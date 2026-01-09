自由電子報
評論 > 社群

名家分享～張育萌》陳菁徽推代理孕母 「 壯世代」翻版？！

請問全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又「剛好」是提案委員。陳菁徽這傑出的一手，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。
名家分享

名家分享

2026/01/09 18:00

◎ 張育萌

陳菁徽為什麼不敢面對，你根本是壯世代翻版——

① 陳菁徽在當上立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，就是在整合不孕症醫療服務——規模大到台北、桃園到台中都有院區。

陳菁徽一到立法院，就職還不到一個月，他就提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」。

陳菁徽在當上立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，就職還不到一個月，提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」。（取自貼文）陳菁徽在當上立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，就職還不到一個月，提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」。（取自貼文）在他提的 15 條修法條文中，新增「代孕服務機構可以收費」。

② 陳菁徽無視利益迴避紅線，到什麼程度？

陳菁徽不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長，更是主治醫師。

就算他擔任立委期間，你去宜蘊診所掛號，都還掛得到「陳菁徽醫師」的門診。昨天（1/7）台北診所的晚間門診，五診就是「陳菁徽醫師」值班。

③ 從宜蘊到立法院，從醫師、執行長到直接修法提案——陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」。

今天（1/8）衛環委員會審查《人工生殖法》，他竟然理直氣壯說「期待理性討論，不要人身攻擊」，還扯「不要折損婦產科醫師的心血」。

名家分享～張育萌》陳菁徽推代理孕母 「 壯世代」翻版？！立法院衛環委員會於1月8日排審人工生殖法修正草案，綠委圍攻陳菁徽批她未利益迴避。（資料照）
 請問全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又「剛好」是提案委員。

陳菁徽這傑出的一手，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。

前民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，因深陷圖利家族企業爭議，去年2月辭職。（資料照）前民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」，因深陷圖利家族企業爭議，去年2月辭職。（資料照）（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

