自由開講》「孤獨死」警鐘響起 用樂齡學習重建晚年歸屬感

◎ 謝旻憲

台灣邁入超高齡社會，老年人口快速增加，隨之而來的「孤獨死」現象成為不容忽視的社會問題。孤獨死指的是長者在無人陪伴下孤獨離世的情況，這不僅是一個家庭的悲劇，更是社會人際關係斷裂的縮影。根據統計，台灣每年有數千名長者因缺乏家人或社會支持，最終在孤立中離世。如何讓長者在晚年生活中擁有歸屬感與支持系統，是我們這些樂齡學習實務工作者努力的方向。

樂齡學習：連結人心的橋樑

樂齡學習的核心不僅在於學習新知，更是為長者提供一個建立人際網絡的平台；圖為台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）樂齡學習的核心不僅在於學習新知，更是為長者提供一個建立人際網絡的平台。透過參與藝術、健康運動或數位科技等課程，長者們不僅能拓展生活圈，還能在學習中找到志同道合的朋友，重拾生活的熱情。我們的課程設計強調互動與分享。例如，許多學員在學習過程中逐漸建立友誼，彼此交流人生經驗，甚至開始定期聚會。這些互動不僅讓他們感受到陪伴的溫暖，更形成了支持彼此的網絡，對預防孤獨死有深遠意義。

同儕互助：讓晚年生活更有溫度

樂齡學習的價值延伸到課堂外，許多長者在課堂上結識朋友後，進一步發展出同儕互助的關係。他們會定期聚會，分享生活點滴，甚至在彼此需要時主動伸出援手。例如，一位獨居的學員張伯伯，因參與樂齡學習認識了幾位朋友。他們不僅每週聚會，還在張伯伯生病時主動前往探視、協助就醫。這種同儕支持讓張伯伯不再感到孤單，生活也因此更有希望。

請繼續往下閱讀...

社會的責任：共建樂齡友善環境

解決孤獨死問題，僅靠個別機構的努力是不夠的。整個社會需要共同參與，從政策到社區，全面推動樂齡友善環境的建設。政府應加大對樂齡學習的支持，提供更多資源與場地；企業可參與公益課程或志願服務；社區居民則能透過日常互動，為長者提供更多關懷。此外，社會應改變對老年人的刻板印象，看到他們的潛力與價值。當每個人都願意付出關心，孤獨死的悲劇就能減少，取而代之的是一個更溫暖、更有愛的社會。解決孤獨死問題，僅靠個別機構的努力是不夠的。整個社會需要共同參與；示意圖。（法新社檔案照）

孤獨死現象是超高齡社會的警鐘，提醒我們人際關係的斷裂問題已刻不容緩。樂齡學習為長者提供了重建人際網絡的契機，讓他們找到歸屬感與支持，並在同儕互助中找回生命的溫度。只要我們攜手「許一個老得起的未來∙推動樂齡友善環境」，便能讓每位長者在晚年感受到尊嚴與幸福。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法