自由開講》最危險的不是敵人，而是幫敵人代言的人

美軍3小時內完成委內瑞拉總統抓捕的行動之所以震撼，不在於美軍展現了什麼新武器，而在於它把一整套被吹捧多年的「中式防空神話」直接送進現實粉碎機。多年來，北京向外販售的不只是雷達與電子戰設備，而是一個完整敘事：可以看穿隱形、可以拒止美軍、可以讓獨裁者高枕無憂。馬杜洛相信了，用國家民生與石油收入換來一張保證書，結果國宴的碗筷還沒洗，雷達先斷氣，人就被帶走。這不是軍事失利，而是政治與認知的全面破產。美軍於1月3日對委國發動軍事突襲，並逮捕總統馬杜羅夫婦前往紐約候審。（取自@sentdefender 社群平台「X」）



更諷刺的是，這套敘事不只在拉丁美洲銷售，也早已被原封不動地搬進台灣的電視攝影棚。長期以來，像是中天電視這類平台，搭配賴岳謙之流的名嘴與所謂退將，口沫橫飛地宣講中國雷達如何偵測 F-35，美國如何不敢動手，彷彿只要把中國軍工規格表唸得夠大聲，現實就會自動配合改寫。如今委內瑞拉的實戰結果，已經給了這些話術最直接的答案：不是美軍不敢打，而是中共裝備根本撐不起它們被賦予的神話。

這裡真正值得台灣警惕的，不是某一型雷達失效，而是這種「買家秀與賣家秀」被內部代言人反覆放大的危險結構。當賴岳謙之流不斷替中共武器背書，實質作用只有一個，就是在社會中製造恐懼與投降預期，讓民眾誤以為抵抗毫無意義，讓防衛意志在開戰前就被瓦解。這不是言論自由的邊緣案例，而是赤裸裸的認知作戰內應效應。

日媒在中國外交部例行記者會直球提問，為何委內瑞拉買的中國製軍武設備未發揮作用阻止美軍閃電突襲，讓台上發言人林劍氣得當機數秒。（取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）委內瑞拉的案例說明得很清楚，中共對外輸出的從來不是可靠的安全保障，而是一套附帶條款極高的幻覺商品。昨天還是「堅如磐石」的合作夥伴，今天就成了被外送的政治負債。雷達保持靜默，外交只剩譴責，所謂盟友連售後服務都不存在。這一幕，對任何還在相信「東升西降」的政權都是警告，也同樣是對台灣的提醒。

因此，台灣最大的問題從來不只是對岸的軍事威脅，而是國內仍有人甘於充當擴音器，把獨裁政權的宣傳包裝成專業分析。真正需要被拆解的，不只是中共武器外銷的紙老虎面紗，更是這些親中政客與名嘴長年累積的話術污染。敵人會在海峽對岸，但動搖防線的，往往就在我們的螢幕裡。

