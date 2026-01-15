自由電子報
自由開講》韓國瑜一句「白雪公主」 看出台灣「政治娛樂化」危機

2026/01/15 08:00

◎ 陳裕翔

立法院長韓國瑜（左）在元旦升旗典禮上，以一句像白雪公主將國民黨主席鄭麗文（右）逗得樂不可支。（資料照）立法院長韓國瑜（左）在元旦升旗典禮上，以一句像白雪公主將國民黨主席鄭麗文（右）逗得樂不可支。（資料照）

元旦（0101）升旗，本應是象徵國家團結與民主成熟的公共儀式，卻意外因立法院長韓國瑜一句像白雪公主的讚美，成為輿論焦點。國民黨主席鄭麗文坦言自己會樂一整年，看似輕鬆幽默，卻也折射出台灣政治文化中一個長期存在、卻鮮少被正視的問題：當政治人物的言談愈來愈娛樂化，公共議題反而被邊緣化

問題不在於一句玩笑本身，而在於它發生的位置。立法院長作為憲政體制中高度象徵中立與制度尊嚴的角色，其一言一行本就承載制度訊號。在憲政僵局、朝野高度對立、國會衝突頻仍的背景下，社會期待的是對制度修復的具體表態，而非以外貌、童話角色作為互動開場。這樣的語言選擇，無形中淡化了權力角色的公共責任，也轉移了焦點。

韓國瑜的玩笑話本身沒問題，問題在於他身為立法院長，是象徵中立與制度尊嚴的角色，此番言論恐不符社會期待；圖為立法院。（資料照）韓國瑜的玩笑話本身沒問題，問題在於他身為立法院長，是象徵中立與制度尊嚴的角色，此番言論恐不符社會期待；圖為立法院。（資料照）

更值得反思的是，當事後的政治敘事迅速被包裝成正能量或和解象徵，卻缺乏任何實質政策或制度承諾時，所謂的和氣反而可能淪為一種空洞修辭。鄭麗文在致詞中多次呼籲朝野和解、兩岸和解、美中和解，願景宏大、語言溫柔，但若未能具體回應國會如何走出程序衝突、行政與立法如何重建互信，這類全面和解的口號，終究只是情緒安撫，而非政治解方

從民主政治的示範效果來看，這類場景對社會的影響不可小覷。當政治菁英以輕鬆互誇取代制度對話，民眾接收到的訊息，可能不是政治降溫，而是政治不必認真。在詐騙橫行、社會對立加深、青年對政治疏離的當下，政治人物的一言一行，正在形塑下一代對公共事務的理解方式──政治究竟是治理專業，還是舞台表演。

最後，這場升旗活動也意外凸顯國民黨內部的另一個現實：重量級前輩缺席、領導結構尚未完全整合。若對外高喊和解，對內卻仍存在權力磨合與象徵斷裂，勢必削弱其政治論述的說服力。真正的和解，不是來自一句讓人樂一整年的讚美，而是來自對制度、角色與責任的自我節制。

自由開講》韓國瑜一句「白雪公主」 看出台灣「政治娛樂化」危機元旦升旗典禮，國民黨重量級前輩如前總統馬英九（右）、前主席吳伯雄（左）皆缺席，顯示其領導結構尚未完全整合。（資料照，本報合成）

政治可以有人情味，但不能只有人情味。當台灣正處於內外挑戰交織的關鍵時刻，社會期待的不是更多童話式比喻，而是更清楚的憲政方向與更成熟的政治語言。

（作者從事資訊業）

