首先說當投棒喝不是個壞事，相反的可能還是個大好事。這源自禪宗師傅，在弟子執迷不悟，鑽牛角尖的時候，給他們當頭一棒，或者大喝一聲，讓他們醒悟。有的弟子甚至從此頓悟，所以說是個好事情。

中共國獨裁者對人民洗腦，滿口謊言，以為謊話講一千遍可以成為真理，沒想到謊話講了一千遍，連他們自己都相信了，以為中共國已經碾壓美國，成為世界的第一強權，戰狼外交無所不在，霸凌臺灣，得罪全世界。

請繼續往下閱讀...

美國正式派軍隊進入委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅。（路透檔案照）美國正式派軍隊進入委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅，顯示他們國力的強大，正是給中共國當頭一棒，讓他們自己清醒點，不要再做與美國爭霸的美夢了。

美國這次不是對委內瑞拉宣戰，也沒有傷害委內瑞拉的平民，他們只是派軍隊進入委內瑞拉，逮捕一個美國法院認證的罪犯。如果中共國自認為也和美國一樣強大，那麼在台灣有很多中共國的「通緝犯」，中共國能不能也癱瘓台灣的空防，不傷害平民，不費一兵一卒，派軍隊來逮捕這些「通緝犯」呢？我說的是正式逮捕，而不是派一些特務來暗殺或者綁架，這是兩種不同的性質。

如果中共國也和美國一樣可以做到，那麼你再來說你要跟美國爭霸全球，否則就不要再說你是什麼強國了。

美國派軍隊進入委內瑞拉，逮捕馬杜羅；圖為委內瑞拉最大的軍事設施蒂烏納堡燃起大火。（法新社檔案照）歷來所有的權臣大將軍在皇帝面前無不伏低做小，掩飾光芒，深怕皇帝驚覺大權旁落，對他們下手。除非他們羽翼豐滿，而且自信可以一舉推翻皇帝，否則絕對不敢有任何動作。現在中共國只是吃了幾天飽飯，長了一點點肌肉，就開始囂張跋扈，要和美國爭霸，美國不對你下手，對誰下手呢？ 這次逮捕馬杜羅是給你一個當頭棒喝，讓你及時醒悟，懸崖勒馬。

反共人士批評中共國高幹一邊罵美國，一邊把子女送到美國去讀書，心口不一，欺騙人民。其實這些當權者是可以有很好的理由的，所謂師夷之長以制夷，送到美國讀書，才能瞭解敵人的弱點，進而消滅敵人。否則如果這些未來的高幹也和中共國的韭菜一樣，一輩子被洗腦，將來怎麼能夠正確的認識這個世界呢？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法