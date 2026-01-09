自由電子報
汪浩時間》軍備競賽拖垮中國

2026/01/09 15:00

◎ 汪浩

川普剛剛（0108）宣佈會將2027年國防預算提高50%到1.5兆美元。雷根總統當年的「星球大戰計畫」，關鍵不在能否實現太空防禦，而在於逼迫蘇聯投入一場其經濟與制度無法承受的軍備競賽，最終從內部崩解。川普如今將2027年美國軍費推高至1.5兆美元，本質上正是這套戰略的現代翻版。

這並非情緒式擴軍，而是針對中國精心設計的結構性壓力。中國崛起仰賴廉價能源、灰色金融、低於戰爭門檻的滲透行動，以及由伊朗、委內瑞拉、俄羅斯所構成的地緣政治生態系。川普的作法不是逐點應付衝突，而是切斷這條以中國為核心的軸線壓制委內瑞拉，削弱伊朗，離間俄國，直接衝擊中國的能源、安全與經濟操作空間。

當美國選擇全面拉高軍事與科技門檻，中國將陷入兩難：不跟進，威懾失衡；跟進，則軍費膨脹、科技封鎖、經濟失速接踵而來這正是蘇聯曾面臨、卻無力承受的困局當美國選擇全面拉高軍事與科技門檻，中國將陷入兩難；圖為美軍NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（取自美軍DVIDS網站）當美國選擇全面拉高軍事與科技門檻，中國將陷入兩難；圖為美軍NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（取自美軍DVIDS網站）

川普不需要擊敗中國，只要讓中國被迫參與一場撐不起的競賽。對台灣而言，這提醒我們：未來的安全，不來自道德敘事，而來自站在能贏的一方。川普在同習說什麼呢？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

