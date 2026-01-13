自由開講》政治表演與「理性」誤判 看柯重返立院

◎ 施文儀

民眾黨主席柯文哲在歷經363天的羈押後，首度踏入立法院。此行看似政治拜會，實則精準導向一個目標：為陳昭姿力推、卻延宕近兩年的《人工生殖法》尋求立法突破。在拜會過程中，國民黨傅總召語帶嘲弄地說：「你愈來愈勇」「行政治，無揹兩三條，袂大尾。」這類「坐牢成大咖」的江湖論調，在柯文哲眼中是典型的「不科學」。柯文哲隨即以台語冷回：「我聽你佇講。」這句文雅的駁斥，背後是科學邏輯的立即判斷：過去如施明德、陳菊等前輩之所以「大尾」，是因為對抗威權體制、爭取民主而入獄，絕非如傅氏所言，因作奸犯科、經濟犯罪或偽造文書等刑事罪名。將犯罪資歷與政治高度掛勾，不僅邏輯謬誤，更是對法治社會的不科學判斷。民眾黨前主席柯文哲（左）於1月2日陪同白委陳昭姿到立法院拜會藍綠立委，其中與民進黨總召柯建銘（右）同框的畫面再次成為政壇焦點。（資料照）

在「務實」層面上，柯文哲此行展現了政治運作的轉向。他與陳昭姿因長年營救陳水扁而「惺惺相惜」，面對陳昭姿視為終身志業的法案在民眾黨八席立委任內進度遲緩，柯親自出手。這不僅是為了「愛將」，更隱含對總召黃國昌專注於政治聲量、卻冷落民生法案的不滿。他放下姿態，務實地向藍綠黨團遊說，試圖讓這八席少數成為關鍵力量，這確實是一條較成熟正常的「政治妥協劇」。

民眾黨立委陳昭姿為「人工生殖法」納入代孕拜會藍綠黨團。（資料照）然而，柯文哲拿什麼妥協？除了今年度《預算案》及《國防特別條例》之外，他對賴清德總統的期待，卻暴露出他在「理性」上的嚴重誤判。柯文哲公開呼籲賴總統在「一念之間」做出改變，但在純粹理性與語言邏輯下，「一念」便無「之間」。唯有三心二意、徘徊不定，才存在所謂的「之間」可言。賴總統對於司法個案不干涉的堅持，近乎「道德潔癖」，對他而言，法治精神即是唯一標準。

若柯文哲誤以為能以總統的「之間」來換取司法干預或政治脫困，那純屬理性判斷的錯誤。他看穿了傅崐萁的偽科學，卻沒看清賴清德的硬個性。柯文哲的政治生命，始終在「看見實相」與「陷入誤區」之間拉扯。理性讓他能拆穿江湖詭辯，但若對權力結構與司法本質存有幻想，這份理性終將在現實的撞擊下，顯得蒼白無力。

請繼續往下閱讀...

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法