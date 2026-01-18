自由電子報
自由開講》「孤獨死」警鐘響起 用樂齡學習重建晚年歸屬感

2026/01/18 09:30

◎ 謝旻憲

台灣邁入超高齡社會，老年人口快速增加，隨之而來的「孤獨死」現象成為不容忽視的社會問題孤獨死指的是長者在無人陪伴下孤獨離世的情況，這不僅是一個家庭的悲劇，更是社會人際關係斷裂的縮影。根據統計，台灣每年有數千名長者因缺乏家人或社會支持，最終在孤立中離世。如何讓長者在晚年生活中擁有歸屬感與支持系統，是我們這些樂齡學習實務工作者努力的方向。

樂齡學習：連結人心的橋樑

樂齡學習的核心不僅在於學習新知，更是為長者提供一個建立人際網絡的平台；圖為台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）樂齡學習的核心不僅在於學習新知，更是為長者提供一個建立人際網絡的平台；圖為台北市大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。（資料照，北市教育局提供）樂齡學習的核心不僅在於學習新知，更是為長者提供一個建立人際網絡的平台。透過參與藝術、健康運動或數位科技等課程，長者們不僅能拓展生活圈，還能在學習中找到志同道合的朋友，重拾生活的熱情。我們的課程設計強調互動與分享。例如，許多學員在學習過程中逐漸建立友誼，彼此交流人生經驗，甚至開始定期聚會。這些互動不僅讓他們感受到陪伴的溫暖，更形成了支持彼此的網絡，對預防孤獨死有深遠意義。

同儕互助：讓晚年生活更有溫度

樂齡學習的價值延伸到課堂外，許多長者在課堂上結識朋友後，進一步發展出同儕互助的關係。他們會定期聚會，分享生活點滴，甚至在彼此需要時主動伸出援手。例如，一位獨居的學員張伯伯，因參與樂齡學習認識了幾位朋友。他們不僅每週聚會，還在張伯伯生病時主動前往探視、協助就醫。這種同儕支持讓張伯伯不再感到孤單，生活也因此更有希望。

社會的責任：共建樂齡友善環境

解決孤獨死問題，僅靠個別機構的努力是不夠的。整個社會需要共同參與，從政策到社區，全面推動樂齡友善環境的建設。政府應加大對樂齡學習的支持，提供更多資源與場地；企業可參與公益課程或志願服務；社區居民則能透過日常互動，為長者提供更多關懷。此外，社會應改變對老年人的刻板印象，看到他們的潛力與價值。當每個人都願意付出關心，孤獨死的悲劇就能減少，取而代之的是一個更溫暖、更有愛的社會。解決孤獨死問題，僅靠個別機構的努力是不夠的。整個社會需要共同參與；示意圖。（法新社檔案照）解決孤獨死問題，僅靠個別機構的努力是不夠的。整個社會需要共同參與；示意圖。（法新社檔案照）

孤獨死現象是超高齡社會的警鐘，提醒我們人際關係的斷裂問題已刻不容緩。樂齡學習為長者提供了重建人際網絡的契機，讓他們找到歸屬感與支持，並在同儕互助中找回生命的溫度。只要我們攜手「許一個老得起的未來∙推動樂齡友善環境」，便能讓每位長者在晚年感受到尊嚴與幸福。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

