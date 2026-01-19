自由開講》中共「國家級」的幫派行為

◎ 郭索

中國網友在中國社群平台上發起針對民進黨立委沈伯洋的人身威脅言論，其中有人揚言要對其「定點清除」，甚至配合發出所謂「吉林一號」拍攝的衛星照片，並附帶時間與位置資訊，意圖製造恐懼與壓力。這樣的作法本質上已經超越「言論自由」的範疇，明確觸及跨境恐嚇與心理戰威脅，是赤裸裸的「國家級幫派行為」。

更令人震驚的是，這些極具威脅意味的圖文內容，竟然遭中共官媒與對台外宣平台如《中國台灣網》、《今日海峽》等轉發與附和，毫無底線地進行政治操作與意識形態動員。這等於是中共政權默許並參與對台灣學者進行「公開騷擾」與「訊息威懾」的心理戰攻勢，反映出中共當局不僅不譴責危害人身安全的行為，反而樂於扮演施壓工具與威脅放大器。

中國網友在中國社群平台上發起針對民進黨立委沈伯洋的人身威脅言論，竟遭中共官媒《今日海峽》轉發。（資料照、網路）

沈伯洋作為民意代表及國防安全領域的重要學者，曾多次揭露中共滲透與操作台灣輿論的手法，如今卻遭遇此等打壓，正是中共懲罰性認知作戰的實例之一。這種將國家資源用於打壓學術自由與個人安全的作法，不僅令人髮指，更再次證明中共在「統戰」與「反滲透」語境下所謂「和平發展」的說詞根本不值一哂。

這也提醒台灣社會：當一位學者因為揭露真相而被以「衛星追蹤」、「網路恐嚇」等方式威脅時，我們每一位公民的安全與自由其實也在遭受挑戰。而中共之所以敢這麼做，是因為他們知道台灣內部仍有一批人甘於唱和中共敘事、掩飾中共暴力、甚至把國安法制改革抹黑為「箝制交流」。這才是國安最致命的破口。

行政院提出「國安法」修正草案，遭國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由；示意圖。（資料照）

（作者為自由評論者）

