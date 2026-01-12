自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國逮捕馬杜羅是給中共的當頭棒喝

2026/01/12 12:30

◎ 蘇倫

首先說當投棒喝不是個壞事，相反的可能還是個大好事。這源自禪宗師傅，在弟子執迷不悟，鑽牛角尖的時候，給他們當頭一棒，或者大喝一聲，讓他們醒悟。有的弟子甚至從此頓悟，所以說是個好事情。

中共國獨裁者對人民洗腦，滿口謊言，以為謊話講一千遍可以成為真理，沒想到謊話講了一千遍，連他們自己都相信了，以為中共國已經碾壓美國，成為世界的第一強權，戰狼外交無所不在，霸凌臺灣，得罪全世界。

美國正式派軍隊進入委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅。（路透檔案照）美國正式派軍隊進入委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅。（路透檔案照）美國正式派軍隊進入委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅，顯示他們國力的強大，正是給中共國當頭一棒，讓他們自己清醒點，不要再做與美國爭霸的美夢了。

美國這次不是對委內瑞拉宣戰，也沒有傷害委內瑞拉的平民，他們只是派軍隊進入委內瑞拉，逮捕一個美國法院認證的罪犯。如果中共國自認為也和美國一樣強大，那麼在台灣有很多中共國的「通緝犯」，中共國能不能也癱瘓台灣的空防，不傷害平民，不費一兵一卒，派軍隊來逮捕這些「通緝犯」呢？我說的是正式逮捕，而不是派一些特務來暗殺或者綁架，這是兩種不同的性質。

如果中共國也和美國一樣可以做到，那麼你再來說你要跟美國爭霸全球，否則就不要再說你是什麼強國了。

美國派軍隊進入委內瑞拉，逮捕馬杜羅；圖為委內瑞拉最大的軍事設施蒂烏納堡燃起大火。（法新社檔案照）美國派軍隊進入委內瑞拉，逮捕馬杜羅；圖為委內瑞拉最大的軍事設施蒂烏納堡燃起大火。（法新社檔案照）歷來所有的權臣大將軍在皇帝面前無不伏低做小，掩飾光芒，深怕皇帝驚覺大權旁落，對他們下手。除非他們羽翼豐滿，而且自信可以一舉推翻皇帝，否則絕對不敢有任何動作。現在中共國只是吃了幾天飽飯，長了一點點肌肉，就開始囂張跋扈，要和美國爭霸，美國不對你下手，對誰下手呢？ 這次逮捕馬杜羅是給你一個當頭棒喝，讓你及時醒悟，懸崖勒馬。

反共人士批評中共國高幹一邊罵美國，一邊把子女送到美國去讀書，心口不一，欺騙人民。其實這些當權者是可以有很好的理由的，所謂師夷之長以制夷，送到美國讀書，才能瞭解敵人的弱點，進而消滅敵人。否則如果這些未來的高幹也和中共國的韭菜一樣，一輩子被洗腦，將來怎麼能夠正確的認識這個世界呢？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書