自由開講》營養午餐政策，不能只剩下「免不免費」的選項

◎ 謝旭明

若政策對營養午餐的討論僅停留在「免不免費」，而未同步處理制度與品質問題，恐怕難以真正回應教育現場的需求；示意圖。（資料照）近期多個縣市相繼宣布國中小學營養午餐全面免費，使此一議題迅速成為公共討論焦點。政府願意投注更多資源於學童用餐，本質上值得肯定，但若政策討論僅停留在「免不免費」，而未同步處理制度與品質問題，恐怕難以真正回應教育現場的需求。

從制度面來看，營養午餐是一項高度仰賴專業與人力的公共服務，其品質取決於營養師配置、廚工勞動條件、食材採購與溯源制度，以及食品安全管理等多重環節。這些關鍵因素皆需要穩定且長期的經費投入。若全面免費的經費來源並非來自新增或專款規劃，而是挪用既有教育預算，勢必壓縮校舍修繕、教學設備更新或其他教育本務支出，形成結構性的排擠效應。若營養午餐免費的經費來自挪用既有教育預算，勢必壓縮校舍修繕或其他教育本務支出；示意圖。（資料照）

此外，公共政策的設計也不宜僅以「政府是否出錢」作為成敗判準。從公共財治理的角度來看，適度的使用者付費或責任機制，往往有助於提升資源使用的珍惜程度，並形成對品質的正向回饋。完全免費若缺乏相應配套，可能在短期內獲得高度支持，卻在長期造成浪費增加、品質監督弱化，甚至使制度改革的迫切性被忽略。

營養午餐不應成為地方之間的福利競逐工具，也不該因財政條件不同而形成教育待遇落差。真正成熟的教育政策，應回到制度設計本身，確保經費來源合理、品質標準一致，並能在不同縣市長期穩定運作。教育政策的目標，不只是「免費」，而是「值得」；不只是現在做得到，而是未來也能持續。

（作者為教師）

