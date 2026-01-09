自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~扛布者》軍用「 防寒飛行衣」與你穿的「 防寒外套」大不同！

就算你不是紡織從業人員，也該意識到軍用產品的複雜性。 它比潛水衣更精密，更不是隨便下單就能上架的特價商品。高敏技術需時間研發與測試，我們當然可期待加速交貨，但若將其等同於幾千元的市售外套，未免太低估國防與材料科學的深度
名家分享

名家分享

2026/01/09 13:20

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

#關於這個
.
果不其然，各種社群平台又跳出一堆帳號串起的連環攻擊。

空軍機號6700的F-16V戰機近日在花蓮外海失聯，由於氣溫驟降，外界質疑飛行員身上未著防寒衣，恐縮短黃金救援期，引發朝野口水戰。（資料照）空軍機號6700的F-16V戰機近日在花蓮外海失聯，由於氣溫驟降，外界質疑飛行員身上未著防寒衣，恐縮短黃金救援期，引發朝野口水戰。（資料照）.甚至還看到【總統都穿GORETEX，空軍竟然都沒有】，又或者說【我去UNIQLO買一件防寒外套，空軍竟然都花不起】，【這根本是貪汙！】各種言論隨著後方勢力操作快速滋長。
.
那讓我們一步步拆解這種謠言。.
畢竟作為國防裝備，這類產品遠非一般消費品可比擬。它們必須經受極端環境考驗，融合多項互斥的機能需求，屬於高精密的軍事科技一環。
.
#首先
.
【防寒飛行衣】跟你穿的【防寒外套】是截然不同的東西。
.
空軍也是有一套風衣外套可以防寒，其中也是用到GORETEX，但跟這種防寒飛行衣的規格截然不同。就以應用條件來說，就算是最頂規的戶外登山用的防寒產品，好比說Canada Goose的雪地外套。且最強的防水膜跟布料甚至填充物。
.
但對空軍跳傘防寒需求仍遠遠不夠。
.
飛行員可能面對-40°C以下的低溫、高壓與劇烈風速。一般外套的防水膜在這種條件下會迅速失效或剝離，需仰賴特殊工藝將布料與膜層緊密結合

名家分享~扛布者》軍用「 防寒飛行衣」與你穿的「 防寒外套」大不同！國軍配有防寒夾克，全面採用防風、防水又透氣的「GORE-TEX® 」機能布料，如海軍依部隊性質分成海軍藍、陸戰隊「虎斑迷彩」兩色。（資料照）
.更嚴苛的是
.
它必須具備長期浸泡海水的保暖能力。海水的鹽分會加速腐蝕普通材料，而軍用規格要求在海水中浸泡數小時後，仍維持體溫不低於安全閾值（如核心體溫35°C、手部10°C）。
.
全球能生產此類產品的廠商屈指可數，軍事標準（如MIL-C-83429）可沒那麼簡單。
.
#另外
.
除了上述這些外外，他還要兼顧透濕跟阻燃。
.
前者是因為你長期穿著，如果沒有好的透濕效果，飛行員很容易感受到悶熱。阻燃也是一定要的。畢竟需要跳傘的時候在某些時候可能是遇到失火或者爆炸的狀態，阻燃效果必須要做到【防閃燃】才行

名家分享~扛布者》軍用「 防寒飛行衣」與你穿的「 防寒外套」大不同！空軍的防寒飛行衣要兼顧透濕跟阻燃，圖為空軍的法國製幻象戰機現行防寒飛行衣（左）。（取自貼文）
.還有另一個問題在於，這三項機能本質上互斥。
.
高防水往往犧牲透濕度，而阻燃材料又難以輕薄化。此次空軍改用此版還有為了讓飛行衣更輕薄、舒適，提升飛行員的機動性的需求。這進一步提高了製造難度，需要先進的層壓技術與精密縫合，確保在極端壓力下不失效
.
#最後
.
你還要有【耐海水】侵蝕的效果。
.
要知道海水的腐蝕力因為有海鹽的加乘，絕對不是你我所面對的雨水那麼簡單。這些加總起來，原料應該會需要到NOMEX（芳香族聚酰胺）紗線，搭配有極高強度且特殊貼合技術的廠商才能生產

.
這也遠超一般【機能紡織】的範疇
屬於國防精密技術的一環非常困難

空軍防寒衣要有耐海水侵蝕功能，非一般市售服裝能比擬，圖為優衣庫官網路上「Pufftech 長版寬鬆外套」。（取自優衣庫官網）空軍防寒衣要有耐海水侵蝕功能，非一般市售服裝能比擬，圖為優衣庫官網路上「Pufftech 長版寬鬆外套」。（取自優衣庫官網）.從他還要【量身訂做】的需求中看來，這次空軍目標很明確的就是要讓每個飛行員都能在最好的條件下上陣作戰。只是悲劇來得太突然，空軍英雄來不及換裝，所以才引發這次的爭議
.
#但是
.
就算你不是紡織從業人員，也該意識到軍用產品的複雜性。
.
它比潛水衣更精密，更不是隨便下單就能上架的特價商品。高敏技術需時間研發與測試，我們當然可期待加速交貨，但若將其等同於幾千元的市售外套，未免太低估國防與材料科學的深度。

海巡持續搜救失聯的空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛。有關空軍飛行員「防寒衣預算」執行效率問題仍持續引發政壇熱議。（海巡署提供）海巡持續搜救失聯的空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛。有關空軍飛行員「防寒衣預算」執行效率問題仍持續引發政壇熱議。（海巡署提供）.社群時代，資訊易被操弄，
.
但真相永遠值得追求。請尊重這些技術背後的努力，也為空軍英雄祈福。希望這次事件能推動更快的裝備升級，繼續守護這塊土地的藍天。
.
#扛布者

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書